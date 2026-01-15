ICC Under-19 World Cup 2026 : वैभव सूर्यवंशीचा त्रिफळा उडवला, तोंडातून शिव्याही निघाल्या… कोण आहे Ritvik Appidi?

Vaibhav Suryavanshi dismissal IND vs USA U19: भारताचा युवा सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी याला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात अपयश आले. अमेरिकेच्या १०८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायला उतरलेल्या वैभवला तिसऱ्याच षटकात तंबूत परतावे लागले. सामना झटपट संपवण्याच्या प्रयत्नात वैभव तिन्ही स्टम्प मोकळे सोडून फटका मारायला गेला अन् रित्विक अप्पीडीच्या ( Ritvik Appidi) भन्नाट गोलंदाजीवर त्याचा त्रिफळा उडाला. वैभवची विकेट मिळाल्याचा रित्विकला एवढा आनंद झाला की त्याच्या तोंडून शिव्या निघाल्याचे पाहायला मिळाले .हेनिल पटेलच्या पाच विकेट्स...भारताचा जलदगती गोलंदाज हेनिल पटेल ( Henil Patel) याने पाच विकेट्स घेताना अमेरिकेला १०७ धावांत गुंडाळले. भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला अन् हेनिलने तो योग्य ठरवला. त्याने पहिल्या स्पेलमध्ये तीन धक्के देताना अमेरिकेची अवस्था ५ बाद ३५ अशी केली. नितिश सुदीनी याच्या ३६ धावांनी संघाला शतकपार पोहोचवले, परंतु ३५.२ षटकांत त्यांचा संपूर्ण संघ गुंडाळला गेला. हेनिलने ७-१-१६-५ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली. दीपेश देवेंद्रन, आरएस अंब्रिश, खिलान पटेल व वैभव सूर्यवंशी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम...वैभव सूर्यवंशीने आजच्या सामन्यात मैदानावर पाऊल ठेवताच विक्रमाला गवसणी घातील. तो १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. वैभव ने १४ वर्षे २९४ दिवस या वयात मैदानात पाऊल ठेवत इतिहास रचला. त्याने कॅनडाच्या नितीश कुमारचा २०१० सालचा विक्रम मोडला. तो तेव्हा १५ वर्षे २४५ दिवसांच्या वयात १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप खेळला होता..पावासाचा खोडा...पावसाच्या व्यत्ययामुळे भारताचा डाव सुरू होण्यास थोडा विलंब झाला. आयुष म्हात्रे आणि फॉर्मात असलेला १४ वर्षीय वैभव, ही जोडीच १०७ धावा कुटून देतील असे वाटले होते. पण, तिसऱ्या षटकात रित्विकने भारताला मोठा धक्का दिला. वैभव ४ चेंडूत २ धावा करून माघारी परतला. वैभवच्या विकेटचा रित्विकला एवढा आनंद झाला की त्याचा जल्लोष चर्चेचा विषय ठरतोय..Who is Ritvik Appidi?अमेरिकेच्या रित्विकने वयाच्या १० व्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. दक्षिण विभागीय संघाच्या १५ वर्षीय खेळाडूंच्या निवड चाचणीत तो गेला होता आणि त्याला संधी मिळाली. तो अमेरिकेच्या १९ वर्षांखालील राष्ट्रीय खेळाडूंमध्ये अव्वल दहा जणांत येतो. मेजर लीग क्रिकेट स्पर्धेत त्याने Mi New York संघाविरुद्ध खेळ केला होता. त्या सामन्यात त्याने डेवॉल्ड ब्रेव्हिससह अमेरिकेच्या वरिष्ठ सघाचा कर्णधारासह पाच विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.