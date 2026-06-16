Cricket

IND A vs AFG A : जर वैभव सूर्यवंशीवर बंदी आली, तर भारताकडून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला जागा मिळणार?

तिरंगी वनडे मालिकेत भारतीय अ संघाला श्रीलंका अ संघाविरुद्ध सुपर ओव्हरमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला. या सामन्यानंतर वैभव सूर्यवंशीची श्रीलंकन खेळाडूंसोबत भांडणं झाली. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाईची शक्यता आहे.
Vaibhav Sooryavanshi | India A vs Sri Lanka A

Vaibhav Sooryavanshi | India A vs Sri Lanka A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

सोमवारी (१६ जून) डंबुला येथे भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ संघात झालेल्या तिरंगी वनडे मालिकेतील सामना अत्यंत रोमांचक आणि नाट्यमय झाला. निर्धारित षटकांनंतर बरोबरी झाल्यानंतर या सामन्यात सुपर ओव्हर झाली, ज्यात श्रीलंका अ संघाने बाजी मारली. पण त्यानंतर वैभव सूर्यवंशीचेही श्रीलंकेच्या खेळाडूंसोबत वाद झाले, ज्याची बरीच चर्चा झाली. त्या घटनेनंतर वैभववर कारवाईही होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Vaibhav Sooryavanshi | India A vs Sri Lanka A
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