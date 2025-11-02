Women's World Cup: भारत-द. आफ्रिका पहिल्या विजेतेपदासाठी भिडणार, पण पाऊस घालणार खोडा? रिझर्व्ह डे असणार की नाही? जाणून घ्या

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पहिल्यांदाच विजेतेपदासाठी भिडणार आहेत. नवी मुंबईत रविवारी पावसाची शक्यता आहे. आयसीसीच्या नियमानुसार राखीव दिवस ठेवण्यात आला आहे..रविवारी (२ नोव्हेंबर) नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियवर महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्याचा थरार रंगणार आहे. हा अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात खेळवला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३ वाजता खेळवला जाणार आहे. त्यापूर्वी २.३० वाजता नाणेफेक होणार आहे..Women’s World Cup Final : विश्वकप जिंकल्यास महिला क्रिकेटपटूंना मिळणार कोट्यवधींचं बक्षीस? नेमकी कुणी दिली ऑफर? वाचा... .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघ आत्तापर्यंत कधीही वर्ल्ड कप जिंकलेले नाहीत. त्यामुळे दोन्ही संघांना पहिल्यांदाच वर्ल्ड कपवर नाव कोरण्याची संधी आहे. भारतीय संघ तिसऱ्यांदा महिला वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात पोहचला आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेची वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात पोहचण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारताने यापूर्वी २००५ आणि २०१७ मध्ये वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात पराभव पाहिला आहे. त्यामुळे यंदा तरी विजयापर्यंत पोहण्याची अपेक्षा भारताला आहे, तर दक्षिण आफ्रिका पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप नावावर करण्यासाठी उत्सुक असतील..पाऊस घालणार खोडा?मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून नवी मुंबईतही पावसाच्या सरी कोसळल्या आहेत. त्यामुळे या सामन्यात पावसाचा अडथळा येणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, हवामान अंदाजानुसार रविवारी २५ टक्के नवी मुंबईत पाऊस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम सामन्यात पावसामुळे अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे कदाचित सामन्यातील षटके कमी होऊ शकतात. .राखीव दिवस असणार?तथापि, जर पावसामुळे रविवारी खेळ पूर्ण होऊ शकला नाही, तर राखीव दिवस असणार का, असाही प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तर आयसीसीच्या नियमानुसार या अंतिम सामन्यासाठी राखीव दिवस ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे जर रविवारी सामना पूर्ण होऊ शकला नाही, तर सोमवारी राखीव दिवशी हा सामना पूर्ण केला जाऊ शकतो. पण या सामन्यातील विजेता मिळण्यासाठी किमान २०-२० षटकांचा खेळ होणे आवश्यक आहे. तथापि, हा सामना षटके कमी करूनही रविवारीच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. जर रविवारी किमान २०-२- षटकांचा सामना होऊ शकत असेल, तर सामना राखीव दिवशी जाणार नाही. मात्र जर रविवारी २०-२० षटकांचाही सामना होऊ शकला नाही, तर राखीव दिवशी खेळ होईल. तसेच जर राखीव दिवशीही सामना झाला नाही, तर दोन्ही संघांना विभागून विजेता घोषित केले जाईल..Women’s World Cup Final : आधी पराभव बघितले...आता इतिहास घडवण्याची वेळ; फायनलसाठी तयार हरमन ब्रिगेड, किती वाजता सुरु होईल सामना?.दरम्यान, आत्तापर्यंत भारताने साखळी फेरीत ७ सामन्यांपैकी ३ सामने जिंकले आणि ३ पराभूत झाले, तसेच १ सामना अनिर्णित राहिला. तसेच दक्षिण आफ्रिकेने साखळी फेरीत ७ सामन्यांपैकी ५ सामने जिंकले, ज्यात एक विजय त्यांनी भारताविरूद्धही मिळवला. तसेच दोन पराभव स्वीकारले. उपांत्य फेरीत भारताने ऑस्ट्रेलियाला आणि दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडला पराभूत केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.