IND vs AFG: जडेजाची टीम इंडियात निवड का नाही? रिषभ पंत ऐवजी केएल राहुलकडे कसोटीचं उपकर्णधार का दिलं? आगकरांनी सर्व स्पष्टच सांगितलं

IND vs AFG, Marathi News: आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यानतर जूनमध्ये होत असलेल्या अफगाणिस्तानविरुद्धचा एकमेव कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघांची (Team India) निवड मंगळवारी (१९ मे) जाहीर करण्यात आली. यावेळी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. काही नव्या चेहऱ्यांनाही संधी देण्यात आली, ज्यात मानव सुतार, हर्ष दुबे, गुरनुर ब्रार आणि प्रिन्स यादव यांचा समावेश आहे. यावेळी रिषभ पंतला दुहेरी धक्का बसला. अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी संघात स्थान राखले, परंतु उपकर्णधारपद गमावले. त्याचबरोबर एकदिवसीय संघातूनही त्याला दूर करण्यात आले. रिषभ पंत या अगोदर कसोटी संघाचा उपकर्णधार होता. .IND VS AFG 2026 Squad: रिषभ पंतचा करेक्ट कार्यक्रम! उप कर्णधारपदावरून उचलबांगडी; ३ वर्षानंतर 'या' खेळाडूकडे पुन्हा जबाबदारी.तसेच एकदिवसीय संघात यष्टीरक्षक म्हणून के. एल. राहुलला (KL Rahul) पहिली पसंती मिळत असली तरी पंत (Rishabh Pant) संघात कायम होता. आता मात्र त्याचे कसोटीतील उपकर्णधारपद गेले आणि एकदिवसीय संघातूनही दूर करण्यात आले. त्याच्याऐवजी दुसरा यष्टीरक्षक म्हणून ईशान किशनची निवड करण्यात आली. कसोटीमध्ये के. एल. राहुल उपकर्णधार असेल, तर शुभमन गिल या दोन्ही संघांचा कर्णधार आहे.याशिवाय ३७० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेल्या रवींद्र जडेजालाही (Ravindra Jadeja) दोन्ही संघांत स्थान मिळालेलं नाही. दरम्यान, जडेजा तसेच अक्षर पटेल संघात नसल्यामुळे आता हर्ष दुबे आणि मानव सुतार या फिरकीपटूंना भारताकडून पदार्पणाची संधी मिळू शकते. या निर्णयाबाबत संघनिवड जाहीर करताना निवड समिती अध्यक्ष अजित आगकरांनी स्पष्ट कारणं दिली आहेत..जडेजाची निवड का झाली नाही?जडेजाच्या निवडीबद्दलच्या प्रश्नावर उत्तर देताना अजित आगरकरांनी स्पष्ट केले की जडेजा अजूनही भारतीय क्रिकेट संघाच्या योजनेचा भाग आहे. तसेच कसोटी संघातील प्रमुख खेळाडू आहे. त्याला कसोटीतून विश्रांती दिली आहे. मात्र वनडेत अन्य पर्याय देखील आजमावून पाहायचे आहेत, कारण २०२७ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत वनडे वर्ल्ड कप होणार आहे. त्यामुळे त्याला निवडण्यात आले नाही.आगरकर म्हणाले, 'रवींद्र जडेजा अजूनही भारतीय संघाचा महत्त्वाचा भाग आहे. वनडे क्रिकेटबाबत सांगायचे झाले, तर २०२७ वर्ल्ड कपसाठी अजूनही १५-१६ महिने आहेत. आम्हाला दक्षिण आफ्रिकेतील परिस्थिती लक्षात घेऊन संघासाठी अन्य पर्यायही आजमावून पाहायचे आहेत आणि त्यांचे मुल्यांकन करायचे आहे. आम्हाला चांगलंच माहित आहे की जडेजा आणि अक्षर पटेल मैदानात काय करू शकतात. तसेच कसोटी क्रिकेटबाबत सांगायचे झाले, तर जडेजा अजूनही आमचा अव्वल क्रमांकाचा फिरकीपटू आहे.'.रिषभ पंतला वनडे संघात संधी नाहीरिषभ पंतला केवळ भारताच्या कसोटी संघात संधी देण्यात आली आहे, त्यातही त्याचे उपकर्णधारपद काढून घेण्यात आले आहे. याबाबत अजित आगरकर म्हणाले, 'रिषभ पंत कसोटीतील उत्तम खेळाडू आहे. आत्ता सध्या तो वनडे संघाचा भाग नाही. आम्हाला तो सर्वोत्तम कसोटीपटू बनावा असं वाटतं, जो की तो आहे. कसोटी क्रिकेटमधील त्याच्या जागेबाबत कोणतीही चिंता आगे, असं मला वाटत नाही. तो आमचा प्रमुख फलंदाजांपैकी एक आहे. त्याच्यासाठी इंग्लंडचा दौराही चांगला राहिला होता.''वनडे क्रिकेटबाबत नक्कीच आम्ही दोन वेगळे पर्याय निवडले. पण कसोटी क्रिकेटमध्ये तो आमचा महत्त्वाचाच खेळाजू असेल.'.रिषभच्या ऐवजी केएल राहुलला कसोटीत उपकर्णधार करण्याबाबत अजिक आगरकर म्हणाले, 'केएल राहुलने यापूर्वीही कसोटीत नेतृत्व केले आहे. नक्कीच, रिषभ पंत उपकर्णधार होता, पण तो कसोटी क्रिकेटमध्ये नेहमीच सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक होता आणि त्याने तसेच रहावे अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळे हे एकच कारण आहे, बाकी काहीच नाही. भविष्याचा विचार करता उपकर्णधाराच्या बाबतीत आमच्याकडे हा एक उत्तम पर्याय होता, ज्याच्याकडे अनुभव देखील आहे.''दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतही आपण पाहिले, तर शुभमनला दुखापत झाली होती, त्यावेळी केएल राहुलकडे असलेल्या अनुभवाचा गरजेला उपयोग झाला होता. त्याच्यासाठी इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिज दौराही चांगला राहिला. त्याच्याकडे खूप अनुभव देखील आहे.'.IND VS AFG 2026 SQUAD: "त्याची चर्चाच झाली नाही..."; मोहम्मद शमीला वगळण्यावर अजित आगरकरचं स्फोटक वक्तव्य.जसप्रीत बुमराहलाही विश्रांतीदरम्यान, वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराला या दोन्ही संघांतून विश्रांती देण्यात आली आहे. तसेच रवींद्र जडेजालाही विश्रांती देण्याचा निर्णय अजित आगरकर यांच्या निवड समितीने घेतला आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धची ही मालिका पूर्ण झाल्यावर भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर जाईल तेव्हा बुमराचे पुनरागमन होईल, असे आगरकर यांनी सांगितले.अफगाणिस्ताविरुद्ध कसोटी सामन्यासाठी भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, के. एल. राहुल (उपकर्णधार), साई सुदर्शन, रिषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीशकुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, मानव सुतार, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल.अफगाणिस्ताविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेसाठी भरतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, के. एल. राहुल (यष्टिरक्षक), ईशान किशन (यष्टिरक्षक), हार्दिक पंड्या, नितीशकुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार.