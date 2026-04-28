T20 World Cup : १८ वर्षीय खेळाडूची वर्ल्ड कप संघात निवड; कोण आहे Tilly Corteen-Coleman? टीम इंडिया...

Who is Tilly Corteen Coleman England women cricketer? सरे क्लबची १८ वर्षीय डावखुरी फिरकी गोलंदाज टिली कॉर्टिन-कोलमॅन हिचा इंग्लंडच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघात समावेश केला गेला आहे. १२ जून रोजी एडजबॅस्टन येथे सुरू होणाऱ्या महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठी इंग्लंडच्या १५ खेळाडूंची घोषणा मंगळवारी करण्यात आली. .२०२४ मध्ये शार्लोट एडवर्ड्स कपमध्ये साऊथ ईस्ट स्टार्सकडून खेळताना वयाच्या १६ व्या वर्षी चार चेंडूंमध्ये चार बळी घेतल्यावर कॉर्टिन-कोलमन प्रकाशझोतात आली. तेव्हापासून तिने सदर्न ब्रेव्ह संघाकडून 'द हंड्रेड' स्पर्धेत नाव कमावले आहे आणि गेल्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यात प्रभावी कामगिरी केल्यानंतर, इंग्लंडचे मुख्य प्रशिक्षक एडवर्ड्स यांनी तिचे कौतुक केले होते..पंजाब किंग्सच्या संघात शोककळा! IPL 2026 सुरु असतानात अष्टपैलू खेळाडूच्या आईचे निधन.त्या संघात असलेल्या तीन खेळाडूंपैकी ती एक आहे आणि ती आपला पहिला वर्ल्ड कप खेळणार आहे. वेगवान गोलंदाज इस्सी वोंग आणि लॉरेन फायलर यांचाही संघात समावेश आहे. २०१७ मध्ये ५० षटकांचा वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतरच्या आपल्या पहिल्या घरच्या आयसीसी स्पर्धेसाठी इंग्लंडने बहुतांशी आपल्या अनुभवी खेळाडूंनाच कायम ठेवले आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवडलेला संघच न्यूझीलंड आणि भारताविरुद्ध मालिकेत खेळणार आहे..आपल्या सातव्या ट्वेटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभागी होणारी नॅट सायव्हर-ब्रंट संघाचे नेतृत्व करेल, तर सरेची डॅनी वायट-हॉज आपल्या आठव्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळेल. गेल्या वर्षीच्या 'हंड्रेड' स्पर्धेतील उदयोन्मुख खेळाडू १९ वर्षीय फलंदाज डेविना पेरिनला या वेळी संघात स्थान मिळालेले नाही. "प्रतीक्षा आणि उत्सुकता आता संपली आहे. आम्ही आमच्या आयसीसी महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघाची घोषणा केली आहे,"असे एडवर्ड्सने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले. .इंग्लंडचा संघ - नॅट शिव्हर-ब्रेंट, लॉरेन बेल, एलिस कॅप्सी, टिली कॉर्टिन कोलेमन, चार्ली डीन, सोफी डंकली, सोफी एक्लेस्टन, लॉरेन फिलर, डॅने गिब्सन, अॅमी जोन्स, फ्रेया केंप, हिदर नाइट, लिनसी स्मिथ, इसी वाँग, डॅनी व्हॅट हॉज.