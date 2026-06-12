Cricket

आजपासून 'टी-२० विश्वकरंडकाचा' थरार! भारतात टीव्ही आणि मोबाईलवर 'फ्री' मॅच कशी पाहायची? जाणून घ्या संपूर्ण शेड्युल आणि टाईम टेबल

India Women’s T20 World Cup Schedule: एकदिवसीय विश्वकरंडक जिंकल्यानंतर आता भारतीय महिला संघ टी-20 विश्वकरंडक जिंकण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारत इतिहास रचण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहे.
India Women’s T20 World Cup Schedule

India Women’s T20 World Cup Schedule

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बर्मिंगहॅम : एकदिवसीय विश्वकरंडकाचे जेतेपद पटकावल्यानंतर आता भारतीय महिला क्रिकेट संघ उद्यापासून (ता. १२) सुरू होत असलेल्या टी-२० विश्वकरंडकाच्या अजिंक्यपदावर मोहर उमटवण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

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