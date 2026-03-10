T20 World Cup : अहमदाबाद में जितना जरूरी था, आपको तो पता ही हैं! सूर्यकुमार यादव मुंबईत येताच काय म्हणाला बघा Video Viral

Viral video of Suryakumar Yadav speaking about Ahmedabad stadium: वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव याचे मुंबईत जल्लोषात स्वागत झाले. सूर्याचे स्वागत करण्यासाठी विमानतळावर प्रेक्षकांची गर्दी होती, घराबाहेरही राजकीय मंडळी, नातेवाईक, मित्रपरिवार आपल्या सूर्याची आतुरतेने वाट पाहत होते. सूर्याने मुंबईत येताच मीडियासोबतची गप्पा केल्या आणि या गप्पांमधील एक व्हिडीओ सध्या गाजतोय... ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचा अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यावरून राजकारण रंगले होते.. भारतीयांसमोर २०२३च्या वर्ल्ड कप फायनलच्या कटू आठवणी उभ्या राहिल्या आणि सूर्यानेही आज त्यावरूनच दिलेली प्रतिक्रिया चर्चेत आली आहे..भारतीय संघाने ८ मार्च रोजी न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी विजय मिळवून सलग दुसऱ्यांदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर नाव कोरले. जसप्रीत बुमराह ( ४-१५) सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी ठरला. संजू सॅमसन ( ३२१ धावा) स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरला. विजयी जल्लोषानंतर भारतीय खेळाडू आपापल्या घरी परतले आणि त्यांचे जंगी स्वागतही केले गेले. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव दुपारी मुंबईत परतला आणि तेथे त्यांनी वृत्तवाहिन्यांशी संवाद साधला..Suryakumar Yadav: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी MS Dhoni ला कॉल; सूर्याने सांगितला, 'कॅप्टन कूल'चा सल्ला कसा कामी आला .महेंद्रसिंग धोनी ( २००७) व रोहित शर्मा ( २०२४) यांच्यानंतर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा सूर्या हा तिसरा भारतीय कर्णधार ठरला आहे. तो म्हणाला, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आता आमचे पुढचे लक्ष्य २०२८ मध्ये होणारी ऑलिम्पिक स्पर्धा आहे. त्याचवर्षी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपही होणार आहे. त्यामुळे आम्ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयाची हॅटट्रिक साजरी करण्याचा नक्की प्रयत्न करू....सूर्याने पुढे सांगितले की, भारतासाठी वर्ल्ड कप जिंकणे ही नेहमी खास भावना राहिली आहे. मला खूप आनंद होतोय.. आमच्यासोबत बऱ्याच जणांचा पाठिंबा आणि प्रार्थना होत्या. त्या सर्वांचे आभार मानतो....ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यादरम्यान सचिन सचिन नावाचा गजर झाला होता. भारताला याही वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने सुपर ८ च्या सामन्यात अहमदाबाद येथेच पराभूत केले होते. सूर्या म्हणाला, हे व्हायलाच हवं, कारण तो क्रिकेटचा देव आहे. त्यांनीच आम्हाला मार्ग दाखवला आहे, त्याने अनेक वर्ष क्रिकेट खेळले आहे. त्यांच्यासोबत आता मुंबई इंडियन्ससोबत काम करणार आहे आणि त्यांच्याकडून बरंच शिकायला मिळतं. आता आम्ही अहमदाबाद येथे वर्ल्ड कप जिंकला आहे. अहमदाबादमध्ये जिंकणे आवश्यक होते, तुम्हाला ते माहित आहेच....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.