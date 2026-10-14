Rohit Sharma MI Captain: रोहित खरंच, Mumbai Indians चा कर्णधार होणार का? फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Mumbai Indians latest update on Rohit Sharma captaincy: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ साठी डिसेंबरमध्ये मिनी ऑक्शन होणार आहे आणि सध्या सर्व फ्रँचायझींमध्ये ट्रेडची चर्चा सुरू आहेत. दिल्ली कॅपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स या फ्रँचायझींनी आपल्या प्रशिक्षण स्टाफमध्ये बदल केले आहेत. तेच मुंबई इंडियन्स पुन्हा कर्णधारपदासाठी रोहित शर्माकडे जाण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. हार्दिक पांड्याच्या ( Hardik Pandya ) नेतृत्वाखाली फ्रँचायझीला मागील ३ पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळेच हार्दिक व फ्रँचायझी यांच्यात तणाव वाढल्याच्या बातम्या आहेत. अशात रोहितकडे पुन्हा कर्णधारपद जाणार असल्याचे वृत्त काल प्रसिद्ध झाले. यावर फ्रँचायझीने त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे..MI ने २०२४ मध्ये हार्दिकला गुजरात टायटन्सकडून मोठ्या किमतीत ट्रेड केले आणि कर्णधारपद दिले. फ्रँचायझीचा हा निर्णय चाहत्यांना पटला नव्हताच आणि त्यात संघाची कामगिरीही निराशाजनक झाली. त्यामुळेच हार्दिकही नाराज असल्याची चर्चा रंगली आणि तो चेन्नई सुपर किंग्सकडे जाणार असल्याचे वृत्त पेरले गेले. हार्दिक गेल्यास कर्णधारपद कोणाकडे जाईल, अशी चर्चा असताना रोहितचे नाव पुन्हा समोर आले. पण, ४० वर्षीय रोहितकडे कर्णधारपद जाणार असल्याच्या वृत्तात कोणतेच तथ्य नाही. मुंबई इंडियन्स व्यवस्थापनात कर्णधार बदलाची सध्या कोणतीच चर्चा नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे..Premium : Ajit Agarkar| रोहित, विराटच्या निवृत्तीपासून सूर्याची गच्छंती; अजित आगरकरची निवड समितीतली इनिंग अधिक का गाजली?.त्याचवेळी त्यांनी हार्दिकला ट्रेड करण्यासाठी पर्याय खुले असल्याचेही सांगितले... फक्त त्यांना चांगल्या डिलची प्रतिक्षा आहे. रोहितकडे पुन्हा कर्णधारपद दिले जाणार नाही, हे स्पष्ट असलं तरी हिटमॅनशिवाय संघाचे पान हलणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे. मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदाच्या शर्यतीत तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह व सूर्यकुमार यादव या तीन भारतीय पर्यायांशिवाय मिचेल सँटनर हा परदेशी पर्यायही आहे. सूर्या व तिलक हे सध्या या पदासाठी आघाडीवर आहेत..सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. पण, त्यानंतर त्याने भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचे कर्णधारपद व स्थानही गमावले. त्याची खराब फलंदाजी हे त्यामागचे कारण ठरले. पण, त्याला मुंबई नेतृत्वाची संधी देऊ शकते. दुसरीकडे तिलक वर्मा सातत्याने चांगली कामगिरी करतोय आणि भविष्याचा विचार केल्यास मुंबई त्याच्याकडे नेतृत्व सोपवण्याचा विचार करू शकते. रोहितचाही तिलकच्या नावाला होकार नक्की असेल. जसप्रीत बुमराहकडे वर्कलोडच्या कारणामुळे ही जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता कमी आहे..रोहितच्या नेतृत्वाखाली फ्रँचायझीने ( २०१३, २०१५, २०१७, २०१९, २०२०) पाच जेतेपदं पटकावली आहेत. पण, त्यानंतर संघाला फार यश मिळालेले नाही. असे असले तरी फ्रँचायझी पुन्हा मागे जाण्याची शक्यता नाही आणि ते भविष्याचा विचार करूनच नेतृत्वाचा निर्णय घेतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.