ICC ODI Rankings: भारताची स्मृती मानधनाच 'अव्वल'! दीप्ती शर्मानेही घेतली मोठी झेप; वर्ल्ड कपपूर्वी क्रमवारी जाहीर

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या आधी भारतीय खेळाडूंची वनडे क्रमवारीत चांगली प्रगती झाली आहे. स्मृती मानधनाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत सलग दोन शतके करत अव्वल स्थान भक्कम केले आहे. अष्टपैलू खेळाडू दिप्ती शर्मानेही मोठी झेप घेतली आहे..पुढच्या आठवड्यात ३० सप्टेंबरपासून महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने महिला खेळाडूंची ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत भारतीय खेळाडूंनीही चांगली प्रगती केलेली आहे. वनडे वर्ल्ड कपपूर्वी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघात, तर दक्षिण आफ्रिका आणि पाकिस्तान महिला संघांत वनडे मालिका झाल्या. त्यामुळे वनडे क्रमवारीत काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत..Smriti Mandhana: शाब्बास पोरी! स्मृती मानधनाचा जगभरात दबदबा, वन डे वर्ल्ड कपपूर्वी ICC ने दिली आनंदाची बातमी.दक्षिण आफ्रिकेला पाकिस्तानविरुद्ध वनडे मालिका जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या तान्झिम ब्रिट्स हिने गरुड झेप घेतली आहे. तिने आता १५ स्थांनांची झेप घेत ६ वे स्थान पटकावले आहे. तिने सलग दोन नाबाद शतके केली होती. तिने २०२५ या वर्षात ९१.८५ च्या सरासरीने वनडेत ६४३ धावा ठोकल्या आहेत.दरम्यान भारताची स्टार फलंदाज स्मृती मानधनासाठीही ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची वनडे मालिका शानदार राहिली. तिनेही सलग दोन शतके केली. त्यामुळे तिने तिचे अव्वल स्थान आणखी भक्कम केले आहे. .मानधना आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असेलेल्या इंग्लंडच्या नतालिया सायव्हर-ब्रंट यांच्यात मोठा फरक आहे. मानधनाचे ८१८ रेटिंग्स आहेत, तर नतालियाचे ७३१ रेटिंग्स आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या बेथ मुनीने दोन स्थानांची प्रगती करत तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. तिनेही भारताविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत शतक केले होते.याशिवाय पाकिस्तानच्या सिद्रा अमीनने १० स्थांनांची झेप घेतली असून १३ वा क्रमांक मिळवला आहे. तिने तीन सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नाबाद १२१ धावा, १२२ धावा आणि नाबाद ५० धावांची खेळी केली होती. फलंदाजांमध्ये पहिल्या १० जणींच्या यादीत भारताची केवळ स्मृती मानधना आहे..अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीतही काही महत्त्वाचे बदल असून दक्षिण आफ्रिकेची मॅरिझान काप अव्वल क्रमांकावर असलेल्या ऍश गार्डनरच्या आणखी जवळ गेली आहे. तिने हेली मॅथ्यूजला मागे टाकले आहे. तिने पाकिस्तानविरुद्ध एक शतक आणि सलग दोन सामन्यात २-२ विकेट्स घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या ताहलिया मॅकग्राने ९ स्थानांची झेप घेत ३० वा क्रमांक मिळवला आहे. अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत पहिल्या १० मध्ये भारताची दिप्ती शर्मा असून ती चौथ्या क्रमांकावर कायम आहे..INDW vs AUSW: टीम इंडियाच्या नारी शक्तीचा ऐतिहासिक विजय! ऑस्ट्रेलियाचा वन डे क्रिकेट इतिहासात असा पराभव कुणी केलाच नव्हता....गोलंदाजांच्या यादीत दिप्ती शर्माने दोन स्थान पुढे जाताना पाचवा क्रमांक मिळवला आहे. पहिल्या १० जणींमध्ये ती एकमेव भारतीय खेळाडू आहे. भारताच्याच क्रांती गौडने आता २३ स्थांनांची झेप घेत ३९ वे स्थान मिळलले आहे. याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेच्या आयाबोंगा खाकाने १५ वे स्थान मिळवले आहे. गोलंदाजांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर इंग्लंडची सोफी इक्लेस्टोन कायम आहे. तिच्या पाठोपाठ ऑस्ट्रेलियाच्या ऍश गार्डनर, मेगन शट आणि किम गार्थ आहेत..FAQs१. स्मृती मानधना सध्या महिला वनडे क्रमवारीत कोणत्या क्रमांकावर आहे?(What is Smriti Mandhana's current ranking in Women's ODI?)➤ स्मृती मानधना फलंदाजीत अव्वल क्रमांकावर आहे.२. दीप्ती शर्माचे गोलंदाजी क्रमवारीत स्थान काय आहे?(What is Deepti Sharma's ranking in bowling?)➤ दीप्ती शर्मा गोलंदाजीत पाचव्या क्रमांकावर आहे.३. महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ कधी सुरू होत आहे?(When is the Women's ODI World Cup 2025 starting?)➤ ३० सप्टेंबरपासून.४. गोलंदाजांच्या यादीत शीर्ष स्थानावर कोण आहे?(Who is at the top of the bowlers' ranking?)➤ इंग्लंडची सोफी इक्लेस्टोन गोलंदाजांमध्ये अव्वल क्रमांकावर आहे..