Cricket

Ishan Kishan : ३३ चेंडूंत शतक झळकावणाऱ्या इशानची राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यातून माघार; तातडीने गेला घरी... नेमकं काय घडलं?

Ishan Kishan withdraws from Vijay Hazare Trophy match: विजय हजारे ट्रॉफीत अवघ्या ३३ चेंडूंमध्ये शतक झळकावून सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा इशान किशन अचानक चर्चेत आला आहे, पण यावेळी त्याच्या फटकेबाजीमुळे नव्हे. झारखंड विरुद्ध राजस्थान या सामन्यात इशान किशन खेळताना दिसला नाही. सामन्यापूर्वीच त्याने संघातून माघार घेत तातडीने घरी परतल्याची माहिती समोर आली आहे.
Ishan Kishan withdraws from Vijay Hazare Trophy match

Ishan Kishan withdraws from Vijay Hazare Trophy match

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why is Ishan Kishan not playing Jharkhand vs Rajasthan? कर्नाटक विरुद्धच्या सामन्यात ३३ चेंडूंत शतक झळकावून इतिहास घडवणाऱ्या इशान किशनने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. झारखंडचा संघ आज राजस्थानविरुद्ध खेळतोय आणि त्यांच्या फलंदाजांनी निराश केले आहे. सलामीवीर शिखर मोहमच्या शतकानंतरही झारखंडला मोठी धावसंख्या उभी करता आलेली नाही. अशान इशान अचानक का घरी परतला? आणि तो केव्हा परतणार? असे अनेक प्रश्न पडले आहेत.

Loading content, please wait...
Jharkhand
Rajasthan
sports
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
Vijay Hazare Trophy
cricket news today
Ishan Kishan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com