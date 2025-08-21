Ajinkya Rahane नंतर कोण होणार मुंबईचा कर्णधार? श्रेयससोबत शर्यतीत ३३ वर्षीय खेळाडू; MCA कडे आहेत 'हे' तीन पर्याय

अजिंक्य रहाणेने मुंबईच्या क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद सोडले आहे. त्यामुळे आता मुंबईचा नवा कर्णधार कोण असेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. श्रेयस अय्यर प्रबळ दावेदार असला, तरी त्याच्यासोबत आणखी काही नावं चर्चेत आहेत. .भारताचा आणि मुंबईचा स्टार क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेने गुरुवारी (२१ ऑगस्ट) मोठी घोषणा केली आहे. त्याने भारताचा नवा देशांतर्गत हंगाम २०२५-२६ सुरू होण्यापूर्वीच मुंबईच्या क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. रहाणे मुंबईच्या रणजी संघाचा कर्णधार होता. आता यापुढे तो केवळ खेळाडू म्हणून खेळणार असल्याचे त्याने सांगितले. त्याबाबत त्याने सोशल मीडियावर पोस्टही शेअर केली आहे..मुंबई क्रिकेट संघ भारताच्या क्रिकेटमधील मोठा आणि बलाढ्य संघ समजला जातो. आत्तापर्यंत ४२ वेळा ही स्पर्धा मुंबईने जिंकली आहे. दरम्यान रहाणे मुंबईचे चांगले नेतृत्व करत होता. मात्र आता त्याने हे पद सोडल्यानंतर नवा कर्णधार कोण होणार या चर्चेला उधाण आले आहे.मुंबई संघ हा नेहमीच स्टार खेळाडूंचा समावेश असलेला संघ समजला जातो. आत्ताही मुंबई संघात रहाणेसह शार्दुल ठाकूर, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, सर्फराज खान यांसारखे अनुभवी आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेले खेळाडू आहेत. याशिवाय आयुष म्हात्रे, अंगक्रिश रघुवंशी सारखे युवा खेळाडूही मुंबईच्या संघात आहेत. त्यामुळे आता मुंबईचा नवा कर्णधार कोण होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे..Ajinkya Rahane: अजिंक्य रहाणेचा मोठा निर्णय! युवा नेतृत्वासाठी मोकळी केली वाट; म्हणाला, हीच योग्य वेळ....श्रेयस अय्यर आहे प्रमुख दावेदार, पण...गेल्या हंगामात एकीकडे मुंबईच्या रणजी संघाचे नेतृत्व रहाणे करत असताना दुसरीकडे लिस्ट ए आणि टी२० मुंबई संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करत होता. त्याने विजय हजारे ट्रॉफी आणि सईद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये मुंबई संघाचे नेतृत्व केले होते. श्रेयसच्या नेतृत्वात मुंबईने सईद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी देखील जिंकली होती. त्यामुळे तिन्ही प्रकारात मुंबईच्या संघाचं नेतृत्व करण्यासाठी सध्या श्रेयस अय्यर प्रबळ दावेदार आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मते श्रेयसला मुंबईच्या रणजी संघाचेही नेतृत्व करण्याची संधी मिळू शकते. परंतु, यासाठी त्याला ३३ वर्षीय शार्दुल ठाकूरकडून आव्हान मिळण्याचीही शक्यता आहे..इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) आगामी २०२५-२६ हंगामासाठी शार्दुल ठाकूरची कर्णधार म्हणून निवड केली आहे. त्याला ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या दुलीप ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेसाठी पश्चिम विभागाचा कर्णधार करण्यात आले आहे. या संघात श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता श्रेयस आणि शार्दुल यांच्यापैकी एक जण मुंबईच्या रणजी संघाचाही कर्णधार होण्याची दाट शक्यता आहे.जर MCA ने शार्दुल आणि श्रेयस यांच्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या पर्यायाचा विचार केल्यास यशस्वी जैस्वाल आणि आयुष म्हात्रे यांचीही नावे पुढे येऊ शकतात. .IPL 2026: अजिंक्य रहाणे OUT! KKR ची कर्णधारपदासाठी नव्या खेळाडूसोबत बोलणी; गाजवतोय इंग्लंड दौरा.जैस्वाल काही दिवसांपूर्वीच गोवा संघाकडून खेळणार असल्याचे वृत्त होते, पण त्याने नंतर यु-टर्न घेत मुंबई संघातच कायम राहण्याचा विचार केला आहे. तो देखील गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईकडून क्रिकेट खेळत आहे. याशिवाय युवा आयुष म्हात्रेने यापूर्वी १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे नेतृत्व केले आहे. १८ वर्षांच्या आयुषने गेल्यावर्षी मुंबईच्या वरिष्ठ संघाकडून पदार्पण केले आहे. त्याला नुकतेच बुची बाबू स्पर्धेसाठी मुंबईच्या कर्णधार म्हणूनही निवडण्यात आले आहे. सर्फराज खान, हार्दिक तोमरे यांसारखे खेळाडू मुंबई संघात असतानाही आयुषला कर्णधार करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे मुंबईचा भविष्यातील कर्णधार म्हणूनही पाहिले जात असल्याचे संकेत मिळाले होते.त्यामुळे आता मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कोणाच्या गळ्यात कर्णधारपदाची माळ घालणार हे पाहावे लागणार आहे..FAQs१. अजिंक्य रहाणेने मुंबईचे कर्णधारपद का सोडलं?(Why did Ajinkya Rahane step down from captaincy?)➤ नवीन कर्णधार तयार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे म्हणत अजिंक्य रहाणेने मुंबईचे कर्णधारपद का सोडलं?२. मुंबई रणजी संघाचा पुढचा कर्णधार कोण होऊ शकतो?(Who could be the next Mumbai Ranji captain?)➤ शार्दुल ठाकूर आणि श्रेयस अय्यर हे प्रमुख दावेदार आहेत.३. आयुष म्हात्रेचं नाव पुढे का आलं आहे?(Why is Ayush Mhatre’s name being considered?)➤ आयुष म्हात्रेने भारत U-19 संघाचं नेतृत्व केलं आहे आणि बुची बाबू स्पर्धेतही मुंबई संघाचं कर्णधारपद त्याला मिळालं आहे.४. MCA अधिकृत घोषणा कधी करणार?(When will MCA officially announce the new captain?)➤ ऑगस्ट अखेरीस किंवा रणजी हंगामापूर्वी अधिकृत घोषणा हो५. मुंबई संघात कोणते स्टार खेळाडू आहेत?(Which star players are part of the Mumbai team?)➤ श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकूर, यशस्वी जैस्वाल, सर्फराज खान यांसारखे खेळाडू संघात आहेत.६. मुंबई रणजी संघाने आतापर्यंत किती वेळा विजेतेपद जिंकलं आहे?(How many times has Mumbai won the Ranji Trophy?)➤ मुंबईने आतापर्यंत ४२ वेळा रणजी विजेतेपद पटकावलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.