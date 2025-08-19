Cricket

World Cup 2025 India Squad: वर्ल्ड कपच्या भारतीय संघात शफाली वर्माला स्थान का नाही? निवड समिती अध्यक्षांनी सांगितलं खरं कारण

Shafali Verma Left Out of India Women World Cup 2025 squad: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची आज घोषणा झाली. या संघात शफाली वर्माला स्थान देण्यात आलेलं नाही. याचे स्पष्टीकरण निवड समिती अध्यक्षांनी दिले आहे.
Shafali Verma Left Out of India Women World Cup 2025 squad
Shafali Verma Left Out of India Women World Cup 2025 squadSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे.

  • भारतीय संघात शफाली वर्माला संघात स्थान मिळाले नाही.

  • शफली वर्माला भारतीय संघात स्थान न देण्याबाबत निवड समितीच्या अध्यक्ष नीतू डेव्हिड यांनी स्पष्टीकरण दिले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Shafali Verma
ODI
India Women Cricket Team
cricket news today
ODI cricket
ICC Women's World Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com