RCB vs LSG Live: विराट कोहलीच्या बाबतीत २ गोष्टी आज पहिल्यांदाच घडल्या... बंगळुरूची IPL 2026 Point Table मध्ये मोठी उलथापालथ

What are the two first records for Virat Kohli in IPL 2026 match? रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये बुधवारी लखनौ सुपर जायंट्सवर एकतर्फा विजय मिळवला. या सामन्यात LSG च्या फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केली आणि त्यामुळे गोलंदाजांना यशस्वी बचाव करण्यासाठी फार मोठ्या धावाच उरल्या नव्हत्या. RCB ने आक्रमक खेळ करताना सहज विजय मिळवला आणि IPL 2026 Point Table मध्ये ८ गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले. त्यांनी राजस्थान रॉयल्सला ( ८) सरस नेट रन रेटच्या जोरावर दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलेला. पंजाब किंग्स ७ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर गेले. लखनौचीही घसरण झाली. या सामन्यात अशा दोन गोष्टी घडल्या ज्या विराट कोहलीच्या बाबतीत आयपीएल इतिहासात प्रथमच झाल्या. .LSG च्या फलंदाजांनी पुन्हा एकदा निराश केले. त्यात रिषभ पंतला ( १) दुखापतीमुळे मैदान सोडावे लागले होते. मिचेल मार्श ( ४०) नंतर आयुष बदोनी ( ३८) व मुकुल चौधरी ( ३९) यांनी चांगला खेळ करून LSG ला १४६ धावांपर्यंत पोहोचवले. रसिख सलामने ४ , तर भुवनेश्वर कुमारने ३ विकेट्स घेतल्या. कृणाल पांड्या ( २-३८) व सुयश शर्मा ( ०-३४) यांनी फिरकीचा चांगला मारा केला. जोश हेझलवूडने ४ षटकांत २० धावा देताना एक विकेट घेतली..Viral Video : हे, पाकिस्तानातच घडू शकतं... Run Out साठी खेळाडू चेंडू थ्रो करायचं सोडून घेऊन पळत सुटला... पोरीही हसल्या....भुवनेश्वर कुमारने आयपीएल २०२६ मध्ये आतापर्यंत दोन सामन्यांत ३ विके्टस घेतल्या आहेत. त्याने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ४१ धावांत ३ बळी घेतले होते. त्याने २०१७ मध्ये अशी कामगिरी केली होती. आजच्या सामन्यात रसिख दारने २४ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या आणि RCB कडून अनकॅप्ड खेळाडूने केलेली ही चौथी सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी आहे. २०२१ मध्ये हर्षल पटेलने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध २७ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर श्रीनाथ अरविंदने २०११ मध्ये पंजाबविरुद्ध ४ बाद १४ आणि केपी अप्पन्नाने २०१२ मध्ये राजस्थानविरुद्ध ४ बाद १९ धावा, अशी कामगिरी केली होती..विराट कोहली आयपीएल इतिहासात प्रथमच इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून उतरला. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या RCB चा सलामीवीर फिल सॉल्ट ( ७) याला प्रिंस यादवने त्रिफळाचीत केले. पण, कोहली व देवदत्त पडिक्कल, या फॉर्मात असलेल्या फलंदाजांनी RCB चा डाव सावरला आणि संघाला ४.१ षटकांत पन्नास धावांपर्यंत पोहोचवले. देवदत्त ( १०) व विराट यांची ३४ धावंची ५७ धावांची भागीदारी आवेश खानने तोडली. विराटही ३४ चेंडूंत ४९ धावांवर झेलबाद झाला. आवेशने ही विकेट घेताच अनुष्का शर्माचा चेहरा पाहण्यासारखा होता..फॉर्मात असलेल्या रजत पाटीदारला सामना संपवण्याची घाई लागली होती. जितेश शर्माने त्याला साथ दिली आणि त्याने दिग्वेश राठीच्या षटकात २,६,४,६,४ अशा २३ धावा कुटल्या. पुढच्या षटकात रजनेही षटकार खेचला, परंतु दुसऱ्या चेंडूवर उत्तुंग फटका जागच्या जागी उडाला आणि तो १३ चेंडूंत २७ धावांवर माघारी परतला. ९ चेंडूंत २३ धावा कुटून बाद झाला. टीम डेव्हिड ( १४) व रोमारिओ शेफर्ड ( १४) यांच्या नाबाद खेळीने RCB ला १५.१ षटकांत ५ बाद १४९ धावा करून जिंकवले. या सामन्यात विराट प्रथमच इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळला आणि प्रथमच तो ४९ धावांवर बाद झाला.