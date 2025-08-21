Cricket

Ajinkya Rahane नंतर कोण होणार मुंबईचा कर्णधार? श्रेयससोबत शर्यतीत ३३ वर्षीय खेळाडू; MCA कडे आहेत 'हे' तीन पर्याय

Mumbai New Captain Options: अजिंक्य रहाणे मुंबई क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदावरून पायउतार झाला आहे. त्यामुळे मुंबईचा नवा कर्णधार कोण असेल, याबाबत चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
Ajinkya Rahane | Shreyas Iyer | Shardul Thakur
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • अजिंक्य रहाणेने मुंबईच्या क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद सोडले आहे.

  • त्यामुळे आता मुंबईचा नवा कर्णधार कोण असेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

  • श्रेयस अय्यर प्रबळ दावेदार असला, तरी त्याच्यासोबत आणखी काही नावं चर्चेत आहेत.

