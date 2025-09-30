गुवाहाटी : भारतीय महिला क्रिकेट संघाला अद्याप एकदाही एकदिवसीय विश्वकरंडक पटकावता आलेला नाही. आता आजपासून (ता. ३०) भारत व श्रीलंका या देशांमध्ये एकदिवसीय विश्वकरंडकाला सुरुवात होणार आहे..याच पार्श्वभूमीवर भारतीय महिला संघ मागील ४७ वर्षांचा जेतेपदाचा दुष्काळ संपवण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसल्यास आश्चर्य वाटायला नको. भारत-श्रीलंका यांच्यामध्ये मंगळवारी गुवाहाटी येथे सलामीचा सामना रंगणार आहे..भारतीय महिला क्रिकेट संघाने काही दिवसांपूर्वीच इंग्लंड संघावर एकदिवसीय व टी-२० मालिकेत विजय मिळवला. तसेच ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची पराभवाची मालिकाही खंडित करण्यात भारतीय महिला संघाला यश मिळाले. त्यामुळे महिलांच्या एकदिवसीय विश्वकरंडकात भारतीय महिला संघ आत्मविश्वासाने मैदानात उतरताना दिसणार आहे..ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघाने सर्वाधिक सात वेळा विश्वकरंडक पटकावण्याची किमया करून दाखवली आहे. आठव्या जेतेपदासाठी हा संघ जीवाचे रान करताना दिसणार आहे..ODI World Cup 2025 Live Streaming: भारतात सुरू होतोय १२ वर्षांनंतर वर्ल्ड कपचा थरार! कुठे पाहाणार सामने? जाणून घ्या एका क्लिकवर.भारतीय महिला संघाच्या लढती३० सप्टेंबर : श्रीलंका, गुवाहाटी५ ऑक्टोबर : पाकिस्तान, कोलंबो९ ऑक्टो. : द. आफ्रिका, विखाशापट्टणम१२ ऑक्टो. : ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टणम१९ ऑक्टो. : इंग्लंड, इंदूर२३ ऑक्टो. : न्यूझीलंड, नवी मुंबई२६ ऑक्टो. : बांगलादेश, नवी मुंबई(भारतीय वेळेनुसार दुपारी३ वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.