T20 Mumbai Women's League: सोबो मुंबई फाल्कन्सला सायली सातघरेच्या नेतृत्वात विजेतेपद! मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स फायनलमध्ये पराभूत

सोबो मुंबई फाल्कन्सने शनिवारी (१३ जून) मुंबईतील प्रतिष्ठित वानखेडे स्टेडियमवर आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्सला २५ धावांनी हरवून पहिल्यावहिल्या टी-२० मुंबई महिला लीगचे विजेतेपद पटकावले. कर्णधार सायली सातघरेच्या नेतृत्वाखाली, फाल्कन्सने शिस्तबद्ध गोलंदाजीच्या जोरावर १२४ धावांचे माफक लक्ष्याचा यशस्वीपणे बचाव केला आणि या स्पर्धेचे पहिले विजेतेपद पटकावले..T20 Mumbai Women's league मध्ये फाल्कन्सच्या विजयात भारतीय स्टार सायली सातघरे अन् १४ वर्षीय स्वरा जाधव चमकली.टायगर्सने सुरुवातीला सावधपणे धावांचा पाठलाग केला, पण ३७ धावांवर असताना कर्णधार हुमैरा काझी (२३) बाद झाली. या विकेटमुळे फाल्कन्ससाठी संधीचे दार उघडले आणि त्यांनी जान्हवी काटेच्या निर्णायक गोलंदाजीच्या जोरावर सामन्यावर नियंत्रण मिळवले.जान्हवीने प्रथम स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज सानिका चाळकेला १८ धावांवर बाद केले आणि पुढील षटकात फातिमा जाफरला बाद करून टायगर्स संघावर तात्काळ दबाव आणला. सेजल राऊतने जिद्दीने २३ धावा करून धावांचा पाठलाग पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, पण जान्हवीने पुन्हा गोलंदाजीला येत आपली तिसरी विकेट घेतली आणि टायगर्स संघाची अवस्था ४ बाद ७८ धावा अशी केली..त्यानंतर फाल्कन्स संघाने सामन्यावरील आपली पकड अधिक घट्ट केली. टायगर्स संघाच्या मधल्या आणि खालच्या फळीतील फलंदाजांना कोणतीही मोठी भागीदारी करता आली नाही आणि उर्वरित फलंदाजांपैकी कोणीही दुहेरी आकडा गाठू शकले नाही. अखेरीस १८.५ षटकांत ९९ धावांवर त्यांचा संघ सर्वबाद झाला.जान्हवीने ३/२१ अशी प्रभावी कामगिरी नोंदवली, तर १३ वर्षीय स्वरा जाधवने स्पर्धेतील आपली उत्कृष्ट कामगिरी कायम ठेवत दोन बळी घेतले. सायली, निर्मिती राणे आणि अक्षया शिंदे यांनी प्रत्येकी एक बळी मिळवला..तत्पूर्वी, फाल्कन्स संघाने सुरुवातीच्या काही धक्क्यांमधून सावरत २० षटकांत ६ बाद १२४ धाचा अशी माफक धावसंख्या उभारली. धावफलकावर केवळ २२ धावा असताना दोन्ही सलामीवीर बाद झाल्यानंतर, सिमरन शेखने सहा चौकार आणि दोन षटकारांसह ३५ चेंडूंमध्ये संयमी ५० धावा करून डाव सावरला. तिला सारिका कोळीची मोलाची साथ मिळाली, जिने २४ धावांचे योगदान दिले, तर कर्णधार सायलीने २७ धावा जोडल्या.टायगर्स संघाकडून, रितिका यादवने ३/२२ अशी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली, तर मनाली दक्षिणी आणि हुमैरा यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.अंतिम सामन्यात पराभव झाला असला तरी, टायगर्सच्या सानिका २२३ धावांसह स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू ठरली आणि तिने ऑरेंज कॅप पटकावली. फाल्कन्सच्या फिरकी गोलंदाज स्वराने १० बळी घेत पर्पल कॅप जिंकून आपल्या स्वप्नवत कामगिरीची यशस्वी सांगता केली..T20 Mumbai League: सूर्यकुमार यादवचे अम्पायरसोबत भांडण; वानखेडे स्टेडियमवर हायव्होल्टेज ड्रामा, संघ हरला अन्... .लीगने दिलेल्या संधी आणि व्यासपीठाबद्दल बोलताना, विजयी कर्णधार सायली म्हणाली, “हा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा एक उत्तम उपक्रम आहे आणि या लीगच्या माध्यमातून आम्हाला ही संधी दिल्याबद्दल आम्ही एमसीएचे मनापासून आभार मानतो. ही आम्हा सर्वांसाठी एक उत्तम संधी आहे, कारण अशा प्रसिद्धीमुळे खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होते. ही स्पर्धा आम्हाला नवीन खेळाडू शोधण्यास मदत करेल आणि मुंबई क्रिकेटच्या विकासात योगदान देत राहील. यामुळे भारतातील महिला क्रिकेटलाही मदत होईल.”संक्षिप्त धावसंख्या: सोबो मुंबई फाल्कन्स 20 षटकांत 6 बाद 124 धावा (सिमरन शेख 50, सायली सातघरे 27; रितिका यादव 3/22) विजयी विरुद्ध आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न्स सबर्ब्स 18.5 षटकांत सर्वबाद 99 (हुमैरा काझी 23, सेजल 23; जान्हवी काटे 3/21, स्वरा जाधव 2/14) 25 धावांनी विजयी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.