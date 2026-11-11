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Why Hardik Pandya leave Mumbai Indians : हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्स सोडण्याचा निर्णय का घेतला? वानखेडेवर जर्सी काढून फेकली अन्... Inside Story

Why did Hardik Pandya leave Mumbai Indians before IPL 2027? हार्दिक पांड्या आणि मुंबई इंडियन्स यांची तीन वर्षांची दुसरी इनिंग अखेर संपली आहे. आयपीएल २०२७ पूर्वी झालेल्या ब्लॉकबस्टर ट्रेडमध्ये मुंबईने आपला कर्णधार हार्दिक पांड्याला पंजाब किंग्सकडे पाठवले, तर त्याच्या बदल्यात अर्शदीप सिंगला संघात घेतले.
Why Hardik Pandya leave Mumbai Indians

Why did Hardik Pandya leave Mumbai Indians for Punjab Kings ahead of IPL 2027? From Wankhede Stadium's jersey incident

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

What happened between Hardik Pandya and Mumbai Indians? हार्दिक पांड्याचा मुंबई इंडियन्ससोबतचा प्रवास आता पुरता संपला आहे.. हार्दिकने इंडियन प्रीमिअर लीगमधील MI चॅप्टर कायमचं संपवलं आहे. २०२४ मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून दुसरी इनिंग्ज सुरू करणाऱ्या हार्दिकला आता कुटुंबासारखा वाटणारा संघ नकोसा झाला आहे... त्यामागे बरेच कारणं आहेत. पण, सध्या डोळ्यासमोर एक Video येतोय... जेव्हा हार्दिकनं MI जर्सी काढून चाहत्यांकडे फेकली होती, तेव्हाच खरं तर कटुतेची दरी खोल झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.

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