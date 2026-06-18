T20 World Cup: भारतीय संघ टॉपर, पाकिस्तानवर स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाण्याचे संकट... शेजाऱ्यांचा दक्षिण आफ्रिकेकडून धुव्वा

Women's T20 World Cup semifinal qualification race: भारतीय संघाने पहिल्याच सामन्या दिलेल्या दणक्यानंतर पाकिस्तान महिला संघाला सावरणे अवघड झाले आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्यांना बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला. या पराभवामुळे त्यांचे उपांत्य फेरीत पोहोचणे अशक्य झाले आहे आणि आता त्यांना गणिताची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. तेच हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा भारतीय संघ बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाला नेट रन रेटच्या जोरावर मागे टाकून गुणतालिकेत टॉपर झाला आहे. .पाकिस्तानला दुसऱ्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना ९ बाद १२६ धावा करता आल्या. ८ फलंदाज ५० धावांवर माघारी परतल्यानंतर पाकिस्तानचा डाव कर्णधार फातिमा सना ( नाबाद ५५) व तुबा हसन ( २३) यांनी सावरला. पाकिस्तानचे चार फलंदाज रन आऊट होऊन माघारी परतल्या. मॅरिझाने कॅपने सुरुवातीलाच धक्के देताना पाकिस्तानच्या पहिल्या तीन खेळाडूंना स्वस्तात माघारी पाठवले. तिने ४-०-२३-३ अशी स्पेल संपवली. त्यानंतर गोंधळलेले पाकिस्तानी धावा घेण्याच्या नादात स्वतःच्या विकेट्स फेकताना दिसले..T20 World Cup, IND vs NED : भारतीय संघाचा सर्वात मोठा विजय, नेदरलँड्सला चारली धूळ! शफाली वर्माची बॅटिंगनंतर बॉलिंगमध्येही कमाल.लक्ष्याचा पाठलाग करताना आफ्रिकेने १६.५ षटकांत ८ बाद १२७ धावा करून बाजी मारली. तुबा हसनने ( २-२८)आफ्रिकेला सुरूवातीला धक्के दिले, त्यात फातिमा सना ( ३-१६) व सादीया इक्बाल ( २-२६) यांनीही विकेट्स टिपल्या. पण, एनेरीए डेर्कसेन ( ५२) व नॅडीने डे क्लेर्क ( ३७) यांच्या खेळी आफ्रिकेला दोन विकेट्स व १९ चेंडू राखून विजय मिळवून दिला..Pakistan women's team qualification scenarioपाकिस्तान महिला संघाचा हा सलग दुसरा पराभव ठरला आणि ते ग्रुप १ मध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांचा नेट रन रेटही -२.२६३ असा खूप कमी आहे. त्यामुळे त्यांना उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी गटातील अव्वल दोन स्थानावर पोहोचायला हवे आणि त्यासाठी त्यांना उर्वरित तिन्ही सामने जिंकावे लागणार आहेत. त्यांच्यासमोर बलाढ्य ऑस्ट्रेलियासह बांगलादेश व नेदरलँड्सचे आव्हान आहे..T20 WC: धक्कादायक! भारताच्या प्रमुख खेळाडूला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर नेण्यात आले... सर्व खेळाडू तिच्याभवती जमले, चिंता वाढवणारी घटना.सध्यातरी या गटात भारत व ऑस्ट्रेलिया हे प्रत्येकी ४ गुणांसह अव्वल दोन स्थानावर आहेत. आफ्रिका व बांगलादेश यांनी प्रत्येकी २ विजय मिळवून स्पर्धेत स्वतःला कायम ठेवले आहे. ग्रुप २ मध्ये इंग्लंड ४ गुणांसह अव्वल स्थानी आहे, तर स्क़ॉटलंड, वेस्ट इंडिज, श्रीलंका यांच्या खात्यात प्रत्येकी दोन गुण आहेत. न्यूझीलंड व आयर्लंड यांना दोन्ही सामन्यांत हार पत्करावी लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.