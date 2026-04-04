IPL 2025 Marathi News: तिसऱ्यांदा चुकला तरी श्रेयस अय्यरवर होणार नाही बंदीची कारवाई, पण...; आयपीएलचा नवा नियम घ्या जाणून

IPL new rules for captains over rate penalties explained: पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यर ( Shreyas Iyer) याच्यावर इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये दुसऱ्यांदा संथ षटकगती ठेवल्यामुळे कारवाई करण्यात आली. पहिल्यांदा चुक केली, तेव्हा त्याला १२ लाखांचा दंड भरावा लागला. काल, चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यातही त्याच्याकडून ही चूक झाली आणि IPL नियमानुसार त्याच्यावर २४ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला, तर प्लेइंग इलेव्हनमधील अन्य खेळाडूंना ६ लाख किंवा मॅच फीमधील २५ टक्के ( जी कमी असेल ती) रक्कम दंड म्हणून भरावी लागली. आता श्रेयसने तिसऱ्या सामन्यांत पुन्हा ही चूक केली, तर त्याच्यावर एका सामन्याच्या बंदीची कारवाई होईल, असा दावा केला जातोय. पण, आयपीएलचा नियम बदलला आहे....आयपीएल २०२६ हंगामाच्या उर्वरित सामन्यांमध्ये PBKSने तिसरा गुन्हा केल्यास श्रेयसवर बंदी घातली जाऊ शकते, असा दावा सोशल मीडियावरील चाहत्यांनी आणि काही माध्यमांनी केला आहे. पण, मागील हंगामापूर्वी, मार्च २०२५ मध्ये, जेव्हा PBKS अंतिम फेरीत पोहोचला होता, तेव्हा तो नियम बदलण्यात आला होता. आयपीएल २०२४ पर्यंत, तिसऱ्यांदा ओव्हर रेटचे उल्लंघन केल्यास असा नियम होता..IPL 2026 Marathi News: गतविजेत्या RCB वर आरोप... ते ५ परदेशी खेळाडूंसह खेळतात; विराट कोहली म्हणतो, मी अजूनही भारतीय... Video.एका हंगामात संघाने केलेल्या तिसऱ्या आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक उल्लंघनासाठी, नियुक्त कर्णधाराला ३० लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि संघाच्या पुढील सामन्यात खेळण्यावर बंदी घातली जाईल , मग तो नियुक्त कर्णधार त्या सामन्यासाठी अंतिम १२ खेळाडूंमध्ये नसला तरीही. पण, आयपीएल २०२५ मध्ये नियम बदलला गेला..एका हंगामात संघाने केलेल्या तिसऱ्या आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी, नियुक्त कर्णधाराला ३० लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल, मग तो त्या सामन्यासाठी खेळणाऱ्या १२ जणांच्या संघात होता की नाही याचा विचार केला जाणार नाही. त्यामुळेच जर PBKS ने तिसरा गुन्हा केला, तर श्रेयसला ३० लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि प्रत्येक खेळाडूला १२ लाख रुपये किंवा सामना शुल्काच्या ५०% यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तो दंड आकारला जाईल. कर्णधारावर बंदीची कारवाई होणार नाही..IPL 2026: तीन बॅट, तिनदा रिजेक्ट अन् मग अंपायरलाच कळाली चूक; आयुष म्हात्रेच्या बॅटवरून मैदानात गोंधळ, नेमकं काय घडलं.आयपीएलमधील ओव्हर-रेटचे नियम कसे काम करतात? क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने प्रति तास किमान १४ षटके टाकली पाहिजेत, जेणेकरून टाइम-आऊटसह २० षटकांचा संपूर्ण डाव ९० मिनिटांच्या आत संपेल.