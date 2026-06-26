IND vs IRE, 1st T20I : वैभव सूर्यवंशीला ऐतिहासिक पदार्पणाची आस, पण पावसाची सामन्यात 'फिल्डिंग'? कसं असेल हवामान, घ्या जाणून

India vs Ireland 1st T20I Weather Updates: भारतीय संघाच्या आयर्लंड दौऱ्याला आज (शुक्रवारी, २६ जून) सुरुवात होत आहे. या दौऱ्यात दोन सामन्यांची टी२० मालिका होणार आहे. २०२६ टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर ही भारताची पहिलीच टी२० मालिका आहे. या मालिकेपासून आता दोन वर्षांनी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप २०२८ आणि ऑलिम्पिकसाठी तयारी सुरू होईल. याशिवाय या मालिकेपासून श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) नेतृत्वाचा कार्यकाळही सुरू होईल. भारतीय संघाच्या निवड समितीने सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) टी२० संघातून बाहेर केल्यानंतर श्रेयस अय्यरकडे भारताच्या टी२० संघाचे कर्णधारपद (T20I Captaincy) देण्यात आले आहे. तसेच तिलक वर्माकडे उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. ही मालिका इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेपूर्वी होत असल्याने त्या मालिकेचा सराव म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे. .IND vs IRE: M.Tech साठी परदेशात गेला अन् थेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पोहोचला; आता भारताविरुद्ध खेळणारा जय मुंद्रा.वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची आस१५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचाही (Vaibhav Sooryavanshi) आयर्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघात समावेश आहे. त्यामुळे तो या मालिकेतून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्याची शक्यता दाट आहे. मात्र बेलफास्टला होणाऱ्या पहिल्या टी२० सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली, तर कोणाच्या जागेवर संधी दिली जाणार, याचा निर्णय संघव्यवस्थापानाला घ्यावा लागणार आहे. त्याने गेल्या वर्षभरात १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप, आयपीएल आणि भारतीय अ संघाच्या सामन्यांमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्याची भारताच्या संघात निवड झाली आहे. त्याची निवडही ऐतिहासिक ठरली. कारण वयाच्या १५ वर्षी भारतीय संघात समावेश होणारा तो पहिलाच खेळाडू आहे. आता या मालिकेत जर त्याला पदार्पणाची संधी मिळाली, तर तो भारताकडून खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरेल. सध्या भारतासाठी सर्वात कमी वयात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करण्याचा हा विक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. त्याने १९८९ मध्ये पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यातून भारतासाठी पदार्पण केले होते..पावसाची शक्यताभारत आणि आयर्लंड यांच्यात शुक्रवारी होणार्या सामन्यात पावसाचा अडथळा येण्याची दाट शक्यता आहे. तेथील स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १.३० वाजता (भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७.३० वाजता) हा सामना सुरू होणार आहे. यावेळेला बेलफास्टमध्ये पावसाची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे हा सामना पूर्ण होणार की नाही, यावरही प्रश्नचिन्ह आहे. accuweather नुसार बेलफास्टमध्ये दुपारी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे..दोन नव्या कर्णधारांची सुरुवातआयर्लंड क्रिकेट बोर्डानेही या मालिकेसाठी संघ जाहीर करताना नव्या टी२० कर्णधाराची घोषणा केली आहे. त्यांनी यष्टीरक्षक फलंदाज लॉर्कन टकर (Lorcan Tucker) याच्याकडे टी२० संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे या मालिकेपासून टकर आणि श्रेयस अय्यर या दोघांच्याही कर्णधारपदाच्या कार्यकाळाला सुरुवात होणार आहे..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....भारताचा टी२० संघ - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णाआयर्लंडचा टी२० संघ - लॉर्कन टकर (कर्णधार), रॉस अडायर, बेन कॅलिट्झ, गॅरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मॅथ्यू हम्फ्रीज, गॅविन होए, मॅथ्यू हॉलार्ड, लियाम मॅकार्थी, जय मूंड्रा, हॅरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रुबेन विल्सन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.