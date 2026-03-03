Sanju Samson: संजू सॅमसनवर एका सामन्याची बंदी, IND vs ENG उपांत्य फेरीच्या सामन्याला मुकणार, ICC ची कारवाई? जाणून घ्या नेमकं सत्य

Will Sanju Samson be banned from T20 World Cup semi-final? संजू सॅमसन याने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ मधील शेवटच्या साखळी सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध ९७ धावांची अविस्मरणीय खेळी केली. त्याच्य नाबाद ९७ धावांनी भारताला १९६ धावांचे लक्ष्य पार करून दिले आणि संघाने उपांत्य फेरीतील प्रवेश पक्का केला. संजूच्या या अविश्वसनीय खेळीचं कौतुक होत असताना त्याच्यावर बंदीची कारवाई होईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. .संजूने विजयी चौकार मारल्यानंतर गुडघ्यावर बसून हेल्मेट एका बाजूला फेकले आणि देवाचे आभार मानणारे सेलिब्रेशन केलं. त्याच्या हेल्मेट फेकण्याच्या कृतीवरूनच आयसीसी त्याच्यावर कारवाई करेल, अशी चर्चा रंगली आहे. मंगळवारी तर सोशल मीडियावर संजू उपांत्य फेरीचा सामना खेळू शकणार नाही, त्याच्यावर एका सामन्याची बंदी घातली गेली, असे दावे केले गेले. आता यात काय सत्य, हे जाणून घेऊयात....T20 World Cup: भारतीय संघ वर्ल्ड कप फायनल खेळणार नाही, संजू सॅमसन खेळला म्हणून उपांत्य फेरीत पोहोचले, नाहीतर....सोशल मीडियावर अनेक नेटिझन्सनी संजू सॅमसनच्या सेलिब्रेशनला 'खरी' केरळची कहाणी म्हटले. काहींच्या मते, भारतीय सलामीवीराने बहुधार्मिक पद्धतीने सर्वशक्तिमान देवाचे आभार मानले. प्रथम, त्याने इस्लामिक पद्धतीने आपले हात उघडले, नंतर ख्रिश्चन पद्धतीने क्रॉस बनवला आणि नंतर हिंदू पद्धतीने हात जोडला. या सेलिब्रेशननंतर संजू म्हणाला, तो खूप खास क्षण आहे. मी स्वतःवर खूप विश्वास ठेवतो आणि ते सेलिब्रेशन मी खूप खाजगी ठेवू इच्छितो. हा माझ्यासाठी खूप खास क्षण आहे..Can Sanju Samson be punished?त्याने सेलिब्रेशन करताना हेल्मेट फेकले आणि जर त्याच्या या कृतीकडे फक्त हेल्मेट 'फेकणे' असे पाहिले गेले, तर त्याच्यावर कारवाई होईल. आयसीसीच्या आचारसंहितेनुसार, खेळाडूंनी मैदानावर योग्य वर्तन राखले पाहिजे. कलम २.२ अंतर्गत, खेळाडूंना "क्रिकेट उपकरणांचा गैरवापर" केल्याबद्दल शिक्षा होऊ शकते. यामध्ये रागाच्या भरात किंवा उत्साहात हेल्मेट, बॅट किंवा स्टंपसारख्या वस्तू फेकणे किंवा मारणे समाविष्ट आहे. १८ फेब्रुवारी रोजी जॉर्ज मुन्सेला १ डिमेरिट पॉइंट देण्यात आला होता. वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर हेल्मेट फेकल्याबद्दल स्कॉटिश क्रिकेटपटूला शिक्षा झाली होती..अशा प्रकरणांमध्ये बऱ्याचदा खेळाडूवर बंदीची कारवाई होती नाही. क्रिकेट उपकरणांचा गैरवापर केल्याबद्दल क्रिकेटपटूंवर बंदी घातली जात नाही. आयसीसीच्या आचारसंहितेनुसार, अशा कृतींना सामान्यतः लेव्हल १ चा गुन्हा मानला जातो. जेव्हा खेळाडू राग किंवा निषेध करण्याऐवजी उत्सवात भावना दाखवतात तेव्हा सामनाधिकारी सहसा अधिक सौम्य असतात. या लेव्हल एकच्या गुन्ह्यासाठी मॅच फीमधील ५० टक्के रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाते. त्याशिवाय दोन डिमेरिट्स गुण दिले जातात..Sanju Samson Struggle Story: बंदे में है दम...! संजू सॅमसन, आपला माणूस अन् त्याच्या पाठी खंबीर उभी राहणारी चारुलथा... .आयसीसी संजू सॅमसनच्या या कृतीची पाहणी करेल.त्याचे हे सेलिब्रेशन पाहता, त्याने आयसीसीच्या नियमांचे उल्लंघन होतेय. पण, संजूच्या या सेलिब्रेशनमध्ये भावनिक किनार आहे आणि आयसीसी या गोष्टीचा विचार करेल. संजूने ते हेल्मेट रागात किंवा कोणाला इजा पोहोचेल या उद्देशाने फेकले नव्हते. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता कमीच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.