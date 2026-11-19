Why Did India Drop Mohammed Siraj Despite His Impressive Performances? केप टाऊन कसोटीत ६ विकेट्स, गॅबावर ५, एडबस्टनवर ६, ओव्हलवर ९ आणि लॉर्ड्सवर ८ असे परदेश दौरे गाजवणारा मोहम्मद सिराज IND vs NZ 1st Test च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नसल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातल्या कसोटी मालिकेला आजपासून सुरुवात झाली आणि सिराज व रवींद्र जडेजा या सीनियर खेळाडूंना न खेळवण्याचा निर्णय चक्रावणारा होता. भारतीय कर्णधार शुभमन गिल याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. अंतिम ११ मध्ये सिराज व जड्डूचा समावेश नसल्याचे त्याने जाहीर केले..कसोटी मालिकेसाठी सिराजला राखून ठेवले गेले होते आणि त्यामुळे वन डे मालिकेत तो खेळला नव्हता. तरीही त्याला पहिल्या कसोटीत संधी मिळाली नाही, सिराजला वगळूनही भारत चार वेगवान गोलंदाजांसह मैदानावर उतरला. २०२५ च्या इंग्लंड दौऱ्यावर मोहम्मद सिराजने मालिकेला एकहाती कलाटणी दिली होती. भारताचा ३-१ असा होणारा पराभव त्याने टाळला आणि मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवण्यात सिंहाचा वाटा उचलला होता. तरीही त्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत का संधी मिळाली नाही?सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ, 1st Test: बुमराहचा वेलिंग्टन कसोटीत धुमाकूळ; भारताच्या टॉप-१० बॉलर्समध्ये एन्ट्री, जवागल श्रीनाथचा विक्रम मोडला.भारताच्या काही परदेशातील कसोटी विजयांमध्ये मोहम्मद सिराजची कामगिरीकेप टाऊन (दक्षिण आफ्रिका) - ६/१५गाब्बा (ऑस्ट्रेलिया)- ५/७३एजबॅस्टन (इंग्लंड) - ६/७०केनिंग्टन ओव्हल (इंग्लंड) - ४/८६ आणि ५/१०४लॉर्ड्स (इंग्लंड)- ४/९४ आणि ४/३२SENA (दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया) देशांपैकी ३ देशांत त्याने एका डावात ५ बळी मिळवले आहेत, तरीही न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी त्याला अंतिम अकरा खेळाडूंच्या संघात स्थान मिळालेले नाही..Why Are Ravindra Jadeja And Mohammed Siraj Not Playing?पहिल्या कसोटीत जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप आणि अंशुल कंबोज असे चार जलदगती गोलंदाज खेळत आहेत. वॉशिंग्टन सुंदरला अंतिम ११ मध्ये रवींद्र जडेजाच्या आधी प्राधान्य दिले गेले. सिराज व जड्डू, या दोन अनुभवी खेळाडूंशिवाय खेळण्याचा निर्णय पूर्णपणे रणनीतिक कारणांमुळे घेण्यात आला आहे. दोन्ही खेळाडू तंदुरुस्त आहेत. गिलने सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत संकेत दिले होते. भारतीय कर्णधाराने अंशुल आणि आकाश यांच्या फलंदाजीच्या क्षमतेसोबतच प्रसिद्धच्या 'बॉल जमिनीवर आदळवून खेळण्याच्या' कौशल्याचा उल्लेख केला होता. तेव्हाच चित्र स्पष्ट झाले होते..आकाश आणि अंशुल दोघेही गेल्या वर्षी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यानंतर प्रथमच भारतासाठी कसोटी सामना खेळत आहेत. बुमराहचाही राष्ट्रीय संघासाठी शेवटचा कसोटी सामना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाला होता, तर प्रसिद्ध नुकताच हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून परतला आहे. पण,जडेजाला संघातून वगळण्याच्या निर्णयावर भारतीय संघाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. यजमान संघाच्या आघाडीच्या फळीत चार डावखुरे फलंदाज असल्याने सुंदरच्या रूपाने एका ऑफ-स्पिनरला खेळवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.