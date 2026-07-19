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ENG vs IND: भारत-इंग्लंडचे खेळाडू दंडाला काळी पट्टी बांधून लॉर्ड्सवर का उतरले? कारण वाचून जड होईल अंतःकरण

India and England Players Wearing Black Armbands: भारत आणि इंग्लंड संघात पहिला वनडे सामना लॉर्ड्सवर खेळला जात आहे. या सामन्यात दोन्ही संघांचे खेळाडू दंडाला काळी पट्टी बांधून उतरले होते, यामागचं कारण जाणून घ्या.
England vs India 3rd ODI at Lord's

India and England Players Wearing Black Armbands

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India 3rd ODI at Lord's: इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात सध्या वनडे मालिकेतील तिसरा सामना लॉर्ड्सच्या मैदानात रविवारी (१९ जुलै) सुरू आहे. हा सामना तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील निर्णायक सामना आहे.

हा सामना जिंकणारा संघ मालिकाही जिंकणार असल्याने दोन्ही संघांसाठी हा महत्त्वाचा सामना आहे. दरम्यान, या सामन्यात भारत आणि इंग्लंड या दोन्ही संघांचे खेळाडू दंडाला काळी पट्टी बांधून उतरले होते.

England vs India 3rd ODI at Lord's
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