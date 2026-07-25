IND vs ZIM: भारत आणि झिम्बाब्वेचे खेळाडू दुसऱ्या T20I सामन्यात हाताला काळी पट्टी बांधून का उतरले? जाणून घ्या खरं कारण

भारताने झिम्बाब्वे विरुद्ध टी२० मालिकेतील दुसरा सामना शनिवारी (२५ जुलै) हरारेमध्ये खेळला. या सामन्यात भारताने ९० धावांनी दणदणीत विजय मिळवत तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडीही घेतली. दरम्यान, या सामन्यात दोन्ही संघांचे खेळाडू दंडाला काळी पट्टी (Black Armbands) बांधून उतरले होते. या मागचं कारणही समोर आलं आहे..IND vs ZIM, 2nd T20I: ईशान किशनचं शतक हुकलं, पण तिलक वर्मासह ठोकली खणखणीत फिफ्टी; भारताच्या २०० धावा पार.हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा होता, भारताला मालिका खिशात घालण्याची संधी होती, तर झिम्बाब्वेचा प्रयत्न बरोबरी करण्याचा होता. अखेर भारताने यात बाजी मारली. तथापि, या सामन्यापूर्वी शुक्रवारी झिम्बाब्वे क्रिकेट संघटनेचे उपाध्यक्ष सिल्व्हेस्टर माशाका (Sylvester Matshaka) यांचे निधन झाले. त्यामुळे या सामन्यातून त्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली..सिल्व्हेस्टर माशाका यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ भारत आणि झिम्बाब्वेच्या खेळाडूंनी दंडाला काळी बांधली होती. याबाबत बीसीसीआयने एक्सवर (आधीचे ट्विटर) पोस्ट करत माहिती दिली. बीसीसीआयच्या पोस्टमध्ये लिहिले की 'झिम्बाब्वेचे उपाध्यक्ष सिल्व्हेस्टर माशाका यांचे काल रात्री निधन झाले. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भारतीय संघाचे आणि झिम्बाब्वेचे खेळाडूंनी काळी पट्टी दंडाला बांधली आहे.'.भारताचा विजयदरम्यान, दुसऱ्या टी२० सामन्यात भारताकडून ईशान किशनने ४४ चेंडूत ८१ धावांची खेळी केली, ज्यात त्याने ९ चौकार आणि २ षटकार मारले. तिलक वर्मानेही अर्धशतक केले. त्याने ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह २९ चेंडू नाबाद ६० धावांची खेळी केली. कर्णधार श्रेयस अय्यरने २५ धावांचे आणि वैभव सूर्यवंशीने ९ चेंडूत २० धावांचे योगदान दिले. त्यामुळे भारताने २० षटकात ५ बाद २१९ धावा केल्या.झिम्बाब्वेकडून रिचर्ड एनगारवा, न्यूमन न्याम्हुरी, ब्रायन बेनेट ब्रॅड इव्हान्स आणि ब्लेसिंग मुझराबनी या पाच जणांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs ZIM: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताने जिंकली पहिली T20I मालिका; झिम्बाब्वेचा दुसर्या सामन्यात उडवला धुव्वा.त्यानंतर २२० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेला १७.५ षटकात सर्वबाद १२९ धावाच करता आल्या. झिम्बाब्वेकडून ब्रायन बेनेटने १९ चेंडूत ३२ धावांची खेळी केली. ताडिवानाशे मरुमनीने १९ चेंडूत २४ धावांची खेळी केली. ब्रॅड इव्हान्सने १९ धावा केल्या, रायन बर्लने २० धावांची खेळी केली.भारताकडून अभिषेक शर्माने ३ विकेट्स घेतल्या, तर यश ठाकूर आणि प्रिन्स यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. रवी बिश्नोई, शिवम दुबे आणि तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.