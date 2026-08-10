IND vs SL: टीम इंडियाला पुन्हा दुखापतीचा फटका? कुलदीपने का केली नाही Warm-up मॅचच्या दुसऱ्या डावात गोलंदाजी, नेमकं काय घडलं?

भारत आणि श्रीलंका यांच्यात वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग असलेली कसोटी मालिका १५ ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. या मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी भारतीय संघ श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हन संघाविरुद्ध सराव सामना (Warm-Up Match) खेळला. या सामन्यात भारतीय संघाने (Team India) ६ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यात भारताचे फिरकी गोलंदाजही चमकले. मात्र असे असले तरी या सामन्याच्या दुसऱ्या डावात कुलदीप यादवने (Kuldeep Yadav) गोलंदाजी केली नव्हती. त्यामुळे बरेच प्रश्न उपस्थित झाले होते. पण आता यामागचं कारण भारताचे फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक साईराज बहुतुलेनी (Sairaj Bahutule) माहिती दिली आहे. .IND vs SL 1st Test: सर्फराज खानची एन्ट्री, पण नाही मिळणार खेळण्याची संधी! पहिल्या कसोटीसाठी कशी असेल भारताची Playing XI?.खरंतर भारतीय संघाला गेल्या काही महिन्यात दुखापतींचा मोठा फटका बसला आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून जसप्रीत बुमराह आणि साई सुदर्शन यांना देखील दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली आहे. अशात आता भारतीय संघाला अधिक जोखीम घ्यायची नसल्याने वर्ल्डलोडच्या कारणाने कुलदीपने सराव सामन्यात दुसऱ्या डावात गोलंदाजी केली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे भारतीय चाहत्यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे..कुलदीपने सराव सामन्यात पहिल्या डावात १८ षटके गोलंदाजी केली होती. यात त्याने ७६ धावा देताना २ विकेट्स देखील घेतल्या होत्या. कुलदीप या कसोटी मालिकेत भारताचा प्रमुख फिरकी गोलंदाज असणार आहे. त्यातच श्रीलंकेतील खेळपट्ट्या फिरकी गोलंदाजीला पोषक असल्याने त्याची गोलंदाजी महत्त्वाची असणार आहे. त्याने या मालिकेपूर्वी इंग्लंडमधील देशांतर्गत वनडे कप स्पर्धेत यॉर्कशायरसाठीही सामने खेळले होते..दरम्यान, बहुतुले यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले की 'कुलदीपने १८ षटके म्हणजे जवळपास २० षटकांच्या आसपास गोलंदाजी केली होती. कारण सामन्यापूर्वीही त्याने २-३ षटके टाकली होती. त्याची गोलंदाजी चांगली राहिली. पण त्याला त्याचे शरीर सध्या कशा स्थितीत आहे, हे समजून घेण्यासाठी केवळ थोडी विश्रांती हवी होती.'बहुतुले पुढे म्हणाले, 'गोलंदाजांना चांगली संधी या सामन्यात होती कारण खेळपट्टी पहिल्या दिवशी थोडी सपाट होती. पण जसे दिवस पुढे गेले, तसे फिरकीला मदत मिळाली, त्यावर फिरकी गोलंदाजांची नक्कीच चांगली कामगिरी झाली.'.IND vs SL, Test: साई सुदर्शनच्या जागी सरफराजच का? ऋतुराज गायकवाडचा पत्ता कट होण्यामागचं कारण आलं समोर!.विशेष म्हणजे फिरकीसाठी पोषक खेळपट्टीवर दुसऱ्या डावात भारतीय वेगवान गोलंदाजांचीही कामगिरी चांगली झाली होती. भारताकडे सध्या रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार आणि सारांश जैन असे फिरकी गोलंदाजीसाठी पर्याय आहेत. याबद्दल बहुतुले म्हणाले, 'चारही फिरकीपटूंकडे त्यांचे वेगळेपण आबे. जडेजाकडे अनुभव आहे. मानव सुथारकडे अचुकता आहे, सारांशलाही देशांतर्गत क्रिकेटमधील चांगला अनुभव आहे. त्यामुळे त्याला संधी मिळाली आहे. कुलदीप मनगटाने गोलंदाजी करणारा फिरकीपटू आहे, असा गोलंदाज संघात असल्याने विविधतेचा पर्याय मिळतो.'भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना गॉलला १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.