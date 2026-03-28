RCB vs SRH Live : दंडावर काळी पट्टी, २ मिनिटांचं मौन अन् ११ राखीव खुर्च्या... विराटसह सर्व खेळाडू, प्रेक्षक अन् अनुष्काही भावूक

Chinnaswamy Stadium 11 seats reserved tribute IPL opener: इंडियन प्रीमियर लीग परत आली... सामने सुरू झाले आहेत आणि आयपीएल २०२६ साठी उत्साह शिगेला पोहोचली आहे. पण, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूसाठी सलामीच्या सामन्याचे महत्त्व क्रिकेटच्या पलीकडचे ठरले. २८ मार्च रोजी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध सुरू असलेल्या सामन्यातील वातावरण भावनिक झाले होते. .४ जून, २०२५ रोजी फ्रँचायझीच्या ऐतिहासिक विजेतेपदाच्या सोहळ्यानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत दुर्दैवाने प्राण गमावलेल्या ११ चाहत्यांच्या सन्मानार्थ खेळाडू हातावर काळी पट्टी बांधून मैदानावर उतरले. सामन्यापूर्वी २ मिनिट शांत उभं राहून श्रद्धांजली वाहिली गेली. यावेळी खेळाडूंसह संपूर्ण स्टेडियम भावनिक झालेले दिसले. "RCB कुटुंबातील अकरा सदस्यांनी दुर्दैवाने आपले प्राण गमावले, त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतोय," असे फ्रँचायझीने एका निवेदनात म्हटले आहे..खेळाडू '११' क्रमांकाची जर्सी घालून सराव करताना दिसले आणि स्टेडियममध्ये ११ जागा कायमस्वरूपी रिकाम्या ठेवून त्या प्रेक्षकांना अनोखी श्रद्धांजली वाहिली गेली. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली RCB ने जेतेपदाचा दुष्काळ संपवताना १७ वर्षानंतर आयपीएल ट्रॉफी उंचावली. त्यानंतर बंगळुरूत जल्लोष साजरा करण्यात आला, परंतु स्टेडियमवर खेळाडूंचा सत्कार होत असताना स्टेडियमबाहेर चेंगराचेंगरी झाली आणि ११ प्रेक्षकांचा जीव गेला. त्यानंतर या स्टेडियमवर बंदी घातली गेली होती, परंतु कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनने आयपीएल सामने खेळवण्यासाठी परवानगी मिळवली..RCB vs SRH Live : ८ चेंडूंत ३ विकेट्स! अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड अपयशी... जेकब डफीने सामन्याला दिली 360 डिग्री कलाटणी .इशान किशनचे अर्धशतकRCB च्या जेकब डफीने ४-०-२२-३ अशी स्पेल टाकून हैदराबादला धक्के दिले. आघाडीचे ३ फलंदाज २९ धावांवर माघारी परतल्यानंतर हैदराबादचा डाव इशान किशन व हेनरिच क्लासन यांनी सावरला. या दोघांच्या अर्धशतकी भागीदारीने संघाला शतकीपार पोहोचवले. कर्णधार इशानने २७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना आयपीएलमध्ये ३००० धावांचा टप्पाही ओलांडला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा हैदराबादाने १३ षटकांत ३ बाद १२६ धावा केल्या होत्या.