Virat Kohli : विराट कसोटी क्रिकेटमधील निवृत्ती मागे घेतोय? वाचा किंग कोहली काय म्हणाला, BCCI नेही थेट सांगितलं की...

Is BCCI asking Virat Kohli to reverse his Test retirement? भारतीय संघाची कसोटी क्रिकेटमधील कामगिरी निराशाजनक होत आहे. मागील वर्षी न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर त्यांनी ३-० अशी हार पत्करली आणि आता काही दिवसांपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेने भारतात येऊन २-० असा कसोटी विजय मिळवला. या पराभवामुळे भारताचे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. त्यामुळे विराट कोहलीने कसोटीतून घेतलेली निवृत्ती मागे घ्यावी, अशी विनंती BCCI ने केल्याची चर्चा रंगली होती. कालच्या वन डे सामन्यानंतर विराटने त्यावर भाष्य केले आणि बीसीसीआयनेही त्यांची भूमिका स्पष्ट केली..विराटने १२० चेंडूंत ११ चौकार व ७ षटकारांसह १३५ धावांची खेळी केली. त्याला रोहित शर्मा ( ५७) व लोकेश राहुल ( ६०) यांच्या अर्धशतकाची साथ मिळाली आणि भारताने ८ बाद ३४९ धावा उभ्या केल्या. आफ्रिकेनेही ३३२ धावांपर्यंत मजल मारली होती, परंतु त्यांना १७ धावांनी हार पत्करावी लागली. कुलदीप यादवने चार, तर हर्षित राणाने तीन विकेट्स घेतल्या..IND vs SA: शतक करत विराटची गर्जना, देवाचेही मानले आभार अन् तेवढ्यात चाहत्याने मारली मैदानात एन्ट्री, पुढं काय झालं पाहा.या सामन्यानंतर विराट कोहलीला कसोटी निवृत्ती मागे घेण्याबाबत विचारण्यात आले आणि त्याने त्याची भूमिका स्पष्ट केली. इंग्लंडचा माजी फलंदाज केव्हिन पीटरसननेही विराटने पुन्हा कसोटी क्रिकेट खेळावे असे मत मांडले. पण, रांची वन डे सामन्यात प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरलेल्या विराटची अशी कोणतीच इच्छा नाही. निवृत्त होईपर्यंत मी केवळ वन फॉरमॅट प्लेअर असेल, असे तो म्हणाला. मी आता फक्त एकच फॉरमॅटमध्ये खेळतोय, हेही त्याने स्पष्ट केले..BCCI नेही अशी कोणतीच विनंती आम्ही विराटला केली नसल्याचे स्पष्ट केले. बीसीसीआयचे सचिव देवाजित सैकिया यांनी विराटच्या कसोटी निवृत्ती मागे घेण्याबाबत येणाऱ्या बातम्या खोट्या असल्याचे सांगितले. 'विराटबाबत ज्या चर्चा सुरू आहेत, त्या सर्व अफवा आहेत. कोहलीबाबत अशी कोणतीच चर्चा सुरू नाही. अशा अफवांना जास्त प्रसिद्धी देऊ नका. असं काही होणार नाही,'असेही सैकिया यांनी सांगितले..IND vs SA, 1st ODI : 'मी आता ३७ वर्षांचा आहे, माझी तयारी जास्त...', विराट कोहलीने सामनावीर ठरल्यानंतर सांगितलं यशाचं कारण.भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्या पहिल्या वन डे सामन्यात एकूण ६८१ धावा झाल्या, ज्या या दोन संघांतील लढतीतील सर्वाधिक राहिला. यापूर्वी २०१५ मध्ये या दोन्ही संघांनी वानखेडे स्टेडियमवर ६६२ धावा केल्या होत्या. तेव्हा आफ्रिकेने ४३८ धावा केल्या होत्या, तर भारताला २२४ धावाच करता आल्या होत्या..