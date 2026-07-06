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T20 World Cup विजेत्या ऑस्ट्रेलियासह उपविजेता इंग्लंडवरही पैशांची बरसात; जाणून घ्या ICC कडून किती कोटींचं मिळालं बक्षीस

Women's T20 World Cup 2026 Prize Money: ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. अंतिम सामन्यात त्यांनी इंग्लंड महिला संघाला पराभूत केले. त्यानंतर विजेत्या आणि उपविजेत्या संघांना किती रुपयांचे बक्षीस मिळाले जाणून घ्या.
Australia Win Women's T20I World Cup 2026

Australia Win Women's T20I World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

रविवारी (५ जुलै) ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडला ७ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासह ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने सातव्यांदा महिला टी२० वर्ल्ड कप विजेतेपद जिंकले. ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात बेथ मुनीने मोलाचा वाटा उचलला. या संपूर्ण स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया अपराजित राहिले.

Australia Win Women's T20I World Cup 2026
Women's T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया ७ व्यांदा विजेते! आजवर कधी अन् कोणत्या देशाने जिंकली ट्रॉफी? जगज्जेत्या कर्णधारांचीही पाहा यादी
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