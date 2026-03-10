Cricket

T20 World Cup : अहमदाबाद में जितना जरूरी था, आपको तो पता ही हैं! सूर्यकुमार यादव मुंबईत येताच काय म्हणाला बघा Video Viral

Suryakumar Yadav comment about Ahmedabad: सूर्यकुमार यादव याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय संघ मुंबईत परतला असताना सूर्यकुमारने केलेले विधान चर्चेचा विषय ठरले आहे.
Suryakumar Yadav’s comment about winning in Ahmedabad went viral

Viral video of Suryakumar Yadav speaking about Ahmedabad stadium: वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव याचे मुंबईत जल्लोषात स्वागत झाले. सूर्याचे स्वागत करण्यासाठी विमानतळावर प्रेक्षकांची गर्दी होती, घराबाहेरही राजकीय मंडळी, नातेवाईक, मित्रपरिवार आपल्या सूर्याची आतुरतेने वाट पाहत होते. सूर्याने मुंबईत येताच मीडियासोबतची गप्पा केल्या आणि या गप्पांमधील एक व्हिडीओ सध्या गाजतोय... ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचा अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यावरून राजकारण रंगले होते.. भारतीयांसमोर २०२३च्या वर्ल्ड कप फायनलच्या कटू आठवणी उभ्या राहिल्या आणि सूर्यानेही आज त्यावरूनच दिलेली प्रतिक्रिया चर्चेत आली आहे.

