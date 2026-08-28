Who is Sonal Dinusha? भारताविरुद्ध दोन सामन्यात तीन शतकं ठोकणारा दिनूशा आहे तरी कोण? श्रीलंकेला सापडलाय हिरा

Sri Lanka vs India Test Marathi News: श्रीलंकेविरुद्ध कोलंबो कसोटीत विजय आणि भारतीय संघाच्या मध्ये सोनल दिनूशा उभा ठाकलेला. त्याच्या दुहेरी शतकांमुळे भारतीय संघाला या कसोटीत अनिर्णित निकालावर समाधान मानावे लागले. पण भारताने ही मालिका १-० अशी जिंकली. पण असे असले तरी या मालिकेत तीन शतकांसह सर्वाधिक ४२० धावा करणाऱ्या २५ वर्षीय दिनूशाने (Sonal Dinusha) सर्वांनाच प्रभावित केले. कोलंबोत झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत त्याने पहिल्या डावात १०३ धावांची खेळी केली होती. पण त्याहीपेक्षा दुसऱ्या डावात त्याने दिलेली झुंज कमालीची होती..IND vs SL, 2nd Test : मोहम्मद सिराजला कोलंबो कसोटीत दुखापत होती का? अखेर कर्णधार शुभमन गिलनेच केला खुलासा.कोलंबो कसोटीत भारताने पहिला डाव ५०३ धावांवर घोषित केल्यानंतर श्रीलंकेला पहिल्या डावात २९० धावांवर सर्वबाद केले होते. त्यामुळे २१३ धावांच्या आघाडीमुळे भारताने श्रीलंकेला फॉलोऑन दिला. परंतु, पाचव्या दिवशी सोनल दिनूशाने श्रीलंकेच्या खालच्या फळीतील फलंदाजांना साथीला घेतले आणि झुंज दिली. त्याने संपूर्ण दिवस फलंदाजी करताना नाबाद १३३ धावांची खेळी केली. त्याने ७ व्या विकेटसाठी केशरा नुवंथासोबत ११२ धाावंची भागीदारी केली, तर ८ व्या विकेटसाठी त्याने आणि प्रभात जयसूर्यासोबत ७१ चेंडू खेळले, तर लहिरू कुमारा आणि त्याने मिळून १६९ चेंडू खेळले. त्यामुळे अखेर ९ बाद ४२९ धावांवर श्रीलंकेने दुसरा डाव घोषित केला. २१६ धावांची आघाडी श्रीलंकेने मिळवली होती. पण पाचवा दिवस संपण्यासाठी १५ हून कमी षटके शिल्लक राहिलेले असल्याने हा सामना अनिर्णित राहिला..कोण आहे सोनल दिनूशा?दरम्यान, दोन्ही डावात शतके करणारा दिनूशा हिरो ठरला. त्याच्या या कामगिरीनंतर श्रीलंकेला एक चांगला खेळाडू मिळाला असल्याच्या भावना अनेकांनी व्यक्त केल्या. त्याने ५ कसोटीतच ६०६ धावा केल्या आहेत. खरंतर दिनूशा हा श्रीलंकेच्या शालेय क्रिकेट व्यवस्थेतून तयार झालेला खेळाडू आहे. त्याने कोलंबोतील डी सा साले कॉलेजमधून वयाच्या १२ व्या वर्षी क्रिकेटला सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने महानामा कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. श्रीलंकेचा सध्याचा कर्णधार धनंजय डी सिल्वाही याच कॉलेजचा विद्यार्थी होता. यादरम्यान, त्याला दुल्शन एलवालगे यांचे प्रशिक्षण लाभले. दुल्शन यांचे स्वत: क्रिकेटपटू बनण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले होते. पण प्रशिक्षणातून त्यांनी खेळाशी नातं कायम ठेवलं होतं..वेळ घेऊन फलंदाजी करण्याची आणि परिस्थितीनुसार खेळ बदलण्याची क्षमता दिनूशामध्ये सुरुवातीपासूनच होती. त्यानंतर महानामा कॉलेजमध्ये असतानाच त्याने २०१८ साली कोलंबो क्रिकेट क्लबमध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. तिथे त्याला माजी श्रीलंकन क्रिकेटपटू अशान प्रियंजन यांचे मार्गदर्शन लाभवले. त्यानंतर तो पुढे प्रगती करत राहिला. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार या प्रवासात त्याला कलुम गंगोडाविला, फेलिक्स डायस, ऍलन रोड्रिगो आणि थरंगा धमिका अशा प्रशिक्षकांचेही मार्गदर्शन लाभले. पण प्रत्येकाचं त्याच्याबाबतीत एकच मत आहे, दिनुशाची कारकीर्द ही त्याने केलेल्या धावा, घेतलेल्या विकेट्स आणि क्षेत्ररक्षणात वाचवलेल्या धावांइतकीच त्याच्या उत्कृष्ट कार्यशैलीवरही उभी आहे. तो अतिशय शिस्तप्रिय खेळाडू आहे..इतकेच नाही, तर दिनूशा हा नेहमीच त्याच्या कमजोरीवर काम करून मेहनत करणारा खेळाडू म्हणूनही त्याला ओळखले जाते. त्याने भारताविरुद्ध केवळ स्वीप शॉटमधून तब्बल १७३ धावा केल्या. पण तो यासाठी नेटमध्ये फलंदाजीचा सरावानंतरही फक्त स्वीप शॉटसाठी थ्रोडाऊन करायला सांगायचा असं प्रियांजन यांनी सांगितले. इतकंच नाही, तर तो आता लगेचच पुढच्या सामन्यांच्या तयारीलाही लागला आहे. त्यामुळे तो श्रीलंकेला मिळालेला एक हिरा असल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे..IND vs SL, 2nd Test: भारताला नडलेल्या सोनल दिनूशाचे दोन शतकांसह मोठे विक्रम! बीसीसीआय उपाध्यक्ष तर म्हणाले, 'हा तर तेंडुलकरसारखा' .सोनल दिनूशाची कारकिर्दअष्टपैलू खेळाडू असलेल्या सोनल दिनूशाने गेल्यावर्षी २०२५ मध्ये श्रीलंकेसाठी कसोटी पदार्पण केले होते. त्याने ५ कसोटी सामने खेळले असून ६०६ धावा केल्या आहेत आणि ६ विकेट्सही घेतल्या. त्याने ७० प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामने खेळले असून ४११८ धावा केल्या आहेत, याच त्याच्या १४ शतकांचा समावेश आहे, तर १३३ विकेट्स त्याने घेतल्या होत्या. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ७० सामन्यांत १६०१ धावा केल्या असून ५२ विकेट्स घेतल्या आहेत. २१ टी२० सामन्यात त्याने १७४ धावा आणि १२ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.