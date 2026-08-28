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Asia Cup 2026 Live Streaming: भारतीय संघ पुन्हा वर्चस्व गाजवण्यास सज्ज; पाकिस्तानविरुद्ध सामना कधी अन् कुठे पाहाणार?

Women's T20 Asia Cup Schedule: २८ ऑगस्ट ते १३ सप्टेंबरदरम्यान महिलांचा आशिया कप टी-२० क्रिकेट सुरू होत आहे. या स्पर्धेत भारतीय संघ पुन्हा वर्चस्व गाजवण्यास सज्ज आहे. ही स्पर्धेतील भारताचे वेळापत्रक जाणून घ्या.
Women's Asia Cup 2026

Women's Asia Cup 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Women's T20 Asia Cup Live Streaming Details : महिलांची आशिया करंडक टी-२० क्रिकेट स्पर्धा आजपासून (२८ ऑगस्ट) दुबईत सुरू होत आहे. श्रीलंका गतविजेते असले तरी भारतीय संघाला विजेतेपदासाठी सर्वाधिक पसंती दिली जात आहे.

काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय संघाला अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नसली तरी आशिया खंडातील संघांवर त्यांनी वर्चस्व राखलेले आहे, तसेच मायदेशात झालेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवलेले असल्यामुळे भारतीय संघाचा दरारा आहे.

भारताचा स्पर्धेतील पहिला सामना ३० ऑगस्टला थायलंडविरुद्ध होईल. त्यानंतर भारतीय संघ ३ सप्टेंबरला हाँगकाँगविरुद्ध, तर बहुप्रतीक्षित पाकिस्तानविरुद्धचा सामना ५ सप्टेंबरला होणार आहे. भारत आणि पाकिस्तानचा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार असून या लढतीकडे क्रिकेटविश्वाचे विशेष लक्ष असेल.

Women's Asia Cup 2026
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