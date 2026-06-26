Shreyas Iyer ची 'दुसरी जन्मतारीख', २५ डिसेंबरला नेमकं काय घडलं? इंस्टाग्राम बायो अपडेटनं उडवला गोंधळ

Shreyas Iyer Added a Second DOB: भारताचा स्टार क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) आता भारतीय टी२० संघाचा कर्णधार म्हणून शुक्रवारी सुरुवात करेल. शुक्रवारी भारताचा आयर्लंडविरुद्ध पहिला टी२० सामना होणार आहे. त्याआधी श्रेयस अय्यरने त्याच्या इंस्टाग्राम बायोमध्ये (Instagram Bio) नवी जन्मतारीख टाकल्याने सर्वांनाच आश्चर्यचकीत केले. त्याच्या या निर्णयामागील नेमकं कारण काय, असा प्रश्नही अनेकांना पडला होता..IND vs IRE, 1st T20I : वैभव सूर्यवंशीला ऐतिहासिक पदार्पणाची आस, पण पावसाची सामन्यात 'फिल्डिंग'? कसं असेल हवामान, घ्या जाणून.श्रेयस अय्यरने त्याच्या इंस्टाग्राम बायो अपडेट केले असून त्यात 'दुसरी जन्मतारीख २५/१२/२०२५' (Second DOB: 25.12.2025) असं लिहिल आहे. त्याच्या अपडेटनंतर चाहत्यांनी यामागचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला. कारण त्याचा खरी जन्मतारीख ६ डिसेंबर १९९४ अशी आहे. पण याच्याशी त्याने अपडेट केलेल्या तारखेचा काही संबंध नसल्याने अनेक जण गोंधळात पडले. त्यातच त्याने दुसरी जन्मतारीख असं लिहिल्याने गुढता अधिक वाढली. पारंपरिकरित्या जन्मतारीख ही ज्यादिवशी जन्म होतो ती असते, पण दुसरी जन्मतारीख अनेकदा आयुष्यातील परिवर्तनाचा क्षण किंवा आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटनेशी संदर्भ जोडला जातो..श्रेयस अय्यरच्या दुसऱ्या जन्मतारखेमागचं रहस्य काय?दरम्यान, श्रेयस अय्यरने इंस्टाग्राम बायोमध्ये टाकलेल्या दुसऱ्या जन्मतारखेमागचं नेमकं कारण सांगितलेलं नाही. पण सध्या असा अंदाज व्यक्त होत आहे की ही तारीख त्याला झालेल्या गंभीर दुखापतीशी जोडलेली आहे. श्रेयसला गेल्यावर्षी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सिडनीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळताना दुखापत झाली होती. झेल घेण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या बरगड्यांना आणि प्लीहाला दुखापत झाली होती, त्याला अंतर्गत रक्तस्त्रावही झाला होता. त्यामुळे त्याला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. तो दोन दिवस अतिदक्षता विभागात (ICU) होता. त्यानंतरही दुखापतीतून पूर्ण बरा होऊन पुनरागमानासाठी त्याला बरीच प्रतिक्षा करावी लागली. त्यामुळे असा अंदाज सध्या अनेकांकडून व्यक्त होत आहे की ती तारीख या कठीण टप्प्याशी जोडलेली आहे. त्याच्यासाठी २५/१२/२०२५ ही तारीख नवी सुरुवात असू शकते. मात्र हे केवळ अंदाज आहेत. श्रेयस अय्यरने मात्र याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही..श्रेयस झाला भारताचा कर्णधारश्रेयसने आयपीएलमधून गेल्या काही वर्षात नेतृत्व करताना सर्वांनाच प्रभावित केले आहे. त्याने त्याच्या नेतृत्वात दिल्ली कॅपिटल्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स हे संघ प्रत्येकी एकदा अंतिम सामन्यात पोहोचले आहेत. यातील कोलकाता संघाने आयपीएल २०२६ स्पर्धाही जिंकली होती. तो तीन संघांना आयपीएलच्या अंतिम सामन्यापर्यंत नेणारा पहिलाच कर्णधार आहे. तसेच त्याच्या नेतृत्वात मुंबईनेही सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी जिंकली आहे. त्याच्यातील नेतृत्व कौशल्य पाहाता त्याच्याकडे बीसीसीआयच्या निवड समितीने भारतीय टी२० संघाच्या नेतृत्वाचीही धुरा सोपवली आहे. श्रेयस भारताच्या वनडे संघाचाही उपकर्णधार आहे..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....भारताला आयर्लंडविरुद्ध आज बेलफास्टला पहिला टी२० सामना खेळायचा आहे. त्यानंतर रविवारी, २८ जून रोजी दुसरा टी२० सामना भारत आणि आयर्लंड संघात होणार आहे. ही श्रेयस अय्यरची भारताचा टी२० कर्णधार म्हणून पहिलीच टी२० मालिका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.