Why are LSG and PBKS interested in Sonny Baker? इंडियन प्रीमिअऱ लीग २०२७ साठी पुढील महिन्यात गोवा येथे मिनी लिलाव पार पडणार आहे. त्यापूर्वी सर्व दहा फ्रँचायझींनी त्यांच्या ताफ्यात कायम राखलेल्या आणि करारमुक्त केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली. त्याआधी काही मोठे ट्रेड पाहायला मिळाले. आता सर्व फ्रँचायझी लिलावासाठी सज्ज झाल्या आहेत आणि एका २३ वर्षीय जलदगती गोलंदाजासाठी आतापासूनच रस्सीखेच होताना दिसतेय. इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज सोनी बेकर हा लिलावात आपलं नाव नोंदवणार आहे आणि अनेक फ्रँचायझी त्याला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी उत्सुक आहेत..क्रिकइन्फोने दिलेल्या वृत्तानुसार,बेकर १६ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मिनी-लिलावात सहभागी होणार असून, त्याला करारबद्ध करण्यास लखनौ सुपर जायंट्स आणि पंजाब किंग्स यांसारखे संघ उत्सुक आहेत. त्याने नुकताच ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला आणि वन डे मालिकेच्या निर्णायक सामन्यात ४५ धावांत ४ बळी घेत कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी केली. या सामन्यात जोफ्रा आर्चरच्या आधी त्याच्यावर नव्या चेंडूने गोलंदाजी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा."मी फाइनल वॉर्निंग देतोय!"; Prithvi Shaw कडून युवराज सिंगच्या वडिलांना धमकी; म्हणाला, माझ्या संयमाचा..., नेमकं काय प्रकरण?.बेकर इंग्लंडच्या आगामी कसोटी दौऱ्यासाठी २ डिसेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेला रवाना होईल. जोश टंग आपल्या दुसऱ्या मुलाच्या जन्मामुळे दौऱ्याच्या सुरुवातीला अनुपस्थित राहणार असल्याने बेकरला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. ही पहिली कसोटी १७ डिसेंबरला, जोहान्सबर्गमधील वॉन्डरर्स येथे सुरू होईल. त्याचा सातत्याने ताशी ९० मैल वेगाने मारा करण्याचे कौशल्य राखतो आणि त्यामुळे वेगवान गोलंदाजीची ताकद वाढवू पाहणाऱ्या फ्रँचायझींचे लक्ष त्याच्याकडे वेधले गेले आहे..बेकरने या वर्षीच्या 'हंड्रेड' स्पर्धेत मँचेस्टर सुपर जायंट्स (MSG) कडून खेळाल, जी RPSG ग्रुपच्या मालकीची फ्रँचायझी आहे आणि याच ग्रुपचा LSG संघ आयपीएलमध्ये खेळतो. बेकरच्या १३ बळींनी MSG ला पहिले 'हंड्रेड' विजेतेपद मिळवून देण्यात मदत केली.England players were retained by their franchisesजोफ्रा आर्चर (राजस्थान रॉयल्स), टॉम बँटन, जॉस बटलर (गुजरात टायटन्स), ब्रायडन कार्स (सनरायझर्स हैदराबाद), जॉर्डन कॉक्स, फिल सॉल्ट ( रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू), सॅम करन (लखनौ सुपर जायंट्स), लियाम लिव्हिंगस्टोन, जेमी ओव्हरटन ( चेन्नई सुपर किंग्स) आणि विल जॅक्स (मुंबई इंडियन्स)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.