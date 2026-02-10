Cricket

मोहम्मद शमी, इशान किशनसह ५ मोठ्या खेळाडूंना BCCI ने वार्षिक करारातून वगळले! जाणून घ्या त्यामागचं कारण

5 Indian players snubbed from BCCI contract list : बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या वार्षिक केंद्रीय करार यादीतून मोहम्मद शमी, इशान किशनसह पाच मोठ्या खेळाडूंना वगळण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे क्रिकेट वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.
Mohammed Shami, Ishan Kishan and other big names miss out on BCCI central contracts

Swadesh Ghanekar
BCCI central contracts 2026 explained: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने सोमवारी २०२५-२०२६ च्या वार्षिक कराराची घोषणा केली. त्यामध्ये रोहित शर्मा व विराट कोहली यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे आणि त्यामुळे त्यांना अ + श्रेणीतून ब श्रेणीत स्थान दिले गेले. बीसीसीआयने अ+ ही श्रेणीच आता काढून टाकली आहे आणि सर्वोच्च अ श्रेणीत शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह व रवींद्र जडेजा या तीन खेळाडूंनाच स्थान दिले आहे.

