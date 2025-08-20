ICC ODI Rankings: केशव महाराज झाला नंबर वन बॉलर! पण बुमराहचं नाव झालं गायब? चर्चेला उधाण

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून जाहीर झालेल्या ताज्या वनडे क्रमवारीत तांत्रिक त्रुटीमुळे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची नावे गायब झाली होती. ही चूक दुरुस्त केल्यानंतर जसप्रीत बुमराहचे नाव गोलंदाजीच्या यादीत दिसलेलं नाही. केशव महाराजने गोलंदाजांमध्ये अव्वल स्थान पटकावले..बुधवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर झाली आहे. मात्र या क्रमवारीत काही त्रुटी दिसून आल्या आहेत. बुधवारी सकाळी वनडे क्रमवारीतील फलंदाजी यादीतून अचानक विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची नावं गायब झाली होती. त्यामुळे चर्चेला उधाण आले होते. पण नंतर ही केवळ एक तांत्रिक त्रुटी असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे आयसीसीने काही वेळातच ही चुक सुधारली. मात्र त्यानंतर संध्याकाळी पुन्हा समोर आलेल्या क्रमवारीत गोलंदाजीच्या यादीतून जसप्रीत बुमराहचे नाव गायब झाले आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Virat Kohli-Rohit Sharma: विराट-रोहितचं नाव वनडे क्रमवारीतून का झालेलं गायब? ICC कडून मिळालं उत्तर.खरंतर गोलंदाजी क्रमवारी बुधवारी महत्त्वाचा बदल झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा अनुभवी फिरकीपटू केशव महाराजने अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. त्याने मंगळवारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या वनडेत ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर तो आता श्रीलंकेच्या महिश तिक्षणा आणि भारताच्या कुलदीप यादवला मागे टाकत अव्वल क्रमांकावर आला. त्यामुळे तिक्षणा दुसऱ्या आणि कुलदीप तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला..या क्रमवारीत पहिल्या १० जणांमध्ये कुलदीप शिवाय भारताचा रवींद्र जडेजा ९ व्या क्रमांकावर आहे. मोहम्मद शमी १३ व्या अणि मोहम्मद सिराज १४ व्या क्रमांकावर आहे..मात्र, जसप्रीत बुमराहचे नाव पहिल्या १०० गोलंदाजांमध्ये दिसत नाही. आयसीसीच्या बुमराहच्या प्रोफाईलवर त्याची वनडे क्रमवारी १४ दाखवत आहेत. मात्र गोलंदाजांच्या यादीत त्याचे नावच दिसत नाही. त्यामुळे आता नेमकं काय झालं आहे, याची चर्चा आहे..ICC ODI Rankings: बाबर आझमचा खराब फॉर्म रोहित शर्मासाठी ठरला फायद्याचा, क्रमवारीत घेतली मोठी झेप; गिल अव्वलच.अनेकांच्या मते कदाचित आयसीसीच्या वेबसाईटवर काही तांत्रिक त्रुटी असण्याची शक्यता आहे. पण बुमराह भारताकडून वनडेत शेवटचे २०२३ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात खेळला आहे. त्यानंतर दुखापती आणि वर्क लोड मॅनेजमेंटमुळे त्याला वनडेत खेळता आले नाही. चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ वेळीही त्याला पाठीची दुखापत होती. त्यामुळे जवळपास दीड वर्षे तो क्रमवारीत बाहेर असल्याने कदाचित तो १०० जणांच्या यादीतून बाहेर झाला असल्याचेही म्हटले जात आहे. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत ८९ वनडे सामने खेळले असून १४९ विकेट्स घेतल्या आहेत..FAQs१. जसप्रीत बुमराहचे नाव क्रमवारीतून का गायब झाले?(Why did Jasprit Bumrah’s name disappear from the rankings?)👉 कदाचित आयसीसी वेबसाईटवरील तांत्रिक त्रुटीमुळे किंवा वनडेत दीर्घकाळ न खेळल्यामुळे.२. बुमराह शेवटचा वनडे सामना कधी खेळला?(When did Bumrah last play an ODI match?)👉 त्याने शेवटचा वनडे २०२३ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात खेळला होता.३. सध्या वनडे गोलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल कोण आहे?(Who is currently No.1 in ODI bowling rankings?)👉 दक्षिण आफ्रिकेचा केशव महाराज.४. भारतीय गोलंदाजांपैकी कोण कोण टॉप १० मध्ये आहेत?(Which Indian bowlers are in the top 10?)👉 कुलदीप यादव (३) आणि रवींद्र जडेजा (९)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.