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T20 Mumbai Women's League: सोबो मुंबई फाल्कन्सला सायली सातघरेच्या नेतृत्वात विजेतेपद! मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स फायनलमध्ये पराभूत

T20 Mumbai Womens League Final Results: सायली सातघरेच्या नेतृत्वाखाली सोबो मुंबई फाल्कन्सने ऐतिहासिक टी-२० मुंबई महिला लीगचे विजेतेपद पटकावले आहे. अंतिम सामन्यात सोबो मुंबई फाल्कन्सने आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्सला पराभूत केलं.
SoBo Mumbai Falcons | T20 Mumbai Women's League

SoBo Mumbai Falcons | T20 Mumbai Women's League

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सोबो मुंबई फाल्कन्सने शनिवारी (१३ जून) मुंबईतील प्रतिष्ठित वानखेडे स्टेडियमवर आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्सला २५ धावांनी हरवून पहिल्यावहिल्या टी-२० मुंबई महिला लीगचे विजेतेपद पटकावले. कर्णधार सायली सातघरेच्या नेतृत्वाखाली, फाल्कन्सने शिस्तबद्ध गोलंदाजीच्या जोरावर १२४ धावांचे माफक लक्ष्याचा यशस्वीपणे बचाव केला आणि या स्पर्धेचे पहिले विजेतेपद पटकावले.

SoBo Mumbai Falcons | T20 Mumbai Women's League
T20 Mumbai Women's league मध्ये फाल्कन्सच्या विजयात भारतीय स्टार सायली सातघरे अन् १४ वर्षीय स्वरा जाधव चमकली
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