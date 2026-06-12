आजपासून 'टी-२० विश्वकरंडकाचा' थरार! भारतात टीव्ही आणि मोबाईलवर 'फ्री' मॅच कशी पाहायची? जाणून घ्या संपूर्ण शेड्युल आणि टाईम टेबल

बर्मिंगहॅम : एकदिवसीय विश्वकरंडकाचे जेतेपद पटकावल्यानंतर आता भारतीय महिला क्रिकेट संघ उद्यापासून (ता. १२) सुरू होत असलेल्या टी-२० विश्वकरंडकाच्या अजिंक्यपदावर मोहर उमटवण्यासाठी सज्ज झाला आहे..एकाच वेळी एकदिवसीय व टी-२० विश्वकरंडक पटकावणारा ऑस्ट्रेलिया हा एकमेव संघ आहे. आता ऑस्ट्रेलियन महिला संघाच्या पराक्रमाची बरोबरी करण्याची संधी भारतीय संघाकडे असणार आहे. इंग्लंड व वेल्स येथे टी-२० विश्वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येत आहे..IND vs ENG: म्हणून हरमनप्रीत कौरसाठी आजची मॅच ठरणार 'अग्निपरीक्षा'; विश्वकरंडकापूर्वी टीम इंडियासमोर मोठं आव्हान!.भारतीय महिला संघाने श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांविरोधात टी-२० मालिका जिंकण्याची किमया करून दाखवली; मात्र दक्षिण आफ्रिका व इंग्लंड या देशांकडून त्यांना हार पत्करावी लागली. भारतीय महिला संघाला टी-२० विश्वकरंडकाआधी धक्का बसला आहे. अमनज्योत कौर हिला दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली; मात्र रेणुका सिंग, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड, नंदनी शर्मा या गोलंदाजांकडून इंग्लंडमधील तेज गोलंदाजांना पोषक असलेल्या खेळपट्ट्या व वातावरणात चमकदार कामगिरीची अपेक्षा केली जात आहे..भारतीय महिला संघाची मदार फलंदाजीवर असणार आहे. कर्णधार हरमनप्रीत कौर व उपकर्णधार स्मृती मानधना या दोन अनुभवी खेळाडूंना चमक दाखवावी लागणार आहे. स्मृती मानधनाच्या बॅटमधून धावा निघत नसल्या तरी दबावाखाली आपला खेळ उंचावण्याची क्षमता तिच्याकडे आहे. शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्ज व रिचा घोष या खेळाडूंमध्येही लढतीला क्षणार्धात कलाटणी देण्याची क्षमता आहे..हे संघही प्रबळ दावेदारभारतासह ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड हे देश टी-२० विश्वकरंडक पटकावण्यासाठी प्रबळ दावेदार आहेत. श्रीलंकन संघाकडे डार्कहोर्स म्हणून बघितले जात आहे. ऑस्ट्रेलियन संघ या स्पर्धेमध्ये सोफी मोलीनेक्स हिच्या नेतृत्वात मैदानात उतरणार आहे. एलिसा हिली हिने निवृत्ती घेतल्यानंतर तिच्याकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. न्यूझीलंडचा संघ हा गतविजेता आहे. तसेच दक्षिण आफ्रिकेचा संघ हा गत उपविजेता आहे. इंग्लंडमध्ये विश्वकरंडक होत असल्यामुळे साहजिकच त्यांनाही विजेतेपदाची संधी असेल..गटवारीएक - ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, भारत, नेदरलँड्स, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिकादोन - इंग्लंड, आयर्लंड, न्यूझीलंड, स्कॉटलंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीजअष्टपैलू खेळाडूंमुळे आशाभारतीय महिला संघात श्रेयांका पाटील व दीप्ती शर्मा या दोन अष्टपैलू खेळाडू आहेत. या दोघींकडूनही चांगली कामगिरीची आशा आहे. या दोन्ही खेळाडू ऑफस्पिन गोलंदाजी करतात. या दोन खेळाडूंसह भारतीय संघामध्ये राधा यादव व श्री चरणी या डावखुऱ्या फिरकी गोलंदाज आहेत..IND vs ENG: म्हणून हरमनप्रीत कौरसाठी आजची मॅच ठरणार 'अग्निपरीक्षा'; विश्वकरंडकापूर्वी टीम इंडियासमोर मोठं आव्हान!.भारतीय संघाच्या लढती१४ जून - पाकिस्तान, बर्मिंगहॅम१७ जून - नेदरलँड्स, लीड्स२१ जून - दक्षिण आफ्रिका, मँचेस्टर२५ जून - बांगलादेश, मँचेस्टर२८ जून - ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स(सर्व लढती भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता होतील).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.