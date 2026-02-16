Vaibhav Suryavanshi 10th Exam : वैभव सूर्यवंशी दहावीच्या बोर्ड परीक्षेला बसणार नाही; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...

Vaibhav Suryavanshi is not appearing for CBSE Class 10 board exam : भारतीय क्रिकेटचा उदयोन्मुख स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी या वर्षी दहावीच्या बोर्ड परीक्षेला बसणार नाही. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर वैभव त्याच्या अभ्यासाकडे लक्ष देईल आणि दहावीच्या परीक्षेला बसेल, अशा चर्चा होत्या. पण, आता हाती आलेल्या वृत्तानुसार तो परीक्षा देणार नाही, शाळा प्रशासन आणि त्याच्या कुटुंबाने स्पष्ट केले. पण, यामागचं कारण काय? .ताजपूरमधील खाजगी शाळेचे मुख्याध्यापक आदर्श कुमार पिंटू म्हणाले की, 'वैभवने परीक्षेचा फॉर्म भरला होता, पण डिसेंबरमध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षेला बसला नव्हता. तो अधूनमधून अभ्यास करत असला तरी, परीक्षेचे कोणतेही विशिष्ट वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही.' आयपीएलच्या तयारीत व्यस्त असल्याने तो कदाचित परीक्षेला बसू शकणार नाही, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. भारतात परतल्यानंतर तो थेट राजस्थान रॉयल्सच्या कॅम्पमध्ये गेला आणि अद्याप समस्तीपूर येथील त्याच्या घरी परतलेला नाही..IND vs PAK: भारताच्या पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयाचं 'धुरंधर' स्टाईल सेलिब्रेशन अफगाणिस्तान अन् बलुचिस्तानमध्ये? Video होतायेत Viral.वैभवच्या वडील संजीव यांनी सांगितले की, वैभव सध्या फक्त क्रिकेट आणि त्याच्या प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित करत आहे. क्रिकेट वेळापत्रक व्यग्र असल्याने त्याला परीक्षेची तयारी करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. तो सध्या प्रशिक्षणात व्यस्त आहे आणि १७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षांना बसणार नाही. तो आता पुढच्या वर्षी बोर्डाच्या परीक्षेला बसेल..बिहार क्रिकेट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष राकेश तिवारी यांनी सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, वैभव जिथे जातो तिथे २ ते ३ हजार लोकं जमा होतात. आज तो देशातील स्टार बनला आहे ..बाबर आझम जर तुमचा प्रमखु खेळाडू असेल...; भारताच्या माजी कर्णधाराने केला पाकिस्तानचा अपमान! म्हणाले, भारताची 'C' टीम यांना हरवेल.नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंतर्गत विद्यार्थ्यांना त्यांचे गुण सुधारण्याची संधी मिळावी यासाठी वर्षातून दोनदा बोर्ड परीक्षा घेण्याचे CBSE Board चे उद्दीष्ट आहे. याचा अर्थ तुम्ही पहिल्या बोर्ड परीक्षेत तुमच्या गुणांवर समाधानी नसाल, तर तुम्ही दुसऱ्या परीक्षेत बसून तुमचा गुण सुधारू शकता. पण, दुसऱ्या परीक्षेसाठी पात्र होण्यासाठी पहिल्या बोर्ड परीक्षेत बसणे अनिवार्य आहे.त्यामुळे वैभव या दुसऱ्या परीक्षेत बसू शकणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.