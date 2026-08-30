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Asia Cup 2026: दीप्ती शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् भारतीय संघाची विजयी सुरुवात! प्रतिस्पर्ध्यांना ६५ धावांवर केलं ऑलआऊट

India Women Open Asia Cup Campaign with Dominant Win: महिला आशिया कप २०२६ मध्ये भारताने विजयी सुरुवात केली. पहिल्याच सामन्यात भारताने ९४ धावांनी विजय मिळवला. दीप्ती शर्माने ३ विकेट्ससह विश्वविक्रम केला.
Deepti Sharma | India vs Thiland | Women's Asia Cup 2026

Deepti Sharma | India vs Thiland | Women's Asia Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India Women vs Thailand Women Marathi News: महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय महिला संघाने विजयी सुरुवात केली आहे. रविवारी (३० ऑगस्ट) झालेल्या सामन्यात भारतीय संघाने थायलंड महिला संघाला ९४ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला आहे.

या सामन्यात भारतीय गोलंदाज चमकल्या आहेत. विशेषत: नंदिनी शर्माने दमदार कामगिरी केली. तिला श्री चरणी आणि क्रांती गौड यांची साथ मिळाली. याशिवाय दीप्ती शर्माने विश्वविक्रमही केला.

या सामन्यात भारताने थायलंडसमोर १६० धावांचे आव्हान ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना थायलंडचा संघ १६.१ षटकात ६५ धावांवरच सर्वबाद झाला. त्यांच्याकडून फक्त नन्नपत कोंचरोएनकाई हिने झुंज देत दुहेरी धावसंख्या पार केली.

Deepti Sharma | India vs Thiland | Women's Asia Cup 2026
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