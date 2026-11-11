What happened between Hardik Pandya and Mumbai Indians? हार्दिक पांड्याचा मुंबई इंडियन्ससोबतचा प्रवास आता पुरता संपला आहे.. हार्दिकने इंडियन प्रीमिअर लीगमधील MI चॅप्टर कायमचं संपवलं आहे. २०२४ मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून दुसरी इनिंग्ज सुरू करणाऱ्या हार्दिकला आता कुटुंबासारखा वाटणारा संघ नकोसा झाला आहे... त्यामागे बरेच कारणं आहेत. पण, सध्या डोळ्यासमोर एक Video येतोय... जेव्हा हार्दिकनं MI जर्सी काढून चाहत्यांकडे फेकली होती, तेव्हाच खरं तर कटुतेची दरी खोल झाल्याचे स्पष्ट झाले होते..हार्दिक पुढच्या वर्षी पंजाब किंग्सच्या जर्सीत दिसेल आणि श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली PBKS ला पहिले जेतेपद जिंकून देण्याचा त्याचा निर्धार असेल. पंजाबने १८ कोटींच्या ट्रेडमध्ये हार्दिकला आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले, तर याच किमतीत अर्शदीप सिंगला ( Arshdeep Singh) मुंबईला दिले. हार्दिकसाठी पंजाबने १.६५ कोटी जास्तीची रक्कम मोजली. हार्दिकसाठी चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट रायडर्स, लखनौ सुपर जायंट्स या फ्रँचायझींनीही जोर लावलेला, पण अर्शदीपचा पत्ता ठेवून PBKS ने हार्दिकला आपल्याकडे खेचले. पंजाबने सुरूवातीला मार्को यान्सेनचा प्रस्ताव ठेवला होता, जो मुंबईने अमान्य केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Punjab Kings Likely Playing XI: हार्दिक पांड्या, मार्को यान्सेन अन्... ; पंजाब किंग्सकडे ऑल राऊंडर्सची तगडी फौज, श्रेयस अय्यरचे ११ महारथी, जे पडतील सर्वांवर भारी.विराट मदतीला धावला, पण...गुजरात टायटन्सला २०२२ मध्ये आयपीएल जेतेपद जिंकून देणाऱ्या कर्णधार हार्दिकने पुढच्या वर्षी GT ला पुन्हा फायनलपर्यंत पोहोचवले. त्यामुळेच भविष्याचा विचार करून मुंबईने आपल्या जुन्या खेळाडूला पुन्हा आपल्याकडे खेचले. मोठी रक्कम देऊन हार्दिक MI च्या ताफ्यात आला आणि फ्रँचायझीने रोहित शर्माला हटवून हार्दिकला कॅप्टन केला. फ्रँचायझीचा हा निर्णय चाहत्यांना काही पटला नाही आणि त्यांनी स्टेडियमवर हार्दिकला प्रचंड त्रास दिला. त्याला बुईंग केले, त्याच्या विरोधात नारेबाजी केली. यावेळी रोहित शर्मासह सर्व खेळाडू मात्र गप्प बसलेले दिसले. विराट कोहलीचा RCB संघ जेव्हा वानखेडेवर खेळायला आलेला तेव्हा हार्दिकला होणारा त्रास त्याने पाहिला आणि त्याने चाहत्यांना असे न करण्याचं आवाहन केलं. जे आवाहन रोहितसह मुंबई इंडियन्सच्या अन्य खेळाडूंनी खरं तर करायला हवं होतं. .ड्रेसिंग रुममध्ये अस्थिरता...हार्दिकला कर्णधार करण्याचा निर्णय संघातील बऱ्याच खेळाडूंना पटलेला नव्हता.. रोहित, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव हे संघात असताना हार्दिकला कर्णधार करण्याचा निर्णय मुंबई फ्रँचायझीच्या अंगलट आला. त्याचा परिणाम संघातील ड्रेसिंग रुममध्ये दिसला. संघात दोन गट पडल्याच्याही चर्चा आल्या आणि अशा परिस्थितीत कर्णधार असूनही हार्दिकला त्याचे सर्वोत्तम देता आले नाही. त्याचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवर झालेला दिसला. २०२४ मध्ये मुंबईचा संघ दहाव्या क्रमांकावर राहिला, २०२५ मध्ये संघाने प्ले ऑफपर्यंत मजल मारली, परंतु २०२६ मध्ये संघ नवव्या क्रमांकावर राहिला..Mumbai Indians Playing XI IPL 2027 : अर्शदीप सिंग- जसप्रीत बुमराह... दो भाई, दोनो तबाही; रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील MI ची तगडी प्लेइंग इलेव्हन बघाच... .हार्दिकला मैदानावर अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याचे सर्वांनी पाहिले, परंतु ड्रेसिंग रुममध्येही त्याच्यासोबत फार काही चागंली चर्चा होत नव्हती, असे अनेक सूत्रांनी सांगितले होते. त्यामुळे हार्दिक मनातूनच मुंबई इंडियन्सपासून दूर गेला होता. त्याने वानखेडे स्टेडियमवर मागील पर्वात ड्रेसिंग रुमच्या बाहेर उभा राहून मुंबईची जर्सी काढून फेकली होती आणि तेव्हाच हार्दिक आयपीएल २०२७ मध्ये मुंबईकडून खेळणार नाही हे स्पष्ट होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.