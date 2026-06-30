VAIBHAV SOORYAVANSHI: प्लेइंग XI मध्ये वैभव सूर्यवंशी दिसणार? कोणाचा पत्ता कट होणार आकाश चोप्रांनी घेतलं थेट नाव! म्हणाला...

Will Vaibhav Sooryavanshi Debut Against England? Aakash Chopra Shares His Opinion: नुकत्याच झालेल्या भारत-आयर्लंड टी-२० मालिकेत भारतीय संघाला ०-२ असा धक्कादायक पराभव स्वीकारावा लागला. इतिहासात पहिल्यांदाच आयर्लंडने भारताला टी-२० मालिकेत पराभूत करत मोठा पराक्रम केला. मात्र, या पराभवाइतकीच चर्चा झाली ती १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीची. संघात निवड होऊनही त्याला दोन्ही सामन्यांत अंतिम ११ मध्ये स्थान मिळालं नाही. .पहिल्या सामन्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात तरी त्याला पदार्पणाची संधी मिळेल, अशी सर्वांना अपेक्षा होती. मात्र तसं घडलं नाही. आता इंग्लंड दौऱ्यात त्याला संधी मिळणार का, याबाबत समालोचक आणि माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्रा यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....भारतीय संघ आता १ जुलैपासून इंग्लंडविरुद्ध पाच टी-२० आणि त्यानंतर तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या टी-२० मालिकेत श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचं नेतृत्व करणार आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर आता इंग्लंड दौऱ्यात भारतीय संघाकडून चांगल्या प्रदर्शनाची अपेक्षा आहे..याबाबत बोलताना आकाश चोप्रा म्हणाला, "आयर्लंडविरुद्धचे सामने लोक फार गांभीर्याने घेत नाहीत. पण जेव्हा तुम्ही हरता, तेव्हा प्रत्येक गोष्ट चर्चेचा विषय बनते." तो पुढे म्हणाला, "भारताने आयर्लंडला १५४ धावांवर रोखलं होतं. पण त्यानंतर पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसन बाद झाला. मला सर्वात जास्त चिंता संजूची वाटते.".आकाश चोप्रा म्हणाला, "मी मनोमन अशी अपेक्षा करत होतो की संजू दुसऱ्या सामन्यात मोठी खेळी करेल. पण तो दुसऱ्या सामन्यातही शून्यावर बाद झाला. त्यामुळे त्याच्यावर आता आणखी प्रश्न उपस्थित होणार आहेत."तो पुढे म्हणाला, "जय मुंद्राने चांगली गोलंदाजी केली. अभिषेक शर्मा शून्यावर बाद झाला, ईशान किशन धावबाद झाला आणि श्रेयस अय्यरलाही गेल्या काही सामन्यांपासून धावा करता आलेल्या नाहीत. तोही सारख्याच पद्धतीने विकेट गमावत आहे.".दरम्यान, वैभव सूर्यवंशीला इंग्लंड दौऱ्याच्या सुरुवातीच्या सामन्यांमध्येही पदार्पणाची संधी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचं भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांनी स्पष्ट केलं आहे.डोशेट म्हणाले, "वैभव आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. त्याच्या क्षमतेबद्दल कोणतीही शंका नाही. पण इतर खेळाडूंप्रमाणे त्यालाही संधीसाठी थोडी वाट पाहावी लागेल.".IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....ते पुढे म्हणाले, "संजू सॅमसनने काही महिन्यांपूर्वी भारताच्या टी-२० विश्वचषक विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आयपीएलमध्येही त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे खेळाडूंवर विश्वास ठेवणं आणि त्यांना सातत्याने संधी देणं महत्त्वाचं आहे." वैभवबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं, "आम्हीही वैभवला खेळताना पाहण्यासाठी उत्सुक आहोत. पण त्यालाही इतर खेळाडूंप्रमाणेच प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. योग्य वेळ आल्यावर त्याला नक्की संधी मिळेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.