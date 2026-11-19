South Africa spinner Simon Harmer creates history against Bangladesh: दक्षिण आफ्रिकने जोहान्सबर्ग कसोटीत बांगलादेशवर दणदणीत विजय मिळवून जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत अव्वल स्थान पटकावले. गतविजेत्या आफ्रिकेने पहिली कसोटी ९ विकेट्स राखून जिंकली आणि या सामन्यात फिरकीपटू सायमन हार्मर चमकला. मागच्या वर्षी त्याने दक्षिण आफ्रिका कसोटी संघात पुनरागमन केले आणि त्यानंतर तो सातत्याने दमदार कामगिरी करतोय. बांगलादेशच्या दुसऱ्या डावात हार्मरने सहा विकेट्स घेतल्या आणि १३० वर्षांपूर्वीचा विक्रम उद्ध्वस्त केला. त्याने या कसोटीत एकूण ९ बळी टिपले..हार्मरने आपल्या कारकिर्दीतील चौथ्यांदा डावात पाच बळी घेण्याचा पराक्रम केला आणि हे पराक्रम गेल्या वर्षीच्या पुनरागमनानंतर झाले. त्याच्या या कामगिरीमुळे बांगलादेशचा संघ तिसऱ्या डावात केवळ १६८ धावांवर सर्वबाद झाला, ज्यामुळे यजमान संघासमोर केवळ १२ धावांचे लक्ष्य उरले. या ३७ वर्षीय खेळाडूने १२.३ षटकांत ६/५१ अशी गोलंदाजी केली. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.SA vs BAN 1st Test : १२ धावांचे लक्ष्य अन् दक्षिण आफ्रिकेचा ९ चेंडूंत विजय! WTC Final च्या शर्यतीत मोठी उलथापालथ, भारताच्या स्वप्नांना धक्का; समजून घ्या गणित.Simon Harmer Breaks 130-Year-Old Recordहार्मनने कसोटी क्रिकेटच्या दुसऱ्या डावात ५० बळी घेतले. त्याने १४ सामन्यांमध्ये १४.०९ च्या अविश्वसनीय सरासरीने ५३ बळी घेतले आहेत, जो एक विश्वविक्रम आहे. किमान ५० बळी घेणाऱ्या खेळाडूंमध्ये कसोटी सामन्यांच्या दुसऱ्या डावातील सर्वोत्तम सरासरीचा बॉबी पीलचा विक्रम हार्मनने आता मोडला आहे. बॉबीचा विक्रम १३० वर्षे अबाधित होता..Best Bowling Average In Test Cricket's Second Innings (Minimum - 50 Wickets)सायमन हार्मर - २०१५-२०२६ ( ५३ विकेट्स - १४.०९ ची सरासरी)बॉबी पील ( इंग्लंड ) - १८८४-१८९६ ( ५६ विकेट्स- १४.२५ ची सरासरी)जॉनी ब्रिग्ग्स ( इंग्लंड ) - १८८४-१८९९ ( ५३ विकेट्स, १६.८३ ची सरासरी)ह्युज ट्रम्बल ( ऑस्ट्रेलिया) - १८९०-१९०४ ( ७१ विकेट्स, १७.२३ ची सरासरी)जिम लेकर ( इंग्लंड ) - १९४८-१९५९ ( ८९ विकेट्स, १८.५८ ची सरासरी).कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात असं कधी घडलं नव्हतं! एक खेळाडू, एक सामना अन् अचंबित करणारा वर्ल्ड रेकॉर्ड....वयाच्या ३६ व्या वर्षी कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात चार किंवा सहा बळी घेणारा हार्मर हा केवळ चौथा खेळाडू ठरला आहे. २१ व्या शतकात हा पराक्रम करणारा श्रीलंकेचा रंगना हेरथ हा एकमेव क्रिकेटपटू आहे. हेरथ आणि रविचंद्रन अश्विन यांच्यानंतर, बांगलादेशविरुद्ध सहा बळी घेणारा हार्मर हा तिसरा सर्वात वयस्कर खेळाडू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.