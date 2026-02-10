मोहम्मद शमी, इशान किशनसह ५ मोठ्या खेळाडूंना BCCI ने वार्षिक करारातून वगळले! जाणून घ्या त्यामागचं कारण

BCCI central contracts 2026 explained: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने सोमवारी २०२५-२०२६ च्या वार्षिक कराराची घोषणा केली. त्यामध्ये रोहित शर्मा व विराट कोहली यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे आणि त्यामुळे त्यांना अ + श्रेणीतून ब श्रेणीत स्थान दिले गेले. बीसीसीआयने अ+ ही श्रेणीच आता काढून टाकली आहे आणि सर्वोच्च अ श्रेणीत शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह व रवींद्र जडेजा या तीन खेळाडूंनाच स्थान दिले आहे. .पण, जबरदस्त फॉर्म दाखवून टीम इंडियात पुनरागमन करणाऱ्या इशान किशनला ( Ishan Kishan ) करारात स्थान न मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्याच्यासह मोहम्मद शमी व पाच चांगल्या खेळाडूंना करार दिला गेला नाही आणि यामागचं कारणही समोर आलं आहे..पाकिस्तानच्या यू टर्नवर भडकला शाहिद आफ्रिदी; म्हणाला, जा जाऊन विहिरीत जीव द्या, देशाची प्रतिष्ठा भारताच्या पायाशी ठेवली .बीसीसीआयने काल जाहीर केलेल्या यादीत ३० खेळाडूंची नावं आहेत आणि यात शमी, किशन, रजत पाटिदार, सर्फराज खान व मुकेश कुमार यांना वगळले गेले आहे. बीसीसीआयने काल ३० पुरूष व २१ महिला खेळाडूंना वार्षिक करार दिला. त्यांची अ, ब आणि क अशा तीन श्रेणीत विभागणी केली गेली आहे. मागील करारात क गटात असलेल्या इशान किशनला यंदा पुन्हा वगळण्यात आले आहे. बीसीसीआयने ज्या कालावधीसाठी हा करार जाहीर केला, त्यात यष्टिरक्षक-फलंदाज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेला नाही. त्याची नुकतीच ट्वेंटी-२० संघात वापसी झाली असली तरी सामन्यांच्या कमी संख्येचा फटका त्याला बसला आहे..सर्फराज खानही मागील करारात क गटात होता, परंतु तो सध्या भारतीय संघाबाहेर आहे आणि देशांतर्गत स्पर्धा गाजवूनही त्याला पुनरागमनाची संधी दिली जात नाहीए. न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत त्याला चांगली कामगिरी करता आली नव्हती आणि त्यानंतर तो संघाबाहेरच आहे. मोहम्मद शमी जो अ श्रेणीत होता, त्यालाही संघाबाहेर असल्याचा फटका बसला आहे. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर तो संघाबाहेरच आहे. दुखापत, तंदुरुस्तीचं कारण त्याला भारतीय संघात पुनरागमन करण्यापासून रोखत होतं. त्याने या सर्वांवर मात करून देशांतर्गत स्पर्धा गाजवली, परंतु त्याला भारतीय संघात संधी दिली गेलेली नाही..BCCI CENTRAL CONTRACT FOR 2025-26: रोहित शर्मा, विराट कोहली A+ मधून थेट B ग्रेडमध्ये; शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा अव्वल श्रेणीत.रजत पाटिदार व मुकेश कुमार हे दोघंही क श्रेणीत होते आणि त्यांनाही राष्ट्रीय संघात स्थान न मिळाल्याचा फटका बसला आहे. रजतला कसोटीत चांगली कामगिरी करता आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.