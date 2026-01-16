BMC Election Result : सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली राहतात त्या भागात कोणाचा नगरसेवक? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा की शिंदेच्या... कोणी मारली बाजी?

BMC election result Sachin Tendulkar, Virat Kohli area : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत भाजप-शिवसेना महायुतीने बाजी मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधु एकत्र आल्याने महायुतीला कडवी टक्कर मिळेल हे स्पष्ट होते. आतापर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार भाजप सर्वाधिक ९३ जागी आघाडीवर आहे, तर शिवसेना ठाकरे गट ६४ जागांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. शिंदे सेनेला २४ तर मनसेला ०९ जागांवर आघाडी मिळालीय. पण, क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर अन् भारताचा सुपरस्टार विराट कोहली ( Virat Kohli) हा मुंबईच्या ज्या भागात राहतो, तेथे कोणी बाजी मारली?.आठ वर्षांच्या अंतरानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या. मागील बीएमसीच्या निवडणुका २०१७ मध्ये झाल्या होत्या आणि तेव्हा किशोरी पेडणेकर या महापौर होत्या. त्यांचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये संपला होता. २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने एकूण २२७ पैकी ८४ जागा जिंकल्या होत्या आणि भाजपने ८२ जागा जिंकल्या होत्या. काल झालेल्या निवडणुकांमध्ये ५२.९४ टक्के मतदान झाल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्तांनी (SEC) जाहीर केले..BMC निवडणुकीत विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी; भाजप, शिवसेना शिंदे गट, ठाकरे गट ते मनसे; कुणाचे किती उमेदवार जिंकले?.दिग्गज फलंदाज विराट कोहली व बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, हे पती-पत्नी मुंबईच्या वरळी येथील Omkar '1973' या उच्चभ्रू वस्तीच्या इमारतीत राहतात. कोहलीचा ओंकार येथे १९७३ मध्ये एक आलिशान, समुद्रासमोरील अपार्टमेंट आहे. त्यांनी २०१६ मध्ये या टॉवर सीच्या ३५ व्या मजल्यावरील ७,१७१ चौरस फूट घर खरेदी केले. त्याची किंमत सुमारे ३४ कोटी रुपये आहे. विराटचं हे घर मुंबई महानगर पालिकेच्या दक्षिण वॉर्डमध्ये येते आणि प्रभाग क्रमांक १९३ येते. या प्रभागातून उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेची उमेदवार हेमांगी वरळीकर यांनी बाजी मारली आहे..वांद्रे पश्चिम येथील चिंबई गाव येथे मुंबई पब्लिक स्कूल येथे भारतरत्न क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर याने मतदानाचा हक्क बजावला.हा वॉर्ड क्रमांक १०१ मध्ये येतो आणि येथे एकूण ५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.या वॉर्डात भारतीय जनता पार्टी गट कडून अनुश्री गजेंद्र घोडके, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट कडून अक्षता रायन मेनेझेस, काँग्रेस गट कडून कॅरन सिसिलीया डिमेलो, आम आदमी पार्टी गट कडून सोनल सत्यदेव तिवारी, अपक्ष गट कडून भारती नाईक निवडणूक लढवत आहेत. या वॉर्डाचा निकाल अजून हाती आलेला नाही. या प्रभागातून यापूर्वी आसिफ झकेरिया (Asif Zakaria) हे नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.