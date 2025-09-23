Cricket

ICC ODI Rankings: भारताची स्मृती मानधनाच 'अव्वल'! दीप्ती शर्मानेही घेतली मोठी झेप; वर्ल्ड कपपूर्वी क्रमवारी जाहीर

ICC Updates Rankings Before Women’s ODI World Cup 2025: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या आधी वनडे क्रमवारी जाहीर झाली आहे. स्मृती मानधनाने अव्वल स्थान भक्कम केले आहे. तसेच दीप्ती शर्मानेही चांगली प्रगती केली आहे.
Deepti Sharma - Smriti Mandhana

Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या आधी भारतीय खेळाडूंची वनडे क्रमवारीत चांगली प्रगती झाली आहे.

  • स्मृती मानधनाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत सलग दोन शतके करत अव्वल स्थान भक्कम केले आहे.

  • अष्टपैलू खेळाडू दिप्ती शर्मानेही मोठी झेप घेतली आहे.

