Asia Cup 2026: दीप्ती शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् भारतीय संघाची विजयी सुरुवात! प्रतिस्पर्ध्यांना ६५ धावांवर केलं ऑलआऊट

India Women vs Thailand Women Marathi News: महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय महिला संघाने विजयी सुरुवात केली आहे. रविवारी (३० ऑगस्ट) झालेल्या सामन्यात भारतीय संघाने थायलंड महिला संघाला ९४ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाज चमकल्या आहेत. विशेषत: नंदिनी शर्माने दमदार कामगिरी केली. तिला श्री चरणी आणि क्रांती गौड यांची साथ मिळाली. याशिवाय दीप्ती शर्माने विश्वविक्रमही केला. या सामन्यात भारताने थायलंडसमोर १६० धावांचे आव्हान ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना थायलंडचा संघ १६.१ षटकात ६५ धावांवरच सर्वबाद झाला. त्यांच्याकडून फक्त नन्नपत कोंचरोएनकाई हिने झुंज देत दुहेरी धावसंख्या पार केली. .Asia Cup 2026 Live Streaming: भारतीय संघ पुन्हा वर्चस्व गाजवण्यास सज्ज; पाकिस्तानविरुद्ध सामना कधी अन् कुठे पाहाणार?.थायलंडकडून डावाची सुरुवात नट्टाकन चँटम आणि फानिता मायाने केली. पण या दोघीही खास काही करू शकल्या नाहीत. क्रांतीने चँटमला त्रिफळाचीत केले, तर फनिताला नंदिनी शर्माने बाद केले. त्यानंतर ६ व्या षटकात अफिसारा सुवानचोनराथीला श्री चरणीने पायचीत केले, तर चनिदा सुथिरुआंगला ८ व्या षटकात श्री चरणीने स्मृती मानधनाच्या हातून ५ धावांवर झेलबाद केले. ९व्या षटकात दीप्ती शर्माने कमालीची गोलंदाजी केली. तिने नाओमी हॅमिल्टन (१) आणि नन्नाफट चौाहान (०) यांना स्वस्तात बाद केले. .यानंतर थायलंडची धावगती मंदावली. त्यातच १५ व्या षटकात सुलीपोर्न लाओमी (६) आणि सुनिदा चतुरोंगरत्तना (०) यांना लागोपाठच्या चेंडूवर नंदिनी शर्माने बाद केले. १६ व्या षटकात ओन्निचा कामचोम्फूला स्मृती मानधनाने धावबाद केले. तरी सुरुवातीपासून नन्नपत कोंचरोएनकाई चांगली खेळत होती. पण अखेर १७ व्या षटकात पुन्हा गोलंदाजीला आलेल्या दीप्तीने पहिल्याच चेंडूवर तिला ४१ धावांवर बाद करत थायलंडचा डाव संपवला.या सामन्यात भारताकडून गोलंदाजी करताना नंदीनी शर्माने ४ षटकात १८ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच दीप्ती शर्माने १.१ षटके गोलंदाजी करताना म्हणजेच ७ चेंडू टाकत एकही धाव न देता ३ विकेट्स घेतल्या. श्री चरणीने ३ षटकात १० धावात २ विकेट्स घेतल्या. क्रांती गौडने १ विकेट घेतली..Asia Cup 2026: बलाढ्य टीम इंडिया शफालीच्या फिफ्टीनंतरही थायलंडसमोर ढासळली; किती धावांचे ठेवले टार्गेट?.दीप्ती शर्माचा विश्वविक्रमदीप्ती शर्माच्या आता आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १५० सामन्यांत १७१ विकेट्स झाल्या आहेत. त्यामुळे ती महिला आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारी गोलंदाज ठरली आहे. तिने थायलंडच्याच थिपचा पुत्थावॉन्गला मागे टाकले आहे. तिने १७० विकेट्स आत्तापर्यंत घेतल्या आहेत.याशिवाय दीप्ती महिला आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात एकही धाव न देता ३ विकेट्स घेणारी पहिली भारतीय क्रिकेटपटूही ठरली आहे.महिला आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात सर्वाधिक विकेट्स (३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत)(Most wickets in Women’s T20Is)१७१ विकेट्स - दीप्ती शर्मा (भारत)१७० विकेट्स - थिपचा पुत्थावॉन्ग (थायलंड)१६४ विकेट्स - हेन्रिएट इशिम्वे (रवांडा)१५४ विकेट्स - सोफी इक्लेस्टोन (इंग्लंड)१५३ विकेट्स - कॅरी चॅन (हाँग काँग)१५३ विकेट्स - ओन्निचा कामचोम्फू (थायलंड).शफाली वर्माचे अर्धशतकया सामन्यात थायलंडने नाणेफेक जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. भारतीय संघाने २० षटकात ९ बाद १५९ धावा केल्या होत्या. भारताकडून शफाली वर्माने ३६ चेंडूत ८ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६४ धावांची खेळी केली. याशिवाय केवळ प्रतिका रावलने २० धावांचा टप्पा पार केला. तिने २२ धावा केल्या. स्मृती मानधनाने १९ धावा केल्या, तर भारती फुलमालीने १३ धावा केल्या. शेवटी क्रांती गौडने ८ चेंडूत नाबाद १५ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने दीडशे धावांचा टप्पा ओलांडला.थायलंडकडून गोलंदाजी करताना सुलीपोर्न लाओमीने ३ विकेट्स घेतल्या, तर सुनिदा चतुरोंगरत्तनाने २ विकेट्स घेतल्या. थिपचा पुत्थावॉन्ग आणि चनिदा सुथिरुआंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.