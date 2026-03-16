Sanju Samson 0.32s Video: संजू सॅमसनचा 'हा' Video का झालाय व्हायरल? लोकेश राहुलने हाक मारली, सुरुवातीला तो पुढे निघून गेला अन्...

Sanju Samson KL Rahul 0.32 second viral video: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या ( BCCI) पुरस्कार सोहळ्यातील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय... बीसीसीआयच्या NAMAN AWARDS मध्ये काल भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघासह महिला वर्ल्ड कप विजेत्या आणि १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा गौरव करण्यात आला. याप्रसंगी जेव्हा सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील विश्वविजेत्या संघाला बोलावण्यात आले, तेव्हा संजू सॅमसन पुढे जात होता आणि लोकेश राहुल ( KL Rahul) ने त्याला हाक दिली. पण, संजू ती न ऐकताच पुढे गेला, परंतु नंतर जे घडलं ते सोशल मीडिया गाजवतोय..मुंबईत झालेल्या वार्षिक पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान खेळाडू स्टेजवर जाण्यासाठी रांगेत उभे राहिले. संजू सॅमसनही आनंदाने स्टेजकडे जात होता. समारंभात उपस्थित असलेल्या राहुलने संजूला हाक मारली. सुरुवातीला संजूला आवाज कुठून आला हे कळले नाही, परंतु राहुलला पाहताच, तो माघारी फिरला आणि लोकेशकडे गेला आणि त्याला मिठी मारली. राहुल हा भारताच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेत्या संघाचा सदस्य होता आणि त्यांनाही या पुरस्काराने गौरविण्यात आले..भारत सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तिसऱ्यांदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आणि त्यात संजू सॅमसनची मोठी भूमिका होती. संजूने पाच डावांमध्ये जवळजवळ २०० च्या स्ट्राईक रेटने ३२१ धावा केल्या आणि भारताला जेतेपद जिंकण्यास मदत केली. त्याला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणूनही गौरवण्यात आले. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या 'डू ऑर डाय' सुपर ८ सामन्यात संजूने शानदार नाबाद ९७ धावा केल्या, त्यानंतर इंग्लंडविरुद्धच्या सेमीफायनलमध्ये ८९ धावा केल्या आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यातही तोच स्कोअर पुन्हा केला..अन्य पुरस्कारजगमोहन दालमिया ट्रॉफी :इरा जाधव : देशांतर्गत स्पर्धांत सर्वोत्तम महिला खेळाडू (ज्युनियर)शेफाली वर्मा : देशांतर्गत स्पर्धांत सर्वोत्तम महिला खेळाडू (सिनियर)जगमोहन दालमिया ट्रॉफी : (विजय मर्चंट - १६ वर्षांखालील)यशवर्धन सिंग चौहान - मध्यप्रदेश (सर्वाधिक विकेट: एलिट ग्रुप)किशन सरकार - त्रिपुरा (सर्वाधिक विकेट: प्लेट ग्रुप)शंतनू सिंग - उत्तर प्रदेश (सर्वाधिक धावा: एलिट ग्रुप)प्रितम राज - बिहार (सर्वाधिक धावा: प्लेट ग्रुप)एमए चिदंबरम ट्रॉफी : (१९ वर्षांखालील कूच बिहार ट्रॉफी २०२४-२५)हेमचुदेशन जे - तमिळनाडू (सर्वाधिक विकेट: एलिट ग्रुप)अर्कजीत रॉय - त्रिपुरा (सर्वाधिक विकेट: प्लेट ग्रुप)नित्य जे पांड्या - बडोदा (सर्वाधिक धावा: एलिट ग्रुप)राघवन राममुर्ती - पाँडिचेरी (सर्वाधिक धावा: प्लेट ग्रुप)एमए चिदंबरम ट्रॉफी : (२३ वर्षांखालील सीके नायुडू ट्रॉफी २०२४-२५)विकी ओत्सवाल - महाराष्ट्र (सर्वाधिक विकेट: एलिट ग्रुप)दीपजोती सैकिया- आसाम (सर्वाधिक विकेट: प्लेट ग्रुप)मॅकनील एचएन - कर्नाटक (सर्वाधिक धावा: एलिट ग्रुप)आर जशवंत श्रीराम - पाँडिचेरी (सर्वाधिक धावा: प्लेट ग्रुप).