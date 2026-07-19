ENG vs IND: भारत-इंग्लंडचे खेळाडू दंडाला काळी पट्टी बांधून लॉर्ड्सवर का उतरले? कारण वाचून जड होईल अंतःकरण

England vs India 3rd ODI at Lord's: इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात सध्या वनडे मालिकेतील तिसरा सामना लॉर्ड्सच्या मैदानात रविवारी (१९ जुलै) सुरू आहे. हा सामना तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील निर्णायक सामना आहे. हा सामना जिंकणारा संघ मालिकाही जिंकणार असल्याने दोन्ही संघांसाठी हा महत्त्वाचा सामना आहे. दरम्यान, या सामन्यात भारत आणि इंग्लंड या दोन्ही संघांचे खेळाडू दंडाला काळी पट्टी बांधून उतरले होते. .IND vs ENG: भारताला मोठा धक्का! जसप्रीत बुमराह दुखापतीमुळे बाहेर; टॉसनंतर Playing XI जाहीर.खरंतर १७ जुलै रोजी वेस्ट इंडिजचे महान क्रिकेटपटू सर गॅरी सोबर्स यांचे निधन झाले. त्यामुळे संपूर्ण क्रिकेटविश्वातून शोक व्यक्त करण्यात आला. त्यांनाच श्रद्धांजली म्हणून भारत आणि इंग्लंडच्या संघातील खेळडू आणि सपोर्ट स्टाफने दंडाला काळी पट्टी बांधली होती. सामना सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही संघांकडून मौन पाळून सोबर्स यांना श्रद्धांजलीही वाहण्यात आली होती..आक्रमक फलंदाजीसोबतच गरजेनुसार वेगवान आणि फिरकी गोलंदाजीही करणाऱ्या सोबर्स यांचा मोठा प्रभाव क्रिकेटवर होता. त्यामुळे त्यांच्या नावाने आयसीसीकडून गेली अनेक वर्षे सर्वोत्तम क्रिकेटपटूचा पुरस्कार दरवर्षी दिला जातो. सोबर्स यांनी ९३ कसोटी सामने खेळताना २६ शतके आणि ३० अर्धशतकांसह ८०३२ धावा केल्या होत्या, तसेच २३५ विकेट्सही घेतल्या होत्या..भारताने केले मोठे बदलदरम्यान, लॉर्ड्सवर होत असलेल्या वनडे सामन्यासाठी भारतीय संघाने तीन बदल केले आहेत. वॉशिंग्ट सुंदर आणि जसप्रीत बुमराह दुखापतीमुळे या सामन्यासाठी उपलब्ध नव्हते. सुंदरला हॅमस्ट्रिंगची, तर बुमराहला गुडघ्याची दुखापत झाली आहे. तसेच शिवम दुबेलाही या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळालेली नाही. त्यामुळे केएल राहुल, प्रिन्स यादव आणि अर्शदीप सिंग यांचे या सामन्यासाठी संघात पुनरागमन झाले आहे..रोहित-विराटसाठी खास सामनादरम्यान, भारताचा अनुभवी फलंदाज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या जोडीसाठी हा खास सामना आहे. दोघांचा एकत्र मिळून हा भारतासाठीचा ४०० वा आंतरराष्ट्रीय सामना आहे. ४०० आंतरराष्ट्रीय सामने एकत्र खेळणारी ही भारताची पहिली जोडी आहे. तसेच जगातील त्यांची ६ वीच जोडी आहे. त्यांच्यापूर्वी कुमार संगकारा - माहेला जयवर्धने (५५० सामने), दिलशान - जयवर्धने (४२६ सामने), संगकारा-दिलशान (४१८ सामने),सनथ जयसूर्या - मुथय्या मुरलीधरन (४०८ सामने) आणि जॅक कॅलिस - मार्क बाऊचर (४०७ सामने) या जोड्यांनी ४०० हून अधिक सामने एकत्र खेळले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.