IPL 2026 Qualifier 1: RCB-GT यांच्यातल्या पराभूत संघाला फायनलसाठी एक अतिरिक्त संधी का मिळणार? IPL Rule Explained

Why losing team of Qualifier 1 still reaches IPL final? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, प्रतिष्ठित ट्रॉफी जिंकण्यासाठी केवळ चार संघ शर्यतीत आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (RCB), गुजरात टायटन्स (GT), सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) आणि राजस्थान रॉयल्स (RR ) यांच्यात स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत लढत होईल. RCB आणि GT यांच्यात पहिला क्वालिफायर सामना होईल, तर SRH आणि RR एलिमिनेटरमध्ये आमनेसामने येतील. पहिला क्वालिफायर सामना आज सायंकाळी धर्मशाला येथे खेळवला जाणार आहे. या सामन्यातील विजयी संघ अंतिम सामन्यासाठी लवकर पात्र ठरेल आणि अंतिम सामन्यासाठी अहमदाबादला दाखल होईल..पराभूत संघाला आयपीएल फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी आणखी एक संधी मिळेल. यापूर्वी आयपीएल पारंपरिक स्वरूपात खेळवली जायची, ज्यात अव्वल चार संघ दोन उपांत्य फेरीच्या सामन्यांमध्ये सहभागी व्हायचे. उपांत्य फेरीतील विजेते अंतिम सामन्यात आमनेसामने यायचे. आयपीएल २०११ पूर्वी, आयपीएलने क्वालिफायर प्रणालीचा अवलंब केला होता. यानुसार, पहिल्या दोन स्थानांवर राहिलेल्या संघांना फायदा मिळतो आणि त्यांना अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरण्याच्या दोन संधी मिळतात. पहिल्या क्वालिफायरमध्ये अव्वल दोन संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतात. जिंकणारा संघ अंतिम फेरीत पोहोचतो, तर हरलेला संघ स्पर्धेत टिकून राहतो..दुसऱ्या फेरीसाठी पात्र ठरल्यानंतर तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरील संघ 'करा किंवा मरा' अशा परिस्थितीत असतात. एलिमिनेटरमधील विजयी संघ दुसऱ्या क्वालिफायरमध्ये पहिल्या क्वालिफायर १ मधील पराभूत संघाशी सामना करतो. दुसऱ्या क्वालिफायरचा विजेता अंतिम फेरीत पोहोचतो आणि त्याचा सामना पहिल्या क्वालिफायर १ च्या विजेत्याशी होतो..IPL 2026: हार्दिक पांड्या CSK कडून खेळणार? '०७:०७' पोस्ट अन् Mumbai Indians चा कॅप्टनची चर्चा... नेमकी भानगड काय?.क्वालिफायर प्रणालीमुळे लीग टप्प्यातील क्रमवारीत वरच्या स्थानावर राहिलेल्या पहिल्या दोन संघांना अधिक संधी मिळते. आयपीएल २०२६ मध्ये, आरसीबी आणि जीटी यांना फायदा आहे, तर एसआरएच आणि आरआर यांना ट्रॉफी जिंकण्यासाठी सलग तीन सामने जिंकावे लागतील.