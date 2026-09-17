Ajit Agarkar च्या जागी कोण? रोहित शर्माशी पंगा महागात पडला, BCCI ने शॉर्टलिस्ट केली दोन नावं, दोघांचेही मुंबई इंडियन्सशी कनेक्शन

who will replace Ajit Agarkar as chief selector? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) निवड समितीच्या अध्यक्षपदासाठी नवीन माणसाचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. अजित आगरकरच्या अध्यक्षपदाखाली बुधवारी निवड समितीची शेवटची बैठक झाली आणि त्यात वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे व ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा करण्यात आली. त्याचवेळी इराणी ट्रॉफीसाठी शेष भारताचा संघ व आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीच्या संघात दोन बदल जाहीर करण्यात आले. या बैठकीनंतर अजित आगरकच्या जागी कोण? हा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे. आगरकचा कार्यकाळ ४ ऑक्टोबरपर्यंत आहे आणि त्याला २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत मुदतवाढ मिळेल असे वाटत होते, परंतु रोहित शर्माशी घेतलेला पंगा महागात पडला..जुलै २०२३ मध्ये आगरकरची निवड समितीच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती केली गेली होती. त्याच्या कार्यकाळात टीम इंडियात बरेच प्रयोग झालेले पाहायला मिळाले, परंतु अपेक्षित निकाल लागला नाही. त्यामुळे त्याचा करार न वाढवण्याचा निर्णय बीसीसीआयने घेतला आहे. NDTV ने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयने नवीन अध्यक्षाचा शोध सुरू केला आहे आणि त्यांच्या नजरेत दोन माणसं आहेत. पार्थिव पटेल व प्रग्यान ओझा ( हा निवड समितीचा सदस्य आहे) या दोघांना निवड समितीच्या अध्यक्षपदासाठी विचारण्यात येणार आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे दोघंही मुंबई इंडियन्सचे माजी खेळाडू आहेत..India Squad for WI Series: रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला झाला... वेस्ट इंडिजविरुद्ध BCCI ची वन डे, ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा.रोहितशी पंगा अन् BCCI नाराज..निवड समितीने रोहित शर्माला २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या प्लानमध्ये तू नाहीस असे सांगितले होते. त्यांनी युवा खेळाडूंना संधी देण्याची योजना आखली होती. कसोटी व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या रोहितला त्यांनी वन डे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याचा सल्ला दिला होता. तो निर्णय त्याच्यावरच सोपवला गेला होता. पण, BCCI चे सचिव देवजित सैकिया यांनी रोहितबाबतच्या सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या. रोहितला निवृ्त्ती घेण्यास सांगण्याचा काहीच प्लान नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आणि तो संघ निवडीसाठी उपलब्ध आहे, असेही सांगितले..सैकिया यांच्या विधानावर निवड समिती नाराज होती.. त्यांनी रोहितशी चर्चा करण्यापूर्वीच हा निर्णय बीसीसीआयला कळवला होता, असे सांगण्यात येतेय. या घडामोडीमुळे आगरकर नाराज झाल्याचे म्हटले गेले. आगरकरच्या कार्यकाळातील शेवटची बैठक बुधवारी पार पडली. त्याच्या कार्यकाळात भारताने २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून आयसीसी स्पर्धाचा दुष्काळ संपवला. त्यानंतर २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.