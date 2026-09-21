Asian Games: भारतासाठी ऐतिहासिक पदक जिंकलं, तरी सुचिका तरियाल सेमीफायनलनंतर ओक्साबोक्शी का रडली?

Suchika Tariyal Wins Historic First MMA Bronze for India in Asian Games 2026: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारताच्या सुचिका तारियाल हिने ऐतिहासिक पदक जिंकले आहे. तिने महिलांच्या ट्रॅडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रकारात ६० किलो वजनी गटात कांस्य पदक मिळवले. या प्रकारात पदक जिंकणारी ती पहिलीच भारतीय ठरली.तिला उपांत्य फेरीत सिंगापूरच्या तेओ हुई हून हिने २-१ अशा फरकाने पराभवाचा धक्का दिला. त्यामुळे तिला कांस्य पदकावर समाधान मानावे लागले. उपांत्य फेरीत पराभूत होणाऱ्या दोन्ही खेळाडूंना कांस्यपदक दिले जात असल्याने तिला हे पदक मिळाले आहे. .Asian Games : महाराष्ट्राच्या लेकांनी वेधला रौप्यपदकाचा अचूक नेम; महिलांपाठोपाठ भारताच्या पुरुष नेमबाजी संघाचाही डंका.दरम्यान, ३६ वर्षीय सुचिका तरियाल हिला अंतिम सामन्यात स्थान मिळवता न आल्याने आणि धक्कादायक निकालामुळे तिला रडू अनावर झाले होते. या लढतीत दोन्ही खेळाडूंनी एकमेकांवर जोरदार पंचचा मारा केला होता. तीन वेळा टेकडाउनही पाहायला मिळाले. यातील दोन सुचिकाने, तर एक तेओने टेकडाउन केले..पहिल्या फेरीत तेओने बाजी मारलेली, पण सुचिकाने दमदार पुनरागमन करत दुसरी फेरी जिंकली. त्यामुळे सामना निर्णायक तिसऱ्या फेरीत गेला. पण या फेरीचा निकाल तेओच्या बाजूने लागला. हा निकाल आपल्या बाजूने लागायला हवा होता, असं वाटल्याने सुचिका अत्यंत निराश झाली होती. तिला रडू कोसळल्यानंतर तिच्या प्रशिक्षकांनी तिला धीर दिला. दरम्यान, या निकालामुळे तिला कांस्य पदकासह तिचा प्रवास थांबवावा लागला. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत एमएमए अर्थातच मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स या खेळाला प्रथमच समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुचिका या प्रकारात भारतासाठी पदक जिंकणारी पहिलीच खेळाड़ू ठरली. तिने याआधीच उपांत्यपूर्व फेरीत मंगोलियाच्या अल्तानचिमेग बैगलमाला हिला २-० असे पराभूत करीत पदक निश्चित केले होते..छेडछाडीच्या एका घटनेमुळे ज्युडोची सुरुवातवयाच्या १२ व्या वर्षी एका युनिसेक्स सलूनमध्ये छेडछाडीच्या एका घटनेमुळे तिला स्वत:च्या बचावासाठी ज्युडो शिकण्यासाठी प्रेरणा दिली होती. तिने सुरुवातीला केवळ स्वत:च्या बचावासाठी काहीतरी लढाऊ कौशल्य आत्मसात करायला हवे या विचाराने ज्युडोची सुरुवात केली होती. पण तिथून पुढे तिने या खेळात प्रगती केली आणि तिने पुढे मार्शल आर्ट्सची विविध कौशल्य आत्मसात केली. तिने पुढे जिऊ-जित्सू, कुराश हे प्रकारही शिकले आणि २०१७ मध्ये तिने MMA मध्ये पदार्पण केले..Asian Games: भारतीय खेळाडूंचे दणादण गोल! हॉकीमध्ये पहिल्या सामन्यात पुरुष व महिला संघांची धडाकेबाज विजयी सलामी.सुचिकाने ज्युडो, कुराश, जिऊ-जित्सू आणि आता एमएमए अशा विविध मार्शल आर्ट्स प्रकारांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तिने यापूर्वी २०२२ मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ज्युडो आणि २०२३ मधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कुराशमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. तिने ज्युडोमध्ये ८ आंतरराष्ट्रीय विजेतेपद जिंकले आहेत.दरम्यान, सुचिका मनोरंजन क्षेत्रातही प्रसिद्ध आहे. ती MTV च्या रोडिज आणि प्राईम व्हिडिओच्या इंडिया अल्टिमेट वॉरियर या शोमध्येही सहभागी झालेली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.