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IND vs ZIM: भारत आणि झिम्बाब्वेचे खेळाडू दुसऱ्या T20I सामन्यात हाताला काळी पट्टी बांधून का उतरले? जाणून घ्या खरं कारण

Zimbabwe vs India 2nd T20I : भारत आणि झिम्बाब्वे संघात शनिवारी दुसरा टी२० सामना पार पडला. या सामन्यात दोन्ही संघांचे खेळाडू दंडाला काळी पट्टी बांधून उतरले होते. त्यामागचं कारण जाणून घ्या.
India vs Zimbabwe 2nd T20I

India vs Zimbabwe 2nd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारताने झिम्बाब्वे विरुद्ध टी२० मालिकेतील दुसरा सामना शनिवारी (२५ जुलै) हरारेमध्ये खेळला. या सामन्यात भारताने ९० धावांनी दणदणीत विजय मिळवत तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडीही घेतली. दरम्यान, या सामन्यात दोन्ही संघांचे खेळाडू दंडाला काळी पट्टी (Black Armbands) बांधून उतरले होते. या मागचं कारणही समोर आलं आहे.

India vs Zimbabwe 2nd T20I
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