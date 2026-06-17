Women's T20 World Cup: गतविजेत्या न्यूझीलंडचा धुव्वा उडवत श्रीलंका चमकली; इंग्लंडने आयर्लंडला नमवले पण 'या' मोठ्या धक्क्याने खळबळ!

England vs Ireland and New Zealand vs Sri lanka: आयसीसी महिला विश्वचषक(ICC T20 World Cup) सध्या सुरू आहे. यामध्ये काल म्हणजेच १६ जून रोजी एक मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. काल ग्रुप ब मधील अत्यंत महत्त्वाच्या डबल हेडर सामन्यांमध्ये श्रीलंकेने गतविजेत्या न्यूझीलंडचा ५ गडी राखून पराभव केला. तर दुसऱ्या सामन्यात यजमान इंग्लंडने आयर्लंडवर ४ गडी राखून विजय मिळवत स्पर्धेतील आपले अपराजित स्थान कायम राखले. मात्र, श्रीलंकेच्या या विजयामुळे विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीची शर्यत आता अधिक रंजक बनली आहे..श्रीलंकेचा न्यूझीलंडविरुद्ध ऐतिहासिक विजयया सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंड संघाने २० षटकांत ६ बाद १५० धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून सोफी डिव्हाईन आणि अमेलिया केर यांनी प्रत्येकी ४५ धावांचे योगदान दिले. तर श्रीलंकेकडून कविशा दिलहारीने शानदार गोलंदाजी करत २ विकेट्स घेतल्या..१५१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेच्या निलाक्षी डी सिल्वाने नाबाद ५४ धावांची मॅचविनिंग खेळी केली आणि संघाला ५ गडी राखून विजय मिळवून दिला. विशेष म्हणजे, महिला टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात न्यूझीलंडविरुद्ध श्रीलंकेचा हा पहिलाच विजय ठरला आहे..इंग्लंडचा सलग दुसरा विजयआयसीसी महिला टी-२० विश्वचषकात इंग्लंडचा संघ जबरदस्त फॉर्ममध्ये दिसत आहे. दिवसातील दुसऱ्या सामन्यात आयर्लंडने प्रथम फलंदाजी करत ९ बाद ११८ धावा केल्या. इंग्लंडकडून स्टार फिरकीपटू सोफी एक्लेस्टोनने ३ विकेट्स घेत आयर्लंडच्या फलंदाजांना मोठे फटके बसू दिले नाहीत..११९ धावांचे लक्ष्य इंग्लंडने ६ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केले. इंग्लंडकडून कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंटने सर्वाधिक ४८ धावांची खेळी केली. मात्र, खेळीदरम्यान तिला दुखापत झाल्यामुळे तिला मैदान सोडावे लागले. त्यामुळे आगामी सामन्यात ती खेळणार की नाही, याबाबत सध्या अनिश्चितता आहे..INDW vs ENGW: वर्ल्डकपपूर्वी भारतीय संघाला बसला मोठा धक्का; इंग्लंडमध्ये खेळताना 'या' एका चुकीमुळे टीम इंडियाने मालिका गमावली!.या निकालांनंतर ग्रुप 'ब' मध्ये इंग्लंडचा संघ ४ गुणांसह अव्वल स्थानावर कायम आहे. तर श्रीलंका संघ २ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, गतविजेत्या न्यूझीलंडला सलग दुसऱ्या पराभवाचा सामना करावा लागल्याने त्यांच्या उपांत्य फेरीच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.