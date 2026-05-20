KKR vs MI Live: रोहित शर्माचा 'काटा' काढला, सूर्यकुमारचा त्रिफळा उडवला... कोण आहे विदर्भचा स्पीडस्टार सौरभ दुबे? Video

Saurabh Dubey dismisses Rohit Sharma and Suryakumar Yadav: मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या बुधवारच्या लढतीत कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध अपयशी सुरुवात करावी लागली. मुंबईचे चार फलंदाज पॉवर प्लेमध्ये तंबूत परतले. कॅमेरून ग्रीनने एकाच षटकात दोन विकेट्स घेतल्यानंतर सौरभ दुबेने दोन मोठ्या विकेट्स नावावर केल्या. त्याने रोहित शर्मा व सूर्यकुमार यादव यांना बाद करून KKR ला खूप मोठे यश मिळवून दिले. .गमावण्यासाठी काहीच नसताना, MI कडून आक्रमक खेळ करण्याची अपेक्षा फोल ठरली. कॅमेरून ग्रीनने तिसऱ्याच षटकात KKR ला दोन विकेट मिळवून दिल्या. फॉर्मात असलेल्या रायन रिकल्टनला ( ६) आखूड टप्प्यावर मनिष पांडेकरवी झेलबाद केल्यानंतर ग्रीनने सहाव्या चेंडूवर नमन धीरला ( ०) बाद केले. बॅटला चेंडू घासून यष्टिरक्षक अंगकृश रघुवंशीच्या हाती विसावला, जोरदार अपील झाले.. पण, मैदानावरील अम्पायरने नाबाद दिल्याने KKR ला DRS घ्यावा लागला आणि तो यशस्वी ठरला..सौरभ दुबेच्या गोलंदाजीवर रोहित शर्मा संघर्ष करताना दिसला आणि त्याचाच फायदा उचवून दुबेने चौथ्या षटकात रोहितला ( १५) माघारी पाठवले. ग्रीनने सुरेख झेल टिपला... त्यानंतर सहाव्या षटकात सूर्यकुमार यादवचा ( १५) त्रिफळा उडवून दुबेने दुसरा धक्का दिला. मुंबईने पहिल्या सहा षटकांत ४६ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या. KKR ने MI विरुद्धच्या ३७ सामन्यांत प्रथमच पॉवर प्लेमध्ये चार विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला. आयपीएल २०२६ मध्ये KKR ने पहिल्या सहा षटकांत तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त विकेट घेण्याचा पराक्रम केला..पावसामुळे ८व्या षटकानंतर सामना थांबवण्यात आला आणि तेव्हा MI च्या ८ षटकांत ४ बाद ५७ धावा झाल्या होत्या. पावसामुळे बराच काळ वाया गेल्यास आणि ५-५ षटकांची मॅच झाल्यास, KKR समोर ४२ धावांचे लक्ष्य ठेवले जाईल. पण, तसे झाले नाही आणि एकही षटक कमी न करता सव्वा नऊ वाजता सामना पुन्हा सुरू झाला. तिलक वर्मा व हार्दिक पांड्या यांनी मुंबईचा डाव सावरताना अर्धशतकीय भागीदारी केली. पण, तिलकला पहिला चौकार मारण्यासाठी २५ चेंडू खेळून काढावी लागली. तत्पूर्वी वरूण चक्रवर्थीच्या गोलंदाजीवर तिलकचा झेल टाकला गेला. हे जीवदान त्याला फार फलदायी ठरले नाही. कार्तिक त्यागीने १४व्या षटकात तिलकला ( २०) झेलबाद केले. .Who is Saurabh Dubey?सौरभ दुबे हा २८ वर्षीय डावखुरा वेगवान गोलंदाज असून तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करतो. महाराष्ट्रातील वर्धा येथे जन्मलेला ६ फूट ५ इंच उंचीचा हा गोलंदाज खेळपट्टीवरून अतिरिक्त उसळी आणि भेदक स्विंग मिळवण्यासाठी ओळखला जातो.आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी त्याने विदर्भासाठी ८ लिस्ट ए सामने आणि ३ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. दुखापतीमुळे बदली खेळाडू म्हणून आकाश दीपच्या जागी KKRने त्याला करारबद्ध केले..दुबेने १३ मे २०२६ रोजी KKR कडून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुविरुद्ध आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. त्या सामन्यात त्याने २.१ षटके गोलंदाजी केली आणि २१ धावा दिल्या. बांगलादेशमध्ये झालेल्या २०१९ इमर्जिंग आशिया कप स्पर्धेत तो India U-23 संघाकडून खेळताना सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला होता. नेपाळविरुद्धच्या पदार्पणाच्या सामन्यात त्याने २६ धावांत ४ बळी घेतले होते.