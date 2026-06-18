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T20 World Cup: भारतीय संघ टॉपर, पाकिस्तानवर स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाण्याचे संकट... शेजाऱ्यांचा दक्षिण आफ्रिकेकडून धुव्वा

South Africa beat Pakistan in Women's T20 World Cup: आयसीसी महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघाने दमदार कामगिरी करत गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरीच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे.
Pakistan women's team qualification scenario after defeat vs SA

Pakistan women's team qualification scenario after defeat vs SA

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Women's T20 World Cup semifinal qualification race: भारतीय संघाने पहिल्याच सामन्या दिलेल्या दणक्यानंतर पाकिस्तान महिला संघाला सावरणे अवघड झाले आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्यांना बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला. या पराभवामुळे त्यांचे उपांत्य फेरीत पोहोचणे अशक्य झाले आहे आणि आता त्यांना गणिताची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. तेच हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा भारतीय संघ बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाला नेट रन रेटच्या जोरावर मागे टाकून गुणतालिकेत टॉपर झाला आहे.

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