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Women's T20 World Cup: गतविजेत्या न्यूझीलंडचा धुव्वा उडवत श्रीलंका चमकली; इंग्लंडने आयर्लंडला नमवले पण 'या' मोठ्या धक्क्याने खळबळ!

england vs ireland and new zealand vs sri lanka: महिला टी-20 विश्वचषकात श्रीलंकेने न्यूझीलंडला धक्का देत ऐतिहासिक विजय मिळवला. इंग्लंडने आयर्लंडवर मात करत गुणतालिकेतील अव्वल स्थान कायम राखले.
Women's T20 World Cup

Women's T20 World Cup

esakal

Varsha Balhe
Updated on

England vs Ireland and New Zealand vs Sri lanka: आयसीसी महिला विश्वचषक(ICC T20 World Cup) सध्या सुरू आहे. यामध्ये काल म्हणजेच १६ जून रोजी एक मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. काल ग्रुप ब मधील अत्यंत महत्त्वाच्या डबल हेडर सामन्यांमध्ये श्रीलंकेने गतविजेत्या न्यूझीलंडचा ५ गडी राखून पराभव केला.

तर दुसऱ्या सामन्यात यजमान इंग्लंडने आयर्लंडवर ४ गडी राखून विजय मिळवत स्पर्धेतील आपले अपराजित स्थान कायम राखले. मात्र, श्रीलंकेच्या या विजयामुळे विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीची शर्यत आता अधिक रंजक बनली आहे.

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