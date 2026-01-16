Cricket

BMC Election Result : सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली राहतात त्या भागात कोणाचा नगरसेवक? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा की शिंदेच्या... कोणी मारली बाजी?

Who is Sachin Tendulkar Virat Kohli's corporator? मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत अनेक हाय-प्रोफाइल प्रभागांचे निकाल चर्चेत राहिले. त्यापैकी एक म्हणजे भारतीय क्रिकेटचा स्टार विराट कोहली राहतो तो 193-G/S शांती नगर – आर्थर रोड जेल प्रभाग. या मतदारसंघात ठाकरेंच्या शिवसेना (UBT) की शिंदे गट यांच्यात नेमकी कोण बाजी मारणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते.
Swadesh Ghanekar
BMC election result Sachin Tendulkar, Virat Kohli area : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत भाजप-शिवसेना महायुतीने बाजी मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधु एकत्र आल्याने महायुतीला कडवी टक्कर मिळेल हे स्पष्ट होते. आतापर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार भाजप सर्वाधिक ९३ जागी आघाडीवर आहे, तर शिवसेना ठाकरे गट ६४ जागांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. शिंदे सेनेला २४ तर मनसेला ०९ जागांवर आघाडी मिळालीय. पण, क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर अन् भारताचा सुपरस्टार विराट कोहली ( Virat Kohli) हा मुंबईच्या ज्या भागात राहतो, तेथे कोणी बाजी मारली?

