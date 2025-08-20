Cricket

ICC ODI Rankings: केशव महाराज झाला नंबर वन बॉलर! पण बुमराहचं नाव झालं गायब? चर्चेला उधाण

Jasprit Bumrah ODI Rankings Update: आयसीसीच्या ताज्या वनडे क्रमवारीत तांत्रिक त्रुटीमुळे विराट कोहली, रोहित शर्मानंतर जसप्रीत बुमराहचेही नाव गायब झाले का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून जाहीर झालेल्या ताज्या वनडे क्रमवारीत तांत्रिक त्रुटीमुळे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची नावे गायब झाली होती.

  • ही चूक दुरुस्त केल्यानंतर जसप्रीत बुमराहचे नाव गोलंदाजीच्या यादीत दिसलेलं नाही.

  • केशव महाराजने गोलंदाजांमध्ये अव्वल स्थान पटकावले.

