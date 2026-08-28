Asia Cup 2026 Live Streaming: भारतीय संघ पुन्हा वर्चस्व गाजवण्यास सज्ज; पाकिस्तानविरुद्ध सामना कधी अन् कुठे पाहाणार?

Women's T20 Asia Cup Live Streaming Details : महिलांची आशिया करंडक टी-२० क्रिकेट स्पर्धा आजपासून (२८ ऑगस्ट) दुबईत सुरू होत आहे. श्रीलंका गतविजेते असले तरी भारतीय संघाला विजेतेपदासाठी सर्वाधिक पसंती दिली जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय संघाला अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नसली तरी आशिया खंडातील संघांवर त्यांनी वर्चस्व राखलेले आहे, तसेच मायदेशात झालेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवलेले असल्यामुळे भारतीय संघाचा दरारा आहे. भारताचा स्पर्धेतील पहिला सामना ३० ऑगस्टला थायलंडविरुद्ध होईल. त्यानंतर भारतीय संघ ३ सप्टेंबरला हाँगकाँगविरुद्ध, तर बहुप्रतीक्षित पाकिस्तानविरुद्धचा सामना ५ सप्टेंबरला होणार आहे. भारत आणि पाकिस्तानचा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार असून या लढतीकडे क्रिकेटविश्वाचे विशेष लक्ष असेल. .ASIA CUP 2026: जेमिमा रॉड्रिग्स आशिया कप आणि आशियाई खेळांमधून बाहेर; BCCI चा मोठा निर्णय, ‘या’ धडाकेबाज फलंदाजाला मिळाली संधी.भारत, पाकिस्तान, थायलंड, हाँगकाँग यांचा गट ‘अ’मध्ये समावेश आहे. गट ‘ब’मध्ये गतविजेता श्रीलंका, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती आणि इंडोनेशिया हे संघ आहेत. स्पर्धेतील साखळी सामने ८ सप्टेंबरपर्यंत होतील. त्यानंतर उपांत्य फेरीचे सामने होणार असून १३ सप्टेंबरला अंतिम सामना रंगणार आहे. आठही संघांसाठी ही स्पर्धा आगामी आंतरराष्ट्रीय टी-२० मोहिमेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे..भारत सर्वाधिक विजेताभारतीय संघाचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करणार असून आशिया कप पुन्हा जिंकण्याचे भारताचे लक्ष्य असेल. जेमिमा रॉड्रिग्ज दुखापतीमुळे या स्पर्धेत खेळू शकणार नाही. भारताने यापूर्वी महिला आशिया कपवर सर्वाधिक सात वेळा नाव कोरले आहे, तर २०२४ मध्ये श्रीलंकेने अंतिम सामन्यात भारतावर मात करत पहिले वहिले विजेतेपद मिळवले होते..Asia Cup Controversy: आणखी एक Asia Cup! पुन्हा BCCI vs मोहसिन नक्वी... भारतीय संघ जिंकल्यास कोण देणार ट्रॉफी?.नक्वींच्या हस्ते करंडक स्वीकारणार?भारतीय संघ अंतिम फेरी गाठणे अपेक्षित आहे. विजेतेपदाचीही अधिक संधी आहे. अशा वेळी आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष पाकिस्तानचे मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते करंडक स्वीकारणार का, याची उत्सुकता असेल. यंदाच्या वर्षांतच सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली जिंकलेला पुरुषांचा आशिया करंडक अजून भारताला मिळालेला नाही..कुठे पाहाता येणार स्पर्धा?महिलांची आशिया करंडक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेतील सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री ८ वाजता सुरू होणार आहेत. हे सामने टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेल्सवर लाईव्ह पाहाता येतील. तसेच SonyLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हे सामने पाहाता येतील.स्पर्धेचा कालावधी : २८ ऑगस्ट ते १३ सप्टेंबरसहभागी संघ : भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, अमिराती, थायलंड, हाँगकाँग, इंडोनेशियाभारताचे साखळी सामने : (भारतीय वेळेनुसार सर्व सामने रात्री ८ पासून)३० ऑगस्ट - विरुद्ध थायलंड३ सप्टेंबर - विरुद्ध हाँगकाँग५ सप्टेंबर - विरुद्ध पाकिस्तान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.