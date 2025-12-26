Ishan Kishan : ३३ चेंडूंत शतक झळकावणाऱ्या इशानची राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यातून माघार; तातडीने गेला घरी... नेमकं काय घडलं?

Why is Ishan Kishan not playing Jharkhand vs Rajasthan? कर्नाटक विरुद्धच्या सामन्यात ३३ चेंडूंत शतक झळकावून इतिहास घडवणाऱ्या इशान किशनने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. झारखंडचा संघ आज राजस्थानविरुद्ध खेळतोय आणि त्यांच्या फलंदाजांनी निराश केले आहे. सलामीवीर शिखर मोहमच्या शतकानंतरही झारखंडला मोठी धावसंख्या उभी करता आलेली नाही. अशान इशान अचानक का घरी परतला? आणि तो केव्हा परतणार? असे अनेक प्रश्न पडले आहेत. .झारखंडचा संघ आज तीन बदलांसह राजस्थानचा सामना करण्यासाठी मैदानावर उतरला आहे. पण, इशानच्या अनुपस्थितीने प्रश्न उपस्थित राहू लागले आहेत. कुमार कुशाग्राने यामाील कारण सांगितले. सामन्यापूर्वी जेव्हा कुमार नाणेफेक करायला आला तेव्हा त्याने कर्णधार इशानच्या अनुपस्थितीबाबत खुलासा केला. राजस्थानने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. कुमारच्या सांगण्यानुसार BCCI ने इशानला विश्रांती करण्याचा सल्ला दिला आहे..Vijay Hazare Trophy live : रोहित शर्माचा पहिल्याच चेंडूवर पुल शॉट अन् झाला बाद; देवेंद्र बोरा चमकला, जाणून घ्या कोण आहे तो.इशान त्यामुळेच घरी परतला आहे आणि राजस्थान विरुद्धच्या सामन्यात खेळत नाही. तो २ जानेवारीला परतणार असल्याचेही कुमारने सांगितले. याचा अर्थ तो झारखंडच्या पुढील दोन साखळी सामन्यांना ( पुद्दूचेरी व तामिळ नाडू ) मुकणार आहे. तो ३ जानेवारी केरळ विरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे. कुमारने सांगितले, बीसीसीआयने त्याला विश्रांती दिली आहे आणि तो घरी परतला आहे. तो २ जानेवारीला परतेल..इशान किशनचे पुनरागमन...इशानच्या नेतृत्वाखाली झारखंडने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिंकली. या स्पर्धेत इशानने सर्वाधिक ५१७ धावा करून निवड समितीचे लक्ष वेधले. त्यामुळेच ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या संघात त्याची निवड केली गेली. शुभमन गिलच्या जागी इशान किशनचा संघात समावेश केला गेला. तो २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतून भारतीय संघात पुनरागमन करणार आहे..Vijay Hazare Trophy live : १४ चेंडू ५८ धावा... विराट कोहलीच्या फटकेबाजीने पुन्हा केला कल्ला... सलग दुसऱ्या शतकाला थोडक्यात हुकला.शिखर मोहनचे शतक, पण...दरम्यान, शिखर मोहनने ११८ चेंडूंत १७ चौकार व ३ षटकारांसह १२९ धावांची खेळी केली. पण, अन्य फलंदाजांनी निराश केले. सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेला अनुकूल रॉय ४३ धावांवर खेळतोय आणि झारखंडच्या ४५.४ षटकांत ६ बाद २६४ धावा झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.