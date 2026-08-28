IND vs SL, 2nd Test : मोहम्मद सिराजला कोलंबो कसोटीत दुखापत होती का? अखेर कर्णधार शुभमन गिलनेच केला खुलासा

Sri Lanka vs India, 2nd Test Marathi News: भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील कोलंबोमध्ये झालेला दुसरा कसोटी सामना अनिर्णित राहिला. फॉलोऑननंतरही श्रीलंकेने विशेषत: पसिंदू सुरियाबंदारा आणि सोनल दिनूशा यांनी दिलेल्या लढाईमुळे हा सामना भारताला जिंकता आला नाही. मात्र या सामन्यावेळी भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) याला दुखापत आहे की काय, अशी शंका निर्माण झाली होती. याबाबत आता भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) अपडेट दिले आहेत. .IND vs SL, 2nd Test: भारताला नडलेल्या सोनल दिनूशाचे दोन शतकांसह मोठे विक्रम! बीसीसीआय उपाध्यक्ष तर म्हणाले, 'हा तर तेंडुलकरसारखा' .मोहम्मद सिराजने या सामन्यात फारशी चांगली कामगिरी केलेली नाही. त्याने दोन डावात मिळून दोनच विकेट घेतल्या, तसेच तो त्याच्या नेहमीच्या लयीत नसल्याचे दिसत होते. त्याचा वेगही कमी होता आणि बऱ्याचदा तो छोटे रन-अप घेत होता. त्यातच पहिल्या डावात झेल घेताना तो जोरात पडल्याने त्याला दुखापत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र गिलने स्पष्ट केले आहे की सिराजला कोणतीही दुखापत नाही..गिलने दुसऱ्या कसोटीनंतर सांगितले की 'पहिली गोष्ट म्हणजे सिराजला दुखापत नाही. त्याला पहिल्या सामन्यावेळी बरं वाटत नव्हतं. तो यापूर्वी शेवटचे अफगाणिस्तानविरुद्ध जूनमध्ये खेळला होता. त्यामुळे तो जवळपास दोन महिन्यांनी खेळत होता. त्यामुळे लयीत यायला थोडा वेळ लागतो.'.गिल पुढे म्हणाला, 'अगदी पहिल्या सामन्यातही त्याचा वेग कमी होता. पण कधीकधी जेव्हा तुम्ही अधिक खेळता, तेव्हा तुम्ही लयीत येता. पण सध्यातरी दुखापतीबद्दल विचारत असाल, तर तसं काही नाही.' भारतीय संघाला पाचव्या दिवशी श्रीलंकेचा दुसरा डाव संपवण्यास अपयश आल्याने सिराजचा कमी झालेला वेग चर्चेचा विषय ठरला होता..Shubman Gill on IND vs SL Draw: "२५० षटकं अन् सलग तीन दिवस फिल्डिंग..." फॉलोऑननंतरही सामना ड्रॉ राहिल्याबद्दल गिल काय म्हणाला?.दरम्यान, चौथ्या दिवसाअखेर श्रीलंकेने ६ विकेट्स गमावल्या होत्या आणि १६ धावांचीच आघाडी त्यांच्याकडे होती. त्यामुळे पाचव्या दिवशी श्रीलंकेचा दुसरा डाव लवकर संपवून विजय मिळवण्याची संधी भारताला होती. मात्र श्रीलंकेच्या सोनल दिनूशाने तळातील फलंदाजांना साथीला घेत चिवट झुंज दिली. त्याने १३३ धावांची नाबाद खेळी केली. भारताला पाचव्या दिवशी ३ विकेट्सच घेता आल्या. अखेर पाचवा दिवस संपण्यासाठी १५ पेक्षा कमी षटके राहिलेली असताना श्रीलंकेने दुसरा डाव ९ बाद ४२९ धावा झालेल्या असताना आणि २१६ धावांची आघाडी असताना घोषित केला. त्यानंतर दोन्ही संघ पंचांच्या संमतीने अनिर्णित निकालावर समाधानी राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.