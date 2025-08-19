World Cup 2025 India Squad: वर्ल्ड कपच्या भारतीय संघात शफाली वर्माला स्थान का नाही? निवड समिती अध्यक्षांनी सांगितलं खरं कारण

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे.भारतीय संघात शफाली वर्माला संघात स्थान मिळाले नाही. शफली वर्माला भारतीय संघात स्थान न देण्याबाबत निवड समितीच्या अध्यक्ष नीतू डेव्हिड यांनी स्पष्टीकरण दिले..भारत आणि श्रीलंका या देशात ३० सप्टेंबरपासून महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा खेळली जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची मंगळवारी (१९ ऑगस्ट) घोषणा करण्यात आली. भारतीय संघात १५ खेळाडूंना स्थान देण्यात आले आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार आहे. .World Cup 2025 India Squad: वनडे वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा! १५ जणींच्या संघात कोणाला मिळाली संधी?.१२ वर्षांनंतर भारतात महिला वनडे वर्ल्ड कप खेळवला जात आहे. त्यामुळे भारतीय संघ पहिल्यांदा या ट्रॉफीवर नाव कोरण्यासाठी उत्सुक असेल. भारतीय महिला संघाने गेल्या काही वर्षात चांगली कामगिरी केली आहे. नुकतेच इंग्लंड दौऱ्यात भारतीय महिला संघाने वनडे आणि टी२० मालिका जिंकली होती..दरम्यान, वनडे वर्ल्ड कपसाठी निवडण्यात आलेल्या भारतीय महिला संघात २१ वर्षीय शफली वर्माला संघात स्थान देण्यात आले नाही. २०२३ मध्ये १९ वर्षांखालील भारतीय संघाला वर्ल्ड कप जिंकून देणारी शफाली गेल्या वर्षीपासून भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करताना दिसत आहे. तिने भारतासाठी अखेरचा वनडे सामना ऑक्टोबर २०२४ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध अहमदाबादला खेळला होता. पण त्यानंतर तिला अद्याप वनडे सामना खेळण्याची संधी मिळालेली नाही..पण ती नुकतीच ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध भारतीय अ संघाकडून खेळली होती. यात तिने चांगली कामगिरी केली होती. तसेच इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेतही ती खेळली होती. त्यामुळे तिला संघात संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तिच्या ऐवजी सलामीला खेळण्यासाठी प्रतिका रावलला अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे..ICC World Cup 2025: आठ संघांच्या सराव सामन्याचे वेळापत्रक घोषित; यजमान टीम इंडिया 'या' दोन संघाविरुद्ध खेळणार.पण असे असले तरी ती अद्यापही भारतीय संघाच्या योजनेत आहे, असं भारतीय महिला संघाच्या निवड समितीच्या अध्यक्ष नीतू डेव्हिड यांनी सांगितले आहे. नीतू डेव्हिड म्हणाल्या, 'शफाली वर्मा आमच्या योजनेचा भाग आहे. सध्या ती ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळत आहे. पण आमचे तिच्यावर लक्ष आहे. आमचा असा विचार आहे की ती जितकं अधिक खेळेल, तितका तिला अनुभव मिळेल, त्यामुळे भारताला भविष्यात फायदाच होईल. विशेषत: वनडे क्रिकेटमध्ये.'शफली वर्माने वयाच्या १६ व्या वर्षी भारतासाठी पदार्पण केले होते. तिने आत्तापर्यंत २९ वनडे सामने खेळले असून ४ अर्धशतकांसह ६४४ धावा केल्या आहेत..FAQs१. शफाली वर्माला वर्ल्ड कप २०२५ संघात का स्थान मिळाले नाही?➤ अलीकडील वनडे सामन्यांतील कामगिरीतील सातत्याच्या अभावामुळे आणि नवीन पर्यायांवर लक्ष दिल्याने शफाली वर्माला वगळण्यात आले.(Why was Shafali Verma not included in the 2025 WC squad?)२. शफाली वर्माने शेवटचा वनडे सामना कधी खेळला होता?➤ शफाली वर्माने शेवटचा वनडे ऑक्टोबर २०२४ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध अहमदाबाद येथे खेळला होता.(When did Shafali Verma last play an ODI for India?)३. शफाली वर्मा अजूनही भारतीय संघाच्या योजनांमध्ये आहे का?➤ होय, निवड समिती प्रमुख नीतू डेव्हिड यांनी सांगितले की शफाली वर्मा अजूनही भविष्यासाठी योजनेचा भाग आहे.(Is Shafali still part of India’s future plans?)४. शफाली वर्माने आत्तापर्यंत किती वनडे सामने खेळले आहेत?➤ शफाली वर्माने २९ वनडे सामने खेळले असून ४ अर्धशतकांसह ६४४ धावा केल्या आहेत.(How many ODIs has Shafali Verma played so far?)५. वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारत महिला संघाचे नेतृत्व कोण करणार आहे?➤ महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाची हरमनप्रीत कौर कर्णधार आणि स्मृती मानधना उपकर्णधार असेल.(Who is leading the Indian women’s team in the WC 2025?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.