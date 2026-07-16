Rohit Sharma : वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन अन् तो! रोहितचा उत्तराधिकारी म्हणून BCCI कोणाला संधी देणार? एक खेळाडू जो केव्हापासून संधीच्या शोधात होता...

BCCI plans after Rohit Sharma retirement: भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात विजयासाठी खिंड लढवत असताना रोहित शर्माबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली. लॉर्ड्सवर १९ जुलैला होणारा तिसरा वन डे सामना हा रोहितचा शेवटचा असल्याचे वृत्त येऊन धडकले अन् क्रिकेट चाहत्यांची चिंता वाढली. २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या रोहितला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप जिंकायचा होता. पण, त्याचे हे स्वप्न अपूर्ण राहणार आहे. २०२३ मध्ये तो या स्वप्नाच्या अगदी जवळ पोहोचलेला, परंतु ऑस्ट्रेलियाला त्याचे सुख पाहावले नाही. .२०११ च्या वन डे वर्ल्ड कप संघात निवड न झालेल्या रोहितने त्यानंतर २०१५ व २०१९ मध्ये जोर लावला, पंरतु वन डे वर्ल्ड कप ट्रॉफी त्याच्या हातात काही विसावली नाही. त्यामुळेच ३९ वर्षीय रोहितला २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकून निरोप घ्यायचा होता. मात्र, त्याचा फॉर्म व वय पाहता, त्याचा विचार केला जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश बीसीसीआय, निवड समिती व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने दिला आहे. रोहितला इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत दोन सामन्यांत ११ व २६ धावा करता आल्या आहेत आणि तिसरा सामना त्याचा शेवटचा असेल. तो निवृत्ती घेईल का, हे येणारा काळच सांगेल..रोहितने नुकतीच त्याच्या वन डे कारकिर्दीची १९ वर्ष पूर्ण केली आणि त्याने या प्रवासात अनेक विक्रम नोंदवले. २८६ वन डे सामन्यांत ११७३१ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ३३ शतकं व ६२ अर्धशतकं आहेत. तीन द्विशतकं झळकावणारा तो जगातील एकमेव फलंदाज आहे.पण, रोहितच्या जागी कोण असा प्रश्न आता समोर येत आहे. वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन व यशस्वी जैस्वाल अशी तीन नावं समोर येत आहेत..'तू भारतासाठी भरपूर केलंस...'; गौतम गंभीरचा 'हिटमॅन' रोहित शर्माला मॅसेज, India vs England मालिका शेवटची? नेमकं काय घडलं?.पण, निवड समिती यशस्वी जैस्वालसारख्या युवा खेळाडूंना संधी देऊ इच्छिते. त्यामुळे २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवड समिती रोहितकडे सलामीवीराच्या भूमिकेसाठी पाहत नाही. यशस्वीला निवड समिती संधी देण्याची शक्यता अधिक आहे. यशस्वीने कसोटी व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्याला खेळायला मिळालेल्या ६ वन डे सामन्यांत २ शतकं झळकावत त्याने २८५ धावा केल्या आहेत. २०२७ च्या वर्ल्ड कपसाठी शुभमन गिलचा सलामीचा जोडीदार म्हणून BCCI त्याला पुढे करू शकते..इशान किशनही या शर्यतीत आहे, परंतु त्याला मधल्या फळीत खेळवण्याचा विचार सुरू आहे आणि आजच्या दुसऱ्या सामन्यात ते चित्र दिसत आहे. इशानचा वन डेतील रेकॉर्ड चांगला आहे. त्याने ३० सामन्यांत ४५.५० च्या सरासरीने १०९२ धावा करताना २ शतकं व ७ अर्धशतकं झळकावली आहेत. २१० ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे. वैभव सूर्यवंशीचं नाव चर्चेत येईल, परंतु त्याला या फॉरमॅटमध्ये खेळवण्याचा कोणताही विचार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.