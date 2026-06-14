T20 World Cup: पाकिस्तानी खेळाडूंशी हँडशेक करणार का? भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने स्पष्टच दिलं उत्तर

इंग्लंडमध्ये सध्या महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेला १२ जूनपासून सुरुवात झाली असून हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघही या स्पर्धेत सहभागी झाला आहे. भारताचा पहिला सामना रविवारी (१४ जून) कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. हा सामना बर्मिंगहॅमला होईल. दरम्यान, दोन देशात गेल्यावर्षीपासून संबंध अत्यंत बिघडलेले आहेत, अशा पार्श्वभूमीवर या दोन संघांमध्ये होणाऱ्या सामन्यांकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. .T20 Mumbai Women's League: सोबो मुंबई फाल्कन्सला सायली सातघरेच्या नेतृत्वात विजेतेपद! मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स फायनलमध्ये पराभूत.दरम्यान, गेल्यावर्षीपासून पुरुषांच्या आशिया कप स्पर्धेपासून भारतीय संघाकडून पाकिस्तान संघातील खेळाडू आणि स्टाफसोबतचे हस्तांदोलन टाळण्यात आले आहे. महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५, १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६, रायझिंग स्टार आशिया कप, पुरुष टी२० वर्ल्ड कप २०२६ या गेल्या वर्षभरात झालेल्या स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन केलेले नाही. त्यामुळे आता रविवारी होणाऱ्या महिला टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामन्यावेळीही ही भूमिका भारताची राहणार का? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. यावर हरमनप्रीत कौरने उत्तर दिले आहे..हरमनप्रीतने उत्तर दिले की त्यांचे लक्ष सध्या केवळ क्रिकेटवर आहे. सामन्याआधीच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत हरमप्रीत कौर म्हणाली, 'मला वाटतं आम्ही इथे केवळ क्रिकेटसाठी आलो आहोत आणि आपण बाकी कशाहीपेक्षा केवळ क्रिकेटबद्दल बोलूया आणि मी देखील क्रिकेटव्यतिरिक्त अन्य कशावर बोलणार नाही. आमच्यासाठी क्रिकेट हेच पहिल्या दिवसापासून स्वप्न राहिले आहे. आपण केवळ उद्याच्या सामन्याबद्दल चर्चा करू. आम्ही केवळ त्याबद्दलच विचार करत आहोत. हा आमच्यासाठी केवळ एक सामना आहे.'.याशिवाय हरमनप्रीतने हे देखील मान्य केले की पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याचा थोडा दबाव असतो, पण तो सांभाळून खेळले, हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा भाग आहे. ती म्हणाली, 'नक्कीच दबाव असणार आहे. जेव्हाही आम्ही पाकिस्तानविरुद्ध खेळतो, तेव्हा दबाव असतो. पण त्यावेळीच आम्ही तो दबाव सांभाळून खेळाचा आनंद कसा घेऊ शकतो, हे महत्त्वाचे आहे. कारण कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय सामन्यात दबाव असणारच आहे. पण तुमचे १०० टक्के योगदान देणे आणि प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणे, महत्त्वाचे आहे.'.INDW vs PAKW: T20 World Cup आज रंगणार सर्वात मोठा थरार! भारत-पाकिस्तान मॅच कधी, कुठे आणि कशी पाहायची? वाचा सविस्तर.हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात गेल्यावर्षी भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर आता टी२० वर्ल्ड कपवरही नाव कोरण्याच्या हेतूने भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे. भारतीय महिला संघाने आत्तापर्यंत ५ वेळा टी२० वर्ल्ड कपची उपांत्य फेरी गाठली आहे, तर एकदा अंतिम सामनाही खेळला आहे. पण अद्याप भारतीय महिला संघाने एकदाही टी२० वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.