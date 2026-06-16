IND A vs AFG A : जर वैभव सूर्यवंशीवर बंदी आली, तर भारताकडून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला जागा मिळणार?

सोमवारी (१६ जून) डंबुला येथे भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ संघात झालेल्या तिरंगी वनडे मालिकेतील सामना अत्यंत रोमांचक आणि नाट्यमय झाला. निर्धारित षटकांनंतर बरोबरी झाल्यानंतर या सामन्यात सुपर ओव्हर झाली, ज्यात श्रीलंका अ संघाने बाजी मारली. पण त्यानंतर वैभव सूर्यवंशीचेही श्रीलंकेच्या खेळाडूंसोबत वाद झाले, ज्याची बरीच चर्चा झाली. त्या घटनेनंतर वैभववर कारवाईही होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .IND A vs SL A, ODI: महागात पडली १० धावांची पेनल्टी; भारताने हातातला सामना सुपर ओव्हरमध्ये गमावला....या सामन्यात भारताने सूर्यांश शेडगे (७२) आणि विपराज निगम (५१) यांच्या खेळीच्या जोरावर सर्वबाद २६५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर सदीरा समरविक्रमाने ९३ धावांची झुंजार खेळी केल्यानंतरही श्रीलंका अ संघही ५० षटकात २६५ धावाच करू शकले. त्यामुळे सामन्यात बरोबरी झाली. त्यानंतर सुपर ओव्हर झाली, ज्यात श्रीलंकेकडून समरविक्रमा आणि अविष्का फर्नांडो यांनी फलंदाजी करताना १६ धावा केल्या. सुपर ओव्हरमध्ये १७ धावांचा पाठलाग करताना भारताकडून सूर्यांश शेडगे आणि वैभव सूर्यवंशी यांना १० धावा करता आल्या..मात्र, भारतीय संघ सामना हरल्यानंतर श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी जोरदार सेलिब्रेशन केले. त्यावेळी श्रीलंकेच्या खेळाडूंकडून वैभव सूर्यवंशीला शेरेबाजी करण्यात आली. त्यामुळे वैभवही चिडला. यात वैभव आणि श्रीलंकेच्या खेळाडूमध्ये ढकलाढकली झाली. त्यांना नंतर इतर खेळाडूंनी मध्यस्थी करत बाजूला केले. यानंतर आता वैभव सूर्यवंशीवर कारवाई होणार का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात होत आहे. सामनाधिकारी प्रदीप जयप्रगाश यावर निर्णय घेतील..आयसीसीचा नियमदरम्यान, आयसीसीच्या नियमांच्या कलम २.१२ नुसार लेव्हल १ ची शिक्षा होते. यात सामनाशुल्काचा दंड होऊ शकतो, डिमिरिट पाँइंट्स दिले जातात किंवा ताकीद दिली जाते. तसेच जर एखाद्या खेळाडू्च्या खात्यात २४ महिन्यात ४ डिमिरीट पाँइंट्स जमा झाले, तरच खेळाडूवर बंदी लागते. २.१२ हे कलम आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान खेळाडू, सहाय्यक कर्मचारी, पंच, सामनाधिकारी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीशी अयोग्य शारीरिक संपर्क साधण्यासंदर्भात आहे. दरम्यान कारवाई करताना सामनाधिकारी अनेक मुद्यांचा विचार करतात, ज्यात शारीरिक संपर्क कोणत्या परिस्थितीत झाला, हेतू काय होता, टाळण्याजोगा होता की नाही, वापरलेले बळ, ई..IND A vs SL A: '...त्यामुळे भारतीय खेळाडू संतापले', सुपर ओव्हरमधील श्रीलंकेच्या 'माइंड गेम'वर अश्विन थेटच बोलला.सलामीचे पर्यायया सर्व गोष्टींचा विचार करता वैभव सूर्यवंशीवर कारवाई झाली, तरी बंदी येण्याची शक्यता कमी आहे. पण तरी जर त्याच्यावर बंदीची कारवाई झाली, तर तो १७ जूनला अफगाणिस्तान अ संघाविरुद्ध होणारा निर्णायक सामना खेळू शकणार नाही. अशात तो जर खेळला नाही, तर त्याच्या जागेवर कोणाला संधी मिळणार, हा देखील प्रश्न आहे.दरम्यान, सध्या संघात वैभव व्यतिरिक्त प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड हे सलामीसाठी पर्याय आहेत. या तिरंगी मालिकेत प्रभसिमरन आणि वैभवने सलामीला फलंदाजी केली आहे. पण जर वैभव खेळला नाही, तर प्रभसिमरनसह प्रियांश आर्य किंवा ऋतुराज सलामीला फलंदाजी करताना दिसू शकतात. सध्या या मालिकेत प्रियांश आणि ऋतुराज मधल्या फळीत फलंदाजी करताना दिसले आहेत. ऋतुराज दमदार फॉर्ममध्ये असून त्याने २०० हून अधिक धावाही केल्या आहेत. वैभवला मात्र या मलिकेत अद्याप ३ सामन्यांत मिळून १०० धावाही करता आलेल्या नाहीत. त्याने ७९ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.