Sanju Samson: संजू सॅमसनवर एका सामन्याची बंदी, IND vs ENG उपांत्य फेरीच्या सामन्याला मुकणार, ICC ची कारवाई? जाणून घ्या नेमकं सत्य

ICC Code of Conduct rules on player celebrations: संजू सॅमसन याच्या मॅच-विनिंग सेलिब्रेशननंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. काही वृत्तांनुसार त्याच्यावर एका सामन्याची बंदी घातली जाऊ शकते, असा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, या चर्चेमागील नेमके सत्य काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Sanju Samson celebrates after a match-winning performance amid ICC ban rumours.

Swadesh Ghanekar
Will Sanju Samson be banned from T20 World Cup semi-final? संजू सॅमसन याने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ मधील शेवटच्या साखळी सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध ९७ धावांची अविस्मरणीय खेळी केली. त्याच्य नाबाद ९७ धावांनी भारताला १९६ धावांचे लक्ष्य पार करून दिले आणि संघाने उपांत्य फेरीतील प्रवेश पक्का केला. संजूच्या या अविश्वसनीय खेळीचं कौतुक होत असताना त्याच्यावर बंदीची कारवाई होईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

Sanju Samson

