तुम्ही सर्व, गौतम गंभीरला जबाबदार का धरत आहात? सुनील गावस्करांकडून बचाव; आर अश्विन म्हणाला, कोच हातात बॅट घेऊन...

What R Ashwin said about criticism of India's head coach? भारताचे महान फलंदाज सुनील गावस्कर आणि माजी महान फिरकीपटू आर अश्विन हे दोघंही मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या बचावासाठी मैदानात उतरले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील पराभवानंतर गौतमवर टीका होऊ लागली आहे आणि अनेकांनी त्याच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे. गौतमच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने मागील १२ महिन्यांत घरच्या मैदानावर दोन व्हाईटवॉश स्वीकारले. त्यामुळे त्याने हे पद सोडावे, अशी मागणी होत आहे. गौतमने मात्र स्वतःचा बचाव केला आणि त्याच्याच कार्यकाळात संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया चषक जिंकल्याचे आठवण करून दिले..India Today शी बोलताना गावस्करांनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला. चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया चषक जिंकल्याचं श्रेय जर गौतम गंभीरला दिले जात नसेल, तर पराभवासाठी त्याच्यावर टीका करणे चुकीचे आहे, असे स्पष्ट मत गावस्करांनी व्यक्त केले. मुख्य प्रशिक्षक हा संघाला तयार करतो आणि त्यांच्या कामगिरीसाठी प्रशिक्षकाला जबाबदार धरता येणार नाही, असेही ते म्हणाले..कोच म्हणून ठेवायचं की नाही, ते BCCI ला ठरवू द्या! गौतम गंभीरचं विधान अन् बोर्डाने घेतला निर्णय, झाली का उचलबांगडी? .त्यांनी सांगितले की, तो मुख्य प्रशिक्षक आहे. तो संघाला तयार करतो, परंतु मैदानावर खेळाडूंना कामगिरी करून दाखवायची असते. आता या पराभवासाठी जे गंभीरला जबाबदार धरत आहेत, त्यांच्यासाठी एक प्रश्न आहे. जेव्हा त्याच्या मार्गदर्शनाखाली संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली, तेव्हा तुम्ही काय केलंत? तसंच आशिया चषक स्पर्धेच्या बाबतीतही मी विचारेन....ते पुढे असेही म्हणाले की, जर तुम्ही चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया चषक स्पर्धेचं श्रेय त्याला देत नसाल, तर मग मला सांगा या पराभवाचं खापर त्याच्यावर का फोडताय? .Team India Test Schedule: भारतीय संघाची पुढील कसोटी मालिका कधी व कोणाशी? WTC Final मध्ये कसे पोहोचणार? जाणून घ्या डिटेल्स.भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विन म्हणाला, एखाद्या व्यक्तीवर टीका करून चालणार नाही. या संघाला योग्य दिशेने वाटचाल करणे गरजेचे आहे. तुम्ही एखाद्याची हकालपट्टी केली, तरी निकाल काही बदलणार नाही. हे सत्य आहे. कोच हातात बॅट घेऊन मैदानावर उतरू शकत नाही, तो खेळाडूंसोबत चर्चा करू शकतो, त्यांना मार्गदर्शन करू शकतो. सध्याच्या संघात कौशल्याची उणीव आहे. फिरकी गोलंदाजीचा सामना करण्यात फलंदाज चाचपडत आहेत.