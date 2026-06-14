Cricket

T20 World Cup: पाकिस्तानी खेळाडूंशी हँडशेक करणार का? भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने स्पष्टच दिलं उत्तर

Harmanpreet Kaur Big Statement on Handshake with Pakistan: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत आज भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना रंगणार आहे. या सामन्यावेळी भारतीय संघ पाकिस्तान संघातील खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार का, याबाबत हरमनप्रीत कौरने उत्तर दिले आहे.
Harmanpreer Kaur | Women's T20 World Cup | India vs Pakistan

Harmanpreer Kaur | Women's T20 World Cup | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

इंग्लंडमध्ये सध्या महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेला १२ जूनपासून सुरुवात झाली असून हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघही या स्पर्धेत सहभागी झाला आहे. भारताचा पहिला सामना रविवारी (१४ जून) कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. हा सामना बर्मिंगहॅमला होईल. दरम्यान, दोन देशात गेल्यावर्षीपासून संबंध अत्यंत बिघडलेले आहेत, अशा पार्श्वभूमीवर या दोन संघांमध्ये होणाऱ्या सामन्यांकडे सर्वांचेच लक्ष आहे.

Harmanpreer Kaur | Women's T20 World Cup | India vs Pakistan
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