India T20 World Cup 2026 squad: शुभमन गिलला संघातून का वगळले? अजित आगरकर, सूर्यकुमार यादव एक सूरात म्हणाले, संघहित...

Why Shubman Gill dropped from T20 World Cup squad : भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ संघातून शुभमन गिलला वगळण्यात आल्याने क्रिकेटविश्वात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सलामीवीर म्हणून गिलला भविष्यातील कर्णधार मानले जात असताना, या निर्णयाने अनेकांना धक्का बसला.
Abhishek Sharma - Shubman Gill | Australia vs India 5th

Swadesh Ghanekar
Suryakumar Yadav & Ajit Agarkar explanation on Shubman Gill omission : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी आज संघ जाहीर केला. उप कर्णधार शुभमन गिल याची उचलबांगडी करून निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. शुभमनचा फॉर्म हा मागील बऱ्याच दिवसापासून चर्चेचा विषय बनला होता. पण, त्याच्याकडे उप कर्णधारपद असल्याने त्याची निवड निश्चित मानली जात होती. पण, शनिवारी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत धाडसी निर्णय घेतला गेला अन् गिलची निवड झाली नाही.

