Who is Sahil Parakh? दिल्ली कॅपिटल्सने १८ वर्षीय नाशिकच्या पोराला दिली पदार्पणाची संधी; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकलेय वादळी शतक, Video

Delhi Capitals new opener IPL 2026 Sahil Parakh : दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा सामना अरुण जेटली स्टेडियमवर होतोय. दिल्लीला मागील सामन्यात २६४ धावा करूनही हार पत्करावी लागली होती, तर बंगळुरूचा संघ विजय मिळवून दिल्लीत दाखल झाला आहे. पण, लोकेश राहुल याचा फॉर्म RCB ची चिंता वाढवणारी आहे. त्याने पंजाबच्या गोलंदाजांचा समाचार घेताना ६७ चेंडूंत १५२ धावांची नाबाद खेळी केली होती. आजच्या लढतीतही त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या असतील. पण, त्याच्यासोबत साहिल पारख ( Sahil Parakh) हा नवा भीडू ओपनिंगला आलेला दिसणार आहे..KL Rahul ला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू संघ खूप आवडतो. त्याने याच संघाकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले आणि २०१६ मध्ये जेव्हा संघाने अंतिम फेरी गाठली, तेव्हा त्याने तो हंगाम खूप गाजवला. पण त्याला आपल्या माजी संघाविरुद्ध खेळायला खूप आवडते. २०१८ मध्ये RCB सोडल्यापासून राहुलने माजी संघाविरुद्ध ७८९ धावा केल्या आहेत. RCB विरुद्धची त्याची ६९.९१ ची सरासरी ही कोणत्याही संघाविरुद्धची त्याची सर्वोत्तम सरासरी आहे..DC vs RCB Live: सामन्यापूर्वीच दोन्ही संघांना धक्का! लुंगी एनगिडीबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स, तर गतविजेत्यांचा स्टार फलंदाजाची माघार.दुसरीकडे भुवनेश्वर कुमारचा DC विरुद्ध दमदार रेकॉर्ड आहे. त्याने राहुल व नितीश राणा यांना प्रत्येकी दोन वेळा बाद केले आहे. त्याशिवाय त्याने निसंकाला तीनवेळा बाद केले आहे. दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने दोनवेळा जितेश शर्माला माघारी पाठवले आहे. आजच्या सामन्यात कोहलीला आणखी एक विक्रम खुणावतोय... त्याने ७२ धावा केल्यास तो या पर्वात ४०० धावांचा टप्पा गाठेल आणि आयपीएलच्या ११ पर्वात ४०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. त्यानंतर शिखऱ धवन, डेव्हिड वॉर्नर व सुरेश रैना यांनी प्रत्येकी ९ वेळा हा टप्पा गाठला आहे. .RCB ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल झालेला नाही. DC च्या संघाकडून कायले जेमिन्सन व साहिल पारख यांचे आज पदार्पण होत आहे, तर दुष्मंथा चमिरा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आहे..Sahil Parakh left handed batter profile and careerनाशिकचा साहिल पारख भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाकडून खेळला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, या फलंदाजाने पुदुचेरी येथे झालेल्या भारत १९ वर्षांखालील विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया १९ वर्षांखालील सामन्यात नाबाद शतक झळकावले. त्याने चौदा चौकार आणि पाच षटकारांच्या जोरावर केवळ ७५ चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले होते. महाराष्ट्र प्रीमियर लीग २०२५ हंगामात ईगल नाशिक टायटन्स संघाकडून खेळताना त्याने एकूण २०२ धावा केल्या आणि त्याचा स्ट्राइक रेट १७७.१९ होता..साहिल स्पर्धेतील आघाडीच्या धावा करणाऱ्या फलंदाजांपैकी एक होता, त्याने ९ डावांमध्ये २८.८६ च्या सरासरीने आणि १७७.१९ च्या स्ट्राइक रेटने २०२ धावा केल्या. कूचबिहार ट्रॉफीमध्ये उत्तराखंडविरुद्ध साहिलने ६४ चेंडूंमध्ये ८४ धावा केल्या होत्या. त्याला दिल्ली कॅपिटल्स संघाने ३० लाख रुपयांना आपल्या संघात घेतले आहे .